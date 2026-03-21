La sortie animée d’Alvaro Arbeloa sur Mbappé qui donne raison et réconforte Didier Deschamps

Présent face aux médias ce samedi avant le derby madrilène, l’entraîneur de la Maison Blanche n’a pas caché son enthousiasme. Pour lui, voir Mbappé rejoindre les Bleus ne pose aucun souci. Bien au contraire.

« C'est phénoménal. Il est à notre disposition demain (contre l'Atlético de Madrid, Ndlr) et va jouer, c'est sûr, donc c'est normal qu'il aille en sélection. Je ne vois aucun inconvénient à ce qu'il soit sélectionné. Si on a beaucoup de joueurs sélectionnés, c'est qu'ils sont bons et c'est une bonne nouvelle pour le Real Madrid », a déclaré le technicien espagnol.

Le message reste limpide. Le technicien espagnol ne voit aucun risque immédiat. Il préfère retenir un autre aspect : la qualité de son effectif.