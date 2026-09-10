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La star de Barcelone Rodri présente des excuses publiques à Valence après qu’une pique sur leur « faiblesse » a été captée par les caméras lors de la correction 5-0
Les caméras spécialisées dans la lecture labiale piègent Rodri
La controverse a éclaté lors de la démonstration éclatante du Barça contre Valence, 5-0 à Mestalla le week-end dernier, un résultat qui a encore aggravé la détresse d’une équipe valencienne actuellement ancrée à la dernière place du classement de Liga. Si les débats sur le terrain ont été à sens unique, le véritable feuilleton s’est joué sur le banc des visiteurs. Le diffuseur Movistar a utilisé des images en haute définition pour capter une conversation privée entre Rodri, Pau Cubarsi et Raphinha.
Selon les informations, Rodri a été vu en train de dire à ses coéquipiers : « Ils sont vraiment faibles (Valence). Ils n’ont même pas dépassé la ligne médiane. » Les images ont ensuite été diffusées avec une voix off détaillant la conversation, provoquant immédiatement la colère des supporters de Valence, qui ont jugé ces propos irrespectueux au vu de leur situation actuelle.
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Des excuses directes à Jose Gaya
Conscient de l’impact potentiellement néfaste de ses propos, Rodri a immédiatement pris des mesures en coulisses pour rectifier la situation avant que l’affaire ne prenne plus d’ampleur. L’ancien joueur de Manchester City a contacté personnellement le capitaine de Valence, Jose Gaya, pour expliquer sa version des faits et lui faire part de ses regrets.
Le milieu de terrain a ensuite choisi de s’exprimer publiquement après l’impressionnante victoire 5-1 de Barcelone contre Feyenoord en Ligue des champions mercredi soir. S’exprimant devant les journalistes en zone mixte, il tenait à rétablir la vérité et à tourner la page sur cet incident.
Préciser le contexte des commentaires
Lors de son interview d'après-match, Rodri a été clair sur ses intentions et sur la nature de la vidéo divulguée. « Avant tout, j’aimerais présenter mes excuses à quiconque a pu se sentir offensé », a commencé Rodri. « J’ai eu un appel téléphonique avec mon ami Jose Gaya et je lui ai présenté mes excuses, ainsi qu’à tout le groupe.
« Je tiens à préciser qu’il s’agissait d’une expression de surprise ; quiconque regarde la vidéo peut voir qu’à aucun moment je n’ai eu l’intention de me moquer ou de sortir une équipe de son contexte. Bien au contraire. »
Il a ensuite réaffirmé son respect pour Valence en tant que club, en déclarant : « J’espère que Valence retrouvera la place qui est la sienne parmi les meilleurs clubs de ce championnat. C’était une conversation privée. Nous devons tous retenir que certaines choses sont parfois sorties de leur contexte, mais à aucun moment je n’ai eu l’intention de manquer de respect. »
- Joan Gosa
Barcelone se reconcentre sur sa série de victoires
Sur le terrain, les distractions n'ont guère freiné l'élan de Barcelone, qui a démantelé Feyenoord pour lancer sa campagne européenne avec panache. Rodri a joué un rôle clé au milieu de terrain, tandis que des buts de Karim Adeyemi, Lamine Yamal, un doublé de Raphinha et une réalisation pour ses débuts de Gabriel Jesus ont assuré une large victoire 5-1.
L'incident de Valence étant, espérons-le, désormais derrière lui, Rodri et ses coéquipiers de Barcelone vont de nouveau se concentrer sur le championnat. Le géant catalan doit affronter Levante dimanche et cherchera à maintenir son début de saison parfait ainsi que sa place en tête du classement.
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