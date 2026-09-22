Yamal a connu un début de campagne actuelle fulgurant, inscrivant sept buts en seulement sept apparitions en Liga cette saison. De telles performances de très haut niveau s’accompagnent d’une attention mondiale intense. L’international espagnol fait constamment les gros titres, ce qui l’oblige à composer avec une pression médiatique incessante, des rumeurs quotidiennes et des polémiques inutiles.

Cependant, le prodige blaugrana le prend avec sérénité. Avec le temps, Yamal a admis avoir développé une approche mature face à cette exposition intense, apprenant à faire abstraction du bruit extérieur et à se concentrer entièrement sur son football.