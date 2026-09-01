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La star d'Arsenal Bukayo Saka envoie un avertissement malicieux à Chelsea de Xabi Alonso avant le choc à l'Emirates
La défense perméable de Chelsea est soumise à un examen sévère
Chelsea se déplace dans le nord de Londres ce dimanche pour un énorme test en ce début de saison face à son rival local Arsenal. Sous la direction d'Alonso, Chelsea a lancé sa campagne de Premier League avec deux victoires consécutives contre Fulham et Brighton.
Cependant, les fragilités défensives de Chelsea ont été largement exposées lors de ces premières rencontres. Malgré l'arrivée cet été de l'ancien gardien d'Arsenal Emiliano Martinez, les hommes d'Alonso ont encaissé cinq buts en seulement 180 minutes de jeu. L'international argentin a encaissé trois buts pour ses débuts contre Brighton, laissant l'arrière-garde très vulnérable avant le déplacement à l'Emirates Stadium.
À l'inverse, l'équipe de Mikel Arteta reste impénétrable sur le plan défensif. Arsenal a arraché une victoire 1-0 face à Aston Villa, signant son deuxième succès de la saison ainsi que son sixième clean sheet en sept matches de championnat.
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Saka garde ses cartes près de sa poitrine
Saka, qui a inscrit le but décisif contre Villa juste avant l’heure de jeu, a été interrogé sur le début de saison chaotique de Chelsea.
S’exprimant au micro du présentateur de Sky Sports Dave Jones après le coup de sifflet final, l’ailier a été interrogé sur le fait de savoir s’il suivait de près les récentes performances de Chelsea. Saka a répondu avec un sourire en coin, en déclarant simplement : « Oui, je les ai vus. »
Relancé sur son avis concernant les victoires prolifiques de Chelsea et ses difficultés défensives, l’international anglais a livré une réponse brève mais appuyée : « On verra dimanche. »
Un choc de styles tactiques contrastés
Le choc de dimanche offre un duel fascinant entre deux équipes invaincues aux approches opposées. Chelsea s’est montré dévastateur offensivement, avec son nouveau trio d’attaque composé de Joao Pedro, Cole Palmer et Morgan Rogers, déjà impliqué sur cinq des sept buts de l’équipe en championnat.
Rogers, qui aurait eu l’opportunité de rejoindre Arsenal lors du mercato estival, a rapidement noué une association redoutable avec Palmer et Pedro. Ils font face à leur défi le plus relevé jusqu’ici contre une défense d’Arsenal bien en place, qui laisse rarement des espaces.
Saka se réjouira également à l’idée d’affronter Chelsea, au vu de son impressionnant bilan individuel dans cette affiche. En 13 apparitions en championnat contre Chelsea, il a inscrit deux buts et délivré quatre passes décisives, dont une réalisation à Stamford Bridge la saison dernière.
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Alonso fait face à son premier grand obstacle en Premier League
Le derby londonien constitue le premier grand test d’Alonso en tant qu’entraîneur dans le football anglais. Il offrira un repère clair pour évaluer la manière dont son système ambitieux et porté vers l’attaque résiste face à une opposition de très haut niveau. Une victoire à l’Emirates enverrait un message fort sur les ambitions de Chelsea cette saison.
Pour Arsenal, c’est l’occasion d’exploiter les lacunes défensives flagrantes de Chelsea et de poursuivre son début de campagne parfait. Arteta exigera une prestation sans pitié de ses attaquants afin de punir une arrière-garde de Chelsea qui cherche encore ses repères.
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