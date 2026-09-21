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La star de Chelsea Cole Palmer sur le point de déclarer forfait pour la sélection anglaise aux côtés du duo de Manchester United, malgré l’avertissement de Thomas Tuchel
Palmer sur le point de se retirer du rassemblement de l’Angleterre
Selon The Athletic, Palmer devrait se retirer de la dernière liste de Tuchel avec l’Angleterre afin de privilégier la gestion de sa charge de travail. Le joueur de 24 ans a disputé l’intégralité des 90 minutes lors de la défaite 3-0 de Chelsea contre Brentford au Gtech Community Stadium vendredi, mais il va désormais faire l’impasse sur le rassemblement international pour préserver sa condition physique.
Le meneur de jeu de Chelsea n’est pas le seul absent de marque attendu. Le duo de Manchester United composé de Marcus Rashford et Kobbie Mainoo est également très incertain pour les prochaines rencontres de Ligue des nations après le match nul 1-1 contre Fulham dimanche.
Rashford souffre d’un problème persistant à la hanche qui nécessite une gestion prudente depuis la Coupe du monde et il a été remplacé à la 77e minute. De son côté, Mainoo, 21 ans, qui figurait dans le groupe pour la Coupe du monde mais n’a pas disputé la moindre minute, est lui aussi touché par une blessure après avoir joué 80 minutes à Craven Cottage.
- Paul Marriott
Tuchel en veut plus malgré le soutien d’Alonso
La décision de Palmer de gérer sa condition physique fait suite à un message ferme de Tuchel, qui a averti l'attaquant qu'il devait justifier son rappel. Le meneur de jeu a porté pour la dernière fois le maillot de l'Angleterre en mars contre le Japon et avait été un absent notable de la sélection anglaise pour la Coupe du monde.
« C’est une chose d’être appelé, comme pour Cole, et de récupérer sa place dans le groupe, mais c’en est une autre de performer avec l’Angleterre, a expliqué Tuchel. Cole doit passer un cap quand il vient et il doit afficher ce genre de statistiques pour obtenir sa place, garder son maillot et justifier sa sélection. »
L'entraîneur a souligné que le retour en forme de Palmer, avec quatre buts et deux passes décisives en sept matches, justifiait sa présence. « Il a retrouvé ses statistiques, il a retrouvé ses passes décisives, il a retrouvé des buts décisifs, a ajouté Tuchel. Je pense qu’il a quelque chose à prouver, et c’est la même chose pour Trent [Alexander-Arnold]. Il n’a jamais été inéligible pour nous, et c’est sa chance de se montrer, de venir au rassemblement et d’être la meilleure version de lui-même. »
Cependant, l'entraîneur de Chelsea Xabi Alonso a récemment soutenu l'approche prudente de son attaquant vedette. « Je pense que parfois, il faut traverser un moment difficile avec une blessure ou autre pour en tirer des leçons, a déclaré Alonso. Cole a traversé une période difficile avec cette blessure, et maintenant il travaille vraiment dur sur la prévention pour ne pas avoir à ressentir ces symptômes. »
Gérer sa forme après une campagne marquée par les blessures
La réticence de Palmer à mettre son corps en danger découle d’une campagne 2025-2026 frustrante, largement perturbée par des problèmes à la cuisse et aux ischio-jambiers. Malgré 34 apparitions, dont 24 titularisations en Premier League, ainsi qu’un total de 11 buts et trois passes décisives, il a eu du mal à maintenir sa condition physique optimale.
Sa forme récente sous les ordres d’Alonso a été un vrai motif de satisfaction pour Chelsea, mais la décision de faire l’impasse sur l’Angleterre souligne une stratégie à long terme pour le maintenir en forme. Avec seulement deux buts en 14 sélections chez les seniors, Palmer devra attendre encore un peu avant de s’imposer dans le onze de départ de Tuchel.
- Every Second Media
Un calendrier crucial de la Ligue des nations
Sans Palmer, Rashford et Mainoo, l’Angleterre aborde une séquence éprouvante de quatre matches de Ligue des nations sur une période de trois semaines. L’équipe amoindrie de Tuchel recevra l’Espagne, championne du monde, à Wembley le 26 septembre avant de se déplacer pour affronter la République tchèque à Prague le 29 septembre puis la Croatie le 3 octobre.
L’Angleterre conclura ensuite cette fenêtre internationale par une rencontre à domicile contre la République tchèque à Wembley le 6 octobre. Tuchel doit désormais gérer ce calendrier intense en se tournant vers d’autres options afin de permettre à l’Angleterre d’obtenir des résultats positifs.
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