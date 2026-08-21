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La star d’Arsenal « se proposerait chaque jour au FC Barcelone » dans un rebondissement sensationnel, alors que Mikel Arteta pourrait procéder à un remaniement tardif de son effectif
Gyokeres pousse pour un transfert au Camp Nou
Dans un développement stupéfiant survenu tard lors du mercato estival, l’attaquant d’Arsenal Viktor Gyokeres « se proposerait à Barcelone chaque jour ». Le joueur de 28 ans, arrivé à l’Emirates Stadium il y a tout juste un an en provenance du Sporting CP dans le cadre d’un transfert très médiatisé, semble prêt à mettre un terme à sa carrière en Premier League.
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Flick cherche des renforts offensifs
L’entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, a insisté sur la nécessité d’avoir davantage de profondeur dans son effectif après le départ libre de Robert Lewandowski et le transfert de Ferran Torres au Paris Saint-Germain. Les champions de Liga avaient d’abord ciblé Julian Alvarez, de l’Atlético de Madrid, mais le directeur général des Colchoneros, Miguel Angel Gil Marin, aurait opposé son veto à tout accord pour l’attaquant argentin.
Le journaliste de la COPE Victor Navarro affirme que l’entourage de Gyokeres sent une opportunité de boucler un transfert vers le club catalan après l’échec de ses autres cibles prioritaires. Donnant des nouvelles de la recherche en cours d’un attaquant par Barcelone, Navarro a écrit sur X : « Lautaro Martinez devient, avec le consensus de tout le club, l’option numéro un du Barça. Hier, le club a de nouveau reçu l’information selon laquelle [le directeur général de l’Atlético de Madrid, Angel] Gil Marín oppose son veto à Julian Alvarez. Gyokeres se propose chaque jour au Barça. [Nicolo] Tresoldi plaît énormément, énormément au FCB. »
Si Martinez reste la recrue rêvée, la faisabilité financière et logistique de Gyokeres pourrait en faire une solution plus réaliste pour Flick à l’approche rapide de la date limite du mercato.
Frustration à l’Emirates
Malgré le titre de Premier League remporté par Arsenal la saison dernière, Gyokeres a terminé la campagne dans une position difficile. Mikel Arteta a de plus en plus privilégié Kai Havertz dans le rôle d’avant-centre pour les plus grandes affiches du club, y compris la finale de la Ligue des champions. La tendance s’est poursuivie au début de la nouvelle saison, avec Havertz titularisé lors de la victoire dans le Community Shield contre Manchester City, tandis que Gyokeres a dû se contenter d’une brève apparition en sortie de banc.
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Le dégraissage de l’effectif d’Arsenal se poursuit
La vente potentielle de Gyokeres constituerait un revirement majeur pour Arsenal, qui a dépensé 55 millions de livres sterling pour s’attacher ses services en provenance du Sporting CP. Cependant, avec un joueur sous contrat jusqu’en 2030, Arsenal est en position de force pour exiger une somme importante s’il décide de le laisser partir.
Alors qu’Arsenal se prépare à entamer la défense de son titre contre Coventry City, tout juste promu, la distraction provoquée par les avances quotidiennes de Gyokeres à Barcelone est une situation qu’Arteta voudra régler rapidement. Si l’attaquant reste un élément clé de la profondeur d’effectif, le désir clair du joueur de prendre un nouveau départ en Espagne pourrait forcer la main du club.
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