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La star de Chelsea, Alejandro Garnacho, dévoile un impressionnant nouveau tatouage inspiré d’un film qui recouvre intégralement son dos
Un tatouage emblématique pour l’ailier des Blues
L’attaquant de 21 ans s’est récemment rendu chez l’artiste de renommée mondiale Joaquin Ganga pour se faire tatouer tout le dos. Le motif représente une reproduction détaillée de l’interprétation légendaire du Joker par Heath Ledger dans le film The Dark Knight (2008). On y voit le personnage tenant une carte à jouer, accompagné de sa phrase culte qui fait froid dans le dos : « Why so serious ? ».
Ganga, un poids lourd du secteur ayant déjà collaboré avec des superstars mondiales telles que LeBron James, Drake et Post Malone, a accueilli Garnacho dans son studio de Los Angeles. L’artiste a ensuite partagé une vidéo du résultat final sur Instagram.
Une galerie d'hommages à la culture pop
Les tatouages de Garnacho offrent une carte détaillée de ses passions, principalement axée sur ses séries et films favoris. Sur son bras droit figurent les personnages de Prison Break, Michael Scofield et Lincoln Burrows. Sa main gauche rend hommage à Stranger Things avec l’actrice Millie Bobby Brown dans le rôle d’Eleven.
La collection de l’Argentin s’étend au-delà des médias occidentaux, puisqu’il arbore aussi une scène du manga footballistique Captain Tsubasa sur le bas de sa jambe. Cependant, son nouveau tatouage du Joker est sans conteste son projet le plus ambitieux à ce jour, transformant l’ensemble de son dos en une toile dédiée à l’un des personnages les plus emblématiques d’Hollywood.
Les cadors de la Serie A s’intéressent de près à Garnacho.
Alors que l’ailier fait la une des journaux pour son style en dehors du terrain, son avenir à Stamford Bridge fait l’objet de nombreuses spéculations. Malgré une réputation flatteuse à son arrivée, il a peiné à montrer une certaine régularité à Londres.
Les Blues se montreraient ouverts à l’idée de le céder après une première saison où il n’a marqué que huit buts toutes compétitions confondues.
Malgré cette irrégularité, plusieurs clubs italiens, séduits par son immense potentiel, le surveillent de près. Naples, notamment, suit depuis longtemps l’attaquant, vu comme une option offensive des plus dynamiques. Tout éventuel transfert dépendra toutefois des exigences financières de Chelsea, qui espère récupérer une part significative des fonds versés à Manchester United il y a tout juste douze mois.
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Quatre clubs s’affrontent pour recruter un jeune talent argentin.
Le Napoli n'est pas le seul club de Serie A à surveiller de près la situation à l'ouest de Londres. La Juventus, l'AC Milan et l'AS Rome auraient été informés par des intermédiaires de la disponibilité du joueur. Ces clubs, à la recherche de renforts sur les ailes, estiment que le contexte tactique du football italien pourrait permettre au joueur de 21 ans de retrouver son meilleur niveau.