La décision de Palmer de gérer sa condition physique fait suite à un message ferme de Tuchel, qui a averti l'attaquant qu'il devait justifier son rappel. Le meneur de jeu a porté pour la dernière fois le maillot de l'Angleterre en mars contre le Japon et avait été un absent notable de la sélection anglaise pour la Coupe du monde.

« C’est une chose d’être appelé, comme pour Cole, et de récupérer sa place dans le groupe, mais c’en est une autre de performer avec l’Angleterre, a expliqué Tuchel. Cole doit passer un cap quand il vient et il doit afficher ce genre de statistiques pour obtenir sa place, garder son maillot et justifier sa sélection. »

L'entraîneur a souligné que le retour en forme de Palmer, avec quatre buts et deux passes décisives en sept matches, justifiait sa présence. « Il a retrouvé ses statistiques, il a retrouvé ses passes décisives, il a retrouvé des buts décisifs, a ajouté Tuchel. Je pense qu’il a quelque chose à prouver, et c’est la même chose pour Trent [Alexander-Arnold]. Il n’a jamais été inéligible pour nous, et c’est sa chance de se montrer, de venir au rassemblement et d’être la meilleure version de lui-même. »

Cependant, l'entraîneur de Chelsea Xabi Alonso a récemment soutenu l'approche prudente de son attaquant vedette. « Je pense que parfois, il faut traverser un moment difficile avec une blessure ou autre pour en tirer des leçons, a déclaré Alonso. Cole a traversé une période difficile avec cette blessure, et maintenant il travaille vraiment dur sur la prévention pour ne pas avoir à ressentir ces symptômes. »