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La star de Barcelone Fermin Lopez savoure son retour en équipe d’Espagne après la désillusion de la Coupe du monde et salue le « formidable » Raphinha
Fermin trouve sa rédemption avec l'Espagne
Fermin affichait une immense satisfaction après le coup de sifflet final au Sanchez Pizjuan, non seulement pour les trois points pris collectivement, mais aussi pour un cap personnel qui se profile. Formé à La Masia, et originaire d’El Campillo tout proche, a été rappelé dans la sélection espagnole de Luis de la Fuente pour les prochaines rencontres de Ligue des nations. Pour le joueur de 23 ans, cela représente un tournant émotionnel important après un contretemps physique qui l’a empêché de participer à la Coupe du monde 2026 plus tôt dans l’été.
Le milieu de terrain n’a pas caché le poids de ses récentes difficultés. « Je suis très heureux de revenir en sélection. C’était très dur de ne pas aller à la Coupe du monde. J’ai bien commencé la saison et je suis heureux de revenir en sélection », a déclaré Fermin.
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La transformation remarquable de Raphinha en « 9 »
Si Fermin a célébré sa reconnaissance internationale, la soirée a appartenu à Raphinha, dont le triplé plein de sang-froid a démantelé la défense de Séville. Le Brésilien a connu une évolution tactique sous les ordres de Flick, occupant fréquemment des zones axiales plutôt que de rester dans son couloir habituel. Ce changement a produit des résultats spectaculaires, l’ancien joueur de Leeds United portant son total à 12 buts en seulement sept matches, s’affirmant clairement comme le premier leader de la course au trophée Pichichi. Fermin n’a pas tardé à souligner avec quelle efficacité son coéquipier s’est adapté à ses nouvelles responsabilités.
« Raphinha est notre numéro neuf inattendu. C’est énorme ce que fait Raphinha. Il est très bon et il s’adapte à n’importe quel poste. On lui donne les ballons et il marque les buts. Il n’avait jamais joué comme avant-centre et il affiche de très bonnes statistiques », a souligné Fermin.
Surmonter la pression
Fermín a ensuite mis en avant la difficulté de jouer à l’extérieur face à Séville, soulignant l’immense pression créée par l’adversaire devant son public. Il a également éclairé l’approche tactique de l’équipe, expliquant que sa performance reflète les consignes explicites de l’entraîneur. Le groupe est censé maintenir une intensité élevée tout au long du match, avec un accent particulier sur un pressing agressif très haut sur le terrain dès la perte du ballon.
« Séville nous met beaucoup de pression ici, dans son stade, et les trois buts de Raphinha ont été décisifs. L’entraîneur nous demande d’être très intenses, de presser haut après la perte du ballon », a révélé Fermín.
- AFP
À l'aube d'une pause de trois semaines
Cette victoire arrachée de haute lutte a offert à Barcelone une impressionnante septième victoire consécutive en championnat, portant sa série dominante à huit succès toutes compétitions confondues. La trêve internationale prenant désormais le dessus, les supporters devront patienter trois semaines avant de voir l’équipe rejouer. Le club catalan reprendra officiellement sa saison le 10 octobre, avec un affrontement face à Getafe.
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