Coup de tonnerre pour l’OM ! La commission de discipline de la LFP a rendu son verdict concernant Pablo Longoria. Découvrez la réaction du club.

La décision est tombée et elle est particulièrement sévère. Pablo Longoria, président de l’Olympique de Marseille, a été suspendu pour 15 matchs après des propos jugés inacceptables à l’encontre de l’arbitrage et du championnat de France. L’OM a rapidement réagi via un communiqué officiel, prenant acte de cette sanction tout en réaffirmant son engagement envers son projet à long terme.