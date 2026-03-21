Le retour de Kylian Mbappé ne passe pas inaperçu. Remis d’une gêne au genou, l’attaquant français retrouve le rythme et rejoint déjà l’équipe de France. Un choix qui aurait pu susciter des réserves. Pourtant, du côté du Real Madrid, le ton reste calme. Mieux encore, Alvaro Arbeloa valide totalement cette décision.
La sortie animée d’Alvaro Arbeloa sur Mbappé qui donne raison et réconforte Didier Deschamps
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Arbeloa affiche sa confiance totale
Présent face aux médias ce samedi avant le derby madrilène, l’entraîneur de la Maison Blanche n’a pas caché son enthousiasme. Pour lui, voir Mbappé rejoindre les Bleus ne pose aucun souci. Bien au contraire.
« C'est phénoménal. Il est à notre disposition demain (contre l'Atlético de Madrid, Ndlr) et va jouer, c'est sûr, donc c'est normal qu'il aille en sélection. Je ne vois aucun inconvénient à ce qu'il soit sélectionné. Si on a beaucoup de joueurs sélectionnés, c'est qu'ils sont bons et c'est une bonne nouvelle pour le Real Madrid », a déclaré le technicien espagnol.
Le message reste limpide. Le technicien espagnol ne voit aucun risque immédiat. Il préfère retenir un autre aspect : la qualité de son effectif.
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Une gestion assumée des internationaux
Le débat autour des sélections nationales revient souvent. Certains clubs préfèrent protéger leurs joueurs. Ici, le discours change. Arbeloa ne cherche pas à bloquer ses cadres.
Il l’explique sans détour : « Ce qui ne dépend pas de moi, je n'y pense pas beaucoup. Je ne peux pas prétendre à ce qu'un joueur n'aille pas en sélection. Je suis entraîneur du Real et je comprends que Bellingham et Mbappé soit importants dans leurs sélections, il y a une Coupe du monde qui arrive et donc je le comprends parfaitement. Je l'ai vécu aussi en tant que joueur et je connais la fierté de représenter son pays ».
Cette approche s’appuie sur son vécu. L’ancien international espagnol sait ce que représente un maillot national. Il refuse donc toute polémique inutile.
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Mbappé déjà prêt pour les grands rendez-vous
Mardi dernier, Mbappé a retrouvé la compétition. Une vingtaine de minutes face à Manchester City, et déjà des signes encourageants. Pour Arbeloa, aucun doute ne subsiste.
« Le jour où il est revenu c'est parce qu'il était à 100 %. On l'a vu à Manchester avec les deux trois actions qu'il a faites, chaque action a montré qu'il était très bien et surtout, il a de bonnes sensations, c'est le plus important. Il y a une confiance maximale et on est très content de l'avoir de retour aussi déstabilisant et à 100 % », a-t-il précisé.
Le staff madrilène ne précipite rien. Si Mbappé joue, c’est qu’il se sent prêt.
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Un derby brûlant avant la trêve
Avant de rejoindre Didier Deschamps et les Bleus, Mbappé doit répondre présent en club. Le choc face à l’Atlético de Madrid, prévu ce dimanche, s’annonce tendu.
Au Santiago Bernabéu, une victoire devient indispensable. Le FC Barcelone reste en embuscade en tête de la Liga. Le Real ne veut pas laisser filer des points.
Ensuite, cap sur les États-Unis. Les Bleus affronteront le Brésil puis la Colombie. Deux tests importants avant la Coupe du monde. Et Mbappé, lui, semble déjà prêt à enchaîner.