La controverse a éclaté lors de la démonstration éclatante du Barça contre Valence, 5-0 à Mestalla le week-end dernier, un résultat qui a encore aggravé la détresse d’une équipe valencienne actuellement ancrée à la dernière place du classement de Liga. Si les débats sur le terrain ont été à sens unique, le véritable feuilleton s’est joué sur le banc des visiteurs. Le diffuseur Movistar a utilisé des images en haute définition pour capter une conversation privée entre Rodri, Pau Cubarsi et Raphinha.

Selon les informations, Rodri a été vu en train de dire à ses coéquipiers : « Ils sont vraiment faibles (Valence). Ils n’ont même pas dépassé la ligne médiane. » Les images ont ensuite été diffusées avec une voix off détaillant la conversation, provoquant immédiatement la colère des supporters de Valence, qui ont jugé ces propos irrespectueux au vu de leur situation actuelle.



