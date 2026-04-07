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« La société a besoin de gens comme toi » : Diego Simeone dit à Antoine Griezmann qu'il « l'aime » dans un discours émouvant, alors que le héros de l'Atlético de Madrid se prépare à partir à l'aventure en MLS
Un hommage émouvant qui enfreint le protocole
Simeone a rendu cet hommage public avant le match aller des quarts de finale de la Ligue des champions opposant l'Atlético Madrid au FC Barcelone. Assis aux côtés de Griezmann au Spotify Camp Nou, l'entraîneur argentin a interrompu le responsable des relations presse. Sachant que l'attaquant s'apprêtait à rejoindre Orlando City aux États-Unis, il tenait à rendre personnellement hommage à un joueur qui avait remporté l'Europa League et la Supercoupe de l'UEFA avec le club.
« Excusez-moi, excusez-moi », a-t-il commencé lors de la conférence de presse. « Avant que vous ne commenciez à poser des questions, je tenais, en tant qu'entraîneur et supporter de l'Atlético Madrid, à ce qu'Antoine soit présent à la conférence de presse d'aujourd'hui. »
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Une société qui a besoin de gens comme vous
À 35 ans, il laisse derrière lui un héritage incroyable, avec 489 matchs disputés, 211 buts marqués et 97 passes décisives pour l’Atlético. Évoquant son départ historique, l’entraîneur a déclaré : « Merci pour tout ton travail, pour toute ton humilité. Tu es un modèle pour la jeunesse d’aujourd’hui, pour une société qui a besoin de personnes comme toi. Merci pour tout ce que tu nous as donné, tout ce que tu nous donnes, et tout ce que j’insisterai pour que tu continues à nous donner. Merci pour ton engagement, pour la façon dont tu t’es toujours comporté en tant que professionnel, en tant que personne, en sachant faire la distinction entre cette belle relation que nous avons en tant que famille et en ne franchissant pas cette ligne difficile entre l’entraîneur et l’ami/joueur. Je te considère d’abord comme un joueur, puis comme un ami. »
Une aventure en MLS vous attend en Floride
Griezmann rejoindra Orlando City en transfert libre le 10 juillet, mettant ainsi un terme à une carrière européenne marquée notamment par un transfert colossal de 120 millions d’euros à Barcelone en 2019 et un retour à 22 millions d’euros. Le vainqueur de la Coupe du monde 2018 a déclaré : « Je pense que pour ouvrir mon cœur, j’ai besoin d’être avec ma famille et avec Simeone et la sienne, mais je lui dois tellement. J'ai atteint un niveau que je n'aurais jamais imaginé grâce à la Real Sociedad et au travail de Simeone, qui m'a appris beaucoup de choses. Personnellement, je l'admire et je l'aime. C'est un honneur et une fierté d'avoir été formé par El Cholo. »
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Se battre pour le titre jusqu'au bout
Malgré son départ imminent, l'attaquant reste un élément essentiel, avec 13 buts inscrits en 44 apparitions toutes compétitions confondues cette saison. Alors qu'il reste huit matchs de Liga à disputer et que les ambitions européennes du club sont toujours d'actualité, l'entraîneur a déclaré sur le ton de la plaisanterie que son affection ne lui garantirait pas une place de titulaire.
« Il reste huit matchs de championnat, un match de Copa del Rey et, si Dieu le veut, nous jouerons cinq autres matchs de Ligue des champions », a-t-il déclaré. « Je vous encourage à continuer de profiter de ce moment. Je vous aime beaucoup. Si un supporter de l’Atlético de Madrid était ici aujourd’hui, il dirait la même chose. Je me sens totalement en phase avec eux. Je suis votre entraîneur, et vous savez que si vous ne courez pas demain, vous êtes dehors. C’est tout. Désolé. Je voulais juste vous dire ces mots. »