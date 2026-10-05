Getty Images Sport
Traduit par
La star d’Everton et de l’Angleterre Jordan Pickford doit comparaître devant le tribunal après une poursuite policière à 80 km/h à bord d’une Lamborghini à 165 000 £
Course-poursuite à grande vitesse dans le Cheshire
Pickford fait l’objet de poursuites judiciaires après avoir été impliqué dans une course-poursuite avec la police alors qu’il conduisait son Lamborghini Urus de 165 000 £. L’incident s’est produit à Knutsford, dans le Cheshire, le 14 avril, quelques jours seulement avant que le gardien de l’Angleterre ne soit censé disputer un derby de la Mersey crucial contre Liverpool. Les autorités locales ont indiqué que la conduite de Pickford avait contraint d’autres usagers de la route à effectuer des manœuvres d’évitement afin d’éviter un grave accident.
PC Cecil Ricardo, un agent de la police du Cheshire, a été témoin de l’incident alors qu’il quittait le commissariat local. Selon son récit officiel, le 4x4 de couleur bleue, doté d’une plaque d’immatriculation personnalisée, a ignoré le marquage au sol à un carrefour très fréquenté. L’agent a été contraint d’activer ses gyrophares et sa sirène pour poursuivre le véhicule après que celui-ci a accéléré pour quitter les lieux, provoquant une brève course-poursuite dans la zone résidentielle.
Dans une déclaration écrite de témoin, comme rapporté par The Sun, l’agent a détaillé les circonstances de la poursuite : « J’ai ensuite vu un Lamborghini Urus bleu circuler le long de Princess Street. Il est arrivé au croisement avec Toft Road, a complètement ignoré les lignes de cédez-le-passage et s’est engagé sur Toft Road, obligeant deux véhicules à piler pour éviter une collision. Le Lamborghini a ensuite accéléré sur Toft Road, à Knutsford. J’ai activé mon équipement d’urgence, les gyrophares et la sirène, et j’ai tenté de rattraper le véhicule. »
- AFP
Allégations d’excès de vitesse et confrontation avec la police
Selon certaines informations, la poursuite a vu le véhicule de police atteindre des vitesses de 80 km/h dans une zone limitée à 50 km/h, alors qu’il tentait de combler l’écart avec l’international anglais. L’agent a indiqué que, malgré sa vitesse élevée, la Lamborghini continuait tout de même à prendre de la distance avant de finir par s’arrêter. PC Ricardo a déclaré : « À un moment donné sur Toft Road, le compteur de vitesse de mon véhicule indiquait que je roulais à 80 km/h et la Lamborghini continuait à s’éloigner. La limitation de vitesse sur cette portion de Toft Road est de 50 km/h. »
Après avoir immobilisé le véhicule, l’agent a identifié le conducteur comme étant la star d’Everton. Le rapport poursuit : « Je me suis approché du côté conducteur et le conducteur s’est présenté comme Jordan Pickford. J’ai averti Pickford, j’ai souligné l’infraction de conduite sans l’attention et la prudence requises et j’ai établi un procès-verbal d’infraction routière. Il n’a pas répondu. »
Procédure judiciaire et plaidoyer de culpabilité
À la suite de l’altercation au bord de la route, la police du Cheshire a officiellement inculpé l’international aux 91 sélections le 23 septembre. L’affaire a d’abord été traitée dans le cadre de la Single Justice Procedure, un dispositif conçu pour permettre aux magistrats de traiter les infractions routières mineures sans audience publique complète. Cependant, Pickford a pris des mesures pour s’assurer que son affaire soit entendue en personne par un magistrat, plutôt que réglée uniquement sur dossier à huis clos.
Le gardien a plaidé coupable en ligne vendredi dernier, mais a expressément demandé à assister en personne à l’audience de détermination de la peine. Dans sa déclaration juridique officielle au tribunal, le joueur d’Everton a écrit : « Je souhaiterais me présenter au tribunal pour exposer mes circonstances atténuantes. »
- Getty Images Sport
Risque une possible suspension de permis de conduire
L’audience est prévue au tribunal de première instance de Chester le 7 décembre. S’il est reconnu coupable de conduite imprudente, le gardien vétéran pourrait écoper de trois à neuf points de pénalité sur son permis, ou d’une suspension totale de conduite selon l’appréciation du magistrat sur les circonstances atténuantes. Le Lamborghini Urus impliqué dans l’incident est l’un des SUV les plus rapides au monde, capable d’atteindre 100 km/h en seulement 3,5 secondes, avec une vitesse de pointe de 306 km/h.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles