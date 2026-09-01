Chelsea se déplace dans le nord de Londres ce dimanche pour un énorme test en ce début de saison face à son rival local Arsenal. Sous la direction d'Alonso, Chelsea a lancé sa campagne de Premier League avec deux victoires consécutives contre Fulham et Brighton.

Cependant, les fragilités défensives de Chelsea ont été largement exposées lors de ces premières rencontres. Malgré l'arrivée cet été de l'ancien gardien d'Arsenal Emiliano Martinez, les hommes d'Alonso ont encaissé cinq buts en seulement 180 minutes de jeu. L'international argentin a encaissé trois buts pour ses débuts contre Brighton, laissant l'arrière-garde très vulnérable avant le déplacement à l'Emirates Stadium.

À l'inverse, l'équipe de Mikel Arteta reste impénétrable sur le plan défensif. Arsenal a arraché une victoire 1-0 face à Aston Villa, signant son deuxième succès de la saison ainsi que son sixième clean sheet en sept matches de championnat.



