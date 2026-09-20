Fermin affichait une immense satisfaction après le coup de sifflet final au Sanchez Pizjuan, non seulement pour les trois points pris collectivement, mais aussi pour un cap personnel qui se profile. Formé à La Masia, et originaire d’El Campillo tout proche, a été rappelé dans la sélection espagnole de Luis de la Fuente pour les prochaines rencontres de Ligue des nations. Pour le joueur de 23 ans, cela représente un tournant émotionnel important après un contretemps physique qui l’a empêché de participer à la Coupe du monde 2026 plus tôt dans l’été.

Le milieu de terrain n’a pas caché le poids de ses récentes difficultés. « Je suis très heureux de revenir en sélection. C’était très dur de ne pas aller à la Coupe du monde. J’ai bien commencé la saison et je suis heureux de revenir en sélection », a déclaré Fermin.