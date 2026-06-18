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La sœur de Cristiano Ronaldo affirme que le Portugal s’est vu « voler la victoire » après le match nul surprise face à la RD Congo en Coupe du monde
Elma Aveiro estime que le Portugal a été lésé
Les 25 touches de balle de Ronaldo face à la RD Congo constituent son plus faible total jamais enregistré lors d’un match complet de grand tournoi, et il a prolongé sa série sans but à 10 sélections consécutives en Coupe du monde et en Euro. Malgré les critiques généralisées à l’encontre de la prestation de l’attaquant d’Al-Nassr, sa sœur, Elma Aveiro, l’a défendu sur Instagram, qualifiant le résultat d’injustifié pour le Portugal et soulignant que les personnes extérieures ne comprennent pas la pression intense qui règne sur le terrain, selon RMC.
Partageant une photo du quintuple Ballon d’Or, elle a commenté : « Je crois que les débuts sont difficiles, mais que les fins sont bonnes. C’est vous qui êtes sur le terrain. C’est facile de parler. Et puis, se faire voler la victoire de cette manière, ce n’est pas facile. »
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Katia préfère mettre en lumière l’échec collectif plutôt que de pointer du doigt les responsabilités individuelles.
Katia Aveiro a pris la parole sur les réseaux sociaux pour défendre son frère, tout en pointant du doigt les lacunes tactiques collectives de l’équipe. Elle s’est interrogée sur les raisons pour lesquelles le groupe avait perdu son rythme pendant cette période d’impasse, soulignant un manque de cohésion entre les joueurs plutôt que de faire porter toute la responsabilité à Ronaldo.
Selon le journal portugais Record, Katia a publié le message suivant : « Comme par magie, ils ont oublié comment se faire des passes, récupérer des ballons, lancer des contre-attaques. Le jeu s’est déroulé du milieu de terrain jusqu’à la défense. Étrange, cette Coupe du monde. Étrange. Mais allons-y. De mauvais débuts, de belles fins. Jusqu’à la fin. »
Henry critique le positionnement « égoïste » de Ronaldo
Malgré le soutien de sa famille, les légendes du football ont été moins indulgentes envers la prestation de Ronaldo. L’ancienne icône d’Arsenal, Thierry Henry, s’est montré particulièrement virulent à propos de l’impact du joueur de 41 ans sur la dynamique de l’équipe. Interrogé sur Fox Sports, il a affirmé que la quête désespérée de Ronaldo pour marquer nuisait en réalité au jeu offensif du Portugal.
S’exprimant sur Fox Sports, l’ancien Gunner a été sans appel : « Comme il veut absolument marquer, il gêne Bruno Fernandes. C’est l’équipe qui doit marquer, pas toi. » Un constat partagé sur les réseaux sociaux, où supporters et spécialistes s’interrogent sur la dépendance de la sélection de Roberto Martínez à un joueur désormais muet depuis dix matches consécutifs dans les grands tournois.
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Une période de disette offensive qui dure depuis quatre ans
Après ce match nul décevant, le Portugal va désormais se concentrer sur sa prochaine rencontre contre l’Ouzbékistan, le 23 juin, afin de rebondir, avant de conclure sa campagne dans le groupe K par un match décisif contre la Colombie.
Les statistiques sont sans appel pour l’ancienne superstar de Manchester United et du Real Madrid : il faut remonter au match d’ouverture de la Coupe du monde 2022 contre le Ghana pour retrouver la dernière réalisation de Ronaldo dans une grande compétition internationale. Le légendaire numéro sept est resté muet lors du reste de ce tournoi et durant l’Euro 2024.