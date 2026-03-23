La star anglaise explique pourquoi il SAVAIT que Thomas Tuchel allait, de manière controversée, l'écarter de sa dernière sélection de 35 joueurs

Watkins a fait ses débuts avec l'Angleterre en 2021 et a inscrit six buts en 20 sélections avec son pays. Son plus grand moment sous le maillot des Three Lions a été lorsqu'il a marqué le but de la victoire à la dernière minute lors de la demi-finale de l'Euro 2024 contre les Pays-Bas.

Cependant, sa dernière sélection remonte à octobre 2025, lorsqu'il a marqué contre le Pays de Galles avant d'être remplacé à la mi-temps en raison d'une blessure. Il a manqué le stage de novembre, principalement en raison d'un problème au genou avec lequel il jouait malgré tout, et n'a pas été retenu dans la dernière sélection, Harry Kane, Dominic Calvert-Lewin et Dominic Solanke ayant été préférés à lui.

Tuchel a lui-même admis avoir choisi d'inclure Calvert-Lewin et Solanke plutôt que Watkins, car il sait déjà ce que le joueur de 30 ans peut apporter à l'équipe.