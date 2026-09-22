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La star de Barcelone Lamine Yamal répond aux rumeurs « fake » alors que l'adolescent se confie sur sa façon de gérer la vie sous les projecteurs
Faire face à l’attention du monde entier
Yamal a connu un début de campagne actuelle fulgurant, inscrivant sept buts en seulement sept apparitions en Liga cette saison. De telles performances de très haut niveau s’accompagnent d’une attention mondiale intense. L’international espagnol fait constamment les gros titres, ce qui l’oblige à composer avec une pression médiatique incessante, des rumeurs quotidiennes et des polémiques inutiles.
Cependant, le prodige blaugrana le prend avec sérénité. Avec le temps, Yamal a admis avoir développé une approche mature face à cette exposition intense, apprenant à faire abstraction du bruit extérieur et à se concentrer entièrement sur son football.
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Balayant d’un revers de main les rumeurs médiatiques inventées
S’exprimant auprès de L'Equipe, l’adolescent s’est confié sur l’évolution de sa relation avec la presse. Il a admis que le flot constant de fausses informations le frustrait énormément au début de sa carrière.
« Quand j’étais plus jeune, je ne comprenais pas », a expliqué Yamal. « Je ne comprenais pas parce que la plupart des polémiques ou des rumeurs qui circulent sur moi sont fausses. Ça a toujours été comme ça avec moi ! Je me disais : “Mais je n’ai pas fait ça, pourquoi disent-ils ça ?” ».
Rassurer sa mère
À mesure que sa notoriété a grandi, Yamal a vite compris que son seul nom suscite un immense intérêt commercial. Il sait que certains médias n’hésiteront pas à inventer des histoires simplement pour capitaliser sur son immense popularité à travers le monde.
« J’ai compris qu’au final, ce qui se vend à mon sujet, même quand je ne fais rien, c’est d’inventer des choses pour pouvoir en parler », a-t-il souligné. « Alors maintenant, je le prends comme ça : “Bon, je ne savais pas que j’avais fait ça, mais bon, ce n’est pas grave !”. Je m’assure toujours que ma mère est calme, qu’elle sait que je ne l’ai pas fait, que c’est faux. Et si c’est le cas, ça ne me dérange pas. »
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En préparation pour les engagements internationaux
Yamal va désormais se concentrer sur ses obligations internationales avec l’Espagne, après avoir été nommé dans la sélection de Luis de la Fuente pour la prochaine trêve internationale. L’Espagne doit affronter l’Angleterre le 26 septembre, avant deux matches contre la Croatie (les 29 septembre et 6 octobre) et une rencontre face à la République tchèque le 3 octobre.
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