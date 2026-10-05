Pickford fait l’objet de poursuites judiciaires après avoir été impliqué dans une course-poursuite avec la police alors qu’il conduisait son Lamborghini Urus de 165 000 £. L’incident s’est produit à Knutsford, dans le Cheshire, le 14 avril, quelques jours seulement avant que le gardien de l’Angleterre ne soit censé disputer un derby de la Mersey crucial contre Liverpool. Les autorités locales ont indiqué que la conduite de Pickford avait contraint d’autres usagers de la route à effectuer des manœuvres d’évitement afin d’éviter un grave accident.

PC Cecil Ricardo, un agent de la police du Cheshire, a été témoin de l’incident alors qu’il quittait le commissariat local. Selon son récit officiel, le 4x4 de couleur bleue, doté d’une plaque d’immatriculation personnalisée, a ignoré le marquage au sol à un carrefour très fréquenté. L’agent a été contraint d’activer ses gyrophares et sa sirène pour poursuivre le véhicule après que celui-ci a accéléré pour quitter les lieux, provoquant une brève course-poursuite dans la zone résidentielle.

Dans une déclaration écrite de témoin, comme rapporté par The Sun, l’agent a détaillé les circonstances de la poursuite : « J’ai ensuite vu un Lamborghini Urus bleu circuler le long de Princess Street. Il est arrivé au croisement avec Toft Road, a complètement ignoré les lignes de cédez-le-passage et s’est engagé sur Toft Road, obligeant deux véhicules à piler pour éviter une collision. Le Lamborghini a ensuite accéléré sur Toft Road, à Knutsford. J’ai activé mon équipement d’urgence, les gyrophares et la sirène, et j’ai tenté de rattraper le véhicule. »