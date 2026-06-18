La sœur de Cristiano Ronaldo affirme que le Portugal s’est vu « voler la victoire » après le match nul surprise face à la RD Congo en Coupe du monde

Les 25 touches de balle de Ronaldo face à la RD Congo constituent son plus faible total jamais enregistré lors d’un match complet de grand tournoi, et il a prolongé sa série sans but à 10 sélections consécutives en Coupe du monde et en Euro. Malgré les critiques généralisées à l’encontre de la prestation de l’attaquant d’Al-Nassr, sa sœur, Elma Aveiro, l’a défendu sur Instagram, qualifiant le résultat d’injustifié pour le Portugal et soulignant que les personnes extérieures ne comprennent pas la pression intense qui règne sur le terrain, selon RMC.

Partageant une photo du quintuple Ballon d’Or, elle a commenté : « Je crois que les débuts sont difficiles, mais que les fins sont bonnes. C’est vous qui êtes sur le terrain. C’est facile de parler. Et puis, se faire voler la victoire de cette manière, ce n’est pas facile. »