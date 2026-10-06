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La star d'Arsenal Riccardo Calafiori révèle une « émotion inexplicable » après avoir marqué son premier but avec l'Italie lors de la victoire contre la Turquie
Destin au Dall’Ara
Calafiori estime que son premier but en sélection relevait du destin après avoir trouvé le chemin des filets pour l’Italie au Stadio Renato Dall'Ara. Le joueur d’Arsenal, qui s’était auparavant illustré à Bologne avant son départ pour la Premier League, a ressenti un lien profond avec le lieu de ce moment décisif. S’exprimant devant les médias après le coup de sifflet final, le défenseur a admis que cette soirée revêtait une importance particulière, qu’il avait ressentie bien avant le début de la rencontre.
« Il y a quelque chose d’écrit pour moi dans cette ville et dans ce stade, où j’ai aussi fait mes débuts et marqué mon premier but. C’était une émotion difficile à expliquer », a déclaré Calafiori à Sky Sport Italia.
Le défenseur a souligné que l’atmosphère à Bologne offrait le cadre parfait pour sa 17e apparition chez les seniors, renforçant encore davantage son lien avec les supporters locaux, qui avaient autrefois scandé son nom chaque semaine durant son passage en Serie A. « Je dois beaucoup à ce club et à ces fans, je voulais leur rendre. Cela faisait longtemps que je n’avais pas ressenti un match comme celui-ci dans le ventre, au final cela s’est bien passé, mais j’étais vraiment très ému », a-t-il ajouté.
- AFP
Le coup de maître tactique de Bonucci
Le but lui-même est né d’une combinaison sur coup de pied arrêté soigneusement préparée, dont Calafiori a révélé qu’elle avait été influencée par l’ancien défenseur légendaire Leonardo Bonucci, désormais intégré au staff technique. Si Nicolò Barella a délivré le ballon, c’est un changement tactique de dernière minute du vétéran qui a permis à l’homme d’Arsenal de trouver l’espace nécessaire dans la surface pour placer sa tête et offrir la victoire à son équipe.
« Nous essayons de nous améliorer, car nous pouvons faire mieux dans tous les domaines. En fait, je dois avouer que Bonucci m’a d’abord dit de rester derrière, mais à la toute dernière seconde, il a finalement dit que c’était à moi d’y aller et que Kayode devait rester derrière. C’était une intuition intelligente et Bonucci mérite donc une mention spéciale, d’autant plus qu’il est assez égocentrique et qu’il veut que je le dise », a plaisanté le défenseur en revenant sur ce moment crucial.
La progression sous Roberto Mancini
Malgré ce résultat positif, Calafiori s’est empressé de souligner que la sélection italienne reste encore en construction sous la direction de Mancini. L’équipe tente de mettre en place un style de jeu plus proactif, que le défenseur estime adapté à ses qualités personnelles, même si cette transition demande du temps et de la patience, aussi bien de la part des supporters que des médias.
« Il y a une idée collective, proactive, exactement comme j’aime. On ne peut pas voir toute l’idée du sélectionneur en seulement trois jours, mais petit à petit, nous y travaillons. Nous n’avons pas tout réglé, mais nous en sommes à un bon stade », a-t-il expliqué.
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Construire une dynamique pour l’avenir
Cette victoire marque une avancée significative pour une équipe d’Italie qui avait manqué de régularité lors de ses dernières sorties. Après une période difficile contre la Belgique, la performance à Bologne laisse penser que les joueurs commencent à assimiler les exigences tactiques qui leur sont imposées. Calafiori a souligné que, si les progrès sont visibles, le travail est encore loin d’être terminé pour ce jeune groupe de joueurs.
« Quelques jours se sont écoulés depuis la Belgique ; nous avons un peu plus travaillé et nous nous sommes améliorés, mais il reste encore beaucoup à faire. Ce match était très important », a conclu le défenseur.
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