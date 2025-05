FC Barcelone vs Real Madrid

L’ancien maître à jouer du Real Madrid encense un talent du FC Barcelone. Une déclaration qui risque de faire grincer des dents à Madrid…

À l’approche d’une semaine cruciale pour le FC Barcelone - entre une demi-finale retour de Ligue des Champions et un Clasico capital en Liga -, les projecteurs sont plus que jamais braqués sur le club catalan. Et même au-delà des Pyrénées, certains suiveurs avertis ne peuvent s’empêcher de souligner le rôle majeur joué par un homme en particulier : Pedri. L’Allemand Toni Kroos, récemment retraité, s’est exprimé sans détour à ce sujet.