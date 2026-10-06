Calafiori estime que son premier but en sélection relevait du destin après avoir trouvé le chemin des filets pour l’Italie au Stadio Renato Dall'Ara. Le joueur d’Arsenal, qui s’était auparavant illustré à Bologne avant son départ pour la Premier League, a ressenti un lien profond avec le lieu de ce moment décisif. S’exprimant devant les médias après le coup de sifflet final, le défenseur a admis que cette soirée revêtait une importance particulière, qu’il avait ressentie bien avant le début de la rencontre.

« Il y a quelque chose d’écrit pour moi dans cette ville et dans ce stade, où j’ai aussi fait mes débuts et marqué mon premier but. C’était une émotion difficile à expliquer », a déclaré Calafiori à Sky Sport Italia.

Le défenseur a souligné que l’atmosphère à Bologne offrait le cadre parfait pour sa 17e apparition chez les seniors, renforçant encore davantage son lien avec les supporters locaux, qui avaient autrefois scandé son nom chaque semaine durant son passage en Serie A. « Je dois beaucoup à ce club et à ces fans, je voulais leur rendre. Cela faisait longtemps que je n’avais pas ressenti un match comme celui-ci dans le ventre, au final cela s’est bien passé, mais j’étais vraiment très ému », a-t-il ajouté.