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La star anglaise explique pourquoi il SAVAIT que Thomas Tuchel allait, de manière controversée, l'écarter de sa dernière sélection de 35 joueurs
Watkins n'a pas été retenu dans la sélection anglaise pour les matchs amicaux de mars
Watkins a fait ses débuts avec l'Angleterre en 2021 et a inscrit six buts en 20 sélections avec son pays. Son plus grand moment sous le maillot des Three Lions a été lorsqu'il a marqué le but de la victoire à la dernière minute lors de la demi-finale de l'Euro 2024 contre les Pays-Bas.
Cependant, sa dernière sélection remonte à octobre 2025, lorsqu'il a marqué contre le Pays de Galles avant d'être remplacé à la mi-temps en raison d'une blessure. Il a manqué le stage de novembre, principalement en raison d'un problème au genou avec lequel il jouait malgré tout, et n'a pas été retenu dans la dernière sélection, Harry Kane, Dominic Calvert-Lewin et Dominic Solanke ayant été préférés à lui.
Tuchel a lui-même admis avoir choisi d'inclure Calvert-Lewin et Solanke plutôt que Watkins, car il sait déjà ce que le joueur de 30 ans peut apporter à l'équipe.
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L'attaquant d'Aston Villa reste confiant quant à sa sélection pour la Coupe du monde
Dimanche après-midi, Watkins a réagi de la meilleure façon qui soit à son absence de la composition de départ, en marquant lors de la victoire 2-0 de Villa contre West Ham, permettant ainsi à l'équipe d'Unai Emery de consolider sa quatrième place dans la course à la qualification pour la Ligue des champions.
S'exprimant après le match, Watkins a admis qu'il craignait d'être écarté, mais a réaffirmé sa confiance en lui et a souligné son bilan globalement positif avec l'Angleterre.
Il a déclaré : « Tout le monde veut jouer pour son pays, mais je m'y attendais car je n'étais pas au meilleur de ma forme.
Je sais de quoi je suis capable et quand j’enfile le maillot de l’Angleterre, j’ai toujours l’impression de bien jouer. »
La course pour devenir le remplaçant de Kane est lancée
Si des joueurs comme Calvert-Lewin et Solanke espèrent faire leurs preuves lors de la trêve internationale de mars, les attaquants retenus dans l'effectif pour la Coupe du monde devront très certainement se contenter d'un rôle de remplaçant derrière le capitaine Kane.
L'attaquant du Bayern Munich a encore une fois brillé en Allemagne cette saison, avec 51 buts inscrits toutes compétitions confondues à ce jour, et il sera indispensable si l'équipe de Tuchel veut remporter sa première Coupe du monde depuis 1966.
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Watkins espère terminer la saison en beauté
En l'absence de matchs internationaux ce mois-ci, Watkins va pouvoir se concentrer pleinement sur son entretien physique et son niveau de forme d'ici la fin de la saison. Aston Villa a profité des faux pas de Manchester United, Liverpool et Chelsea ce week-end dans la course à la Ligue des champions, et l'équipe a également une chance de remporter un titre grâce à son parcours en Ligue Europa.
Les Villans affronteront Bologne en quarts de finale de la deuxième compétition européenne et sont sans doute l'équipe la plus forte encore en lice dans le tournoi. Braga, le Real Betis, Fribourg, le Celta Vigo, Porto et Nottingham Forest sont les autres équipes qui rêvent de soulever le trophée à Istanbul en mai.