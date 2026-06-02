L’attaquant de 21 ans s’est récemment rendu chez l’artiste de renommée mondiale Joaquin Ganga pour se faire tatouer tout le dos. Le motif représente une reproduction détaillée de l’interprétation légendaire du Joker par Heath Ledger dans le film The Dark Knight (2008). On y voit le personnage tenant une carte à jouer, accompagné de sa phrase culte qui fait froid dans le dos : « Why so serious ? ».

Ganga, un poids lourd du secteur ayant déjà collaboré avec des superstars mondiales telles que LeBron James, Drake et Post Malone, a accueilli Garnacho dans son studio de Los Angeles. L’artiste a ensuite partagé une vidéo du résultat final sur Instagram.



