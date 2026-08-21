L’entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, a insisté sur la nécessité d’avoir davantage de profondeur dans son effectif après le départ libre de Robert Lewandowski et le transfert de Ferran Torres au Paris Saint-Germain. Les champions de Liga avaient d’abord ciblé Julian Alvarez, de l’Atlético de Madrid, mais le directeur général des Colchoneros, Miguel Angel Gil Marin, aurait opposé son veto à tout accord pour l’attaquant argentin.

Le journaliste de la COPE Victor Navarro affirme que l’entourage de Gyokeres sent une opportunité de boucler un transfert vers le club catalan après l’échec de ses autres cibles prioritaires. Donnant des nouvelles de la recherche en cours d’un attaquant par Barcelone, Navarro a écrit sur X : « Lautaro Martinez devient, avec le consensus de tout le club, l’option numéro un du Barça. Hier, le club a de nouveau reçu l’information selon laquelle [le directeur général de l’Atlético de Madrid, Angel] Gil Marín oppose son veto à Julian Alvarez. Gyokeres se propose chaque jour au Barça. [Nicolo] Tresoldi plaît énormément, énormément au FCB. »

Si Martinez reste la recrue rêvée, la faisabilité financière et logistique de Gyokeres pourrait en faire une solution plus réaliste pour Flick à l’approche rapide de la date limite du mercato.



