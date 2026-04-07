Simeone a rendu cet hommage public avant le match aller des quarts de finale de la Ligue des champions opposant l'Atlético Madrid au FC Barcelone. Assis aux côtés de Griezmann au Spotify Camp Nou, l'entraîneur argentin a interrompu le responsable des relations presse. Sachant que l'attaquant s'apprêtait à rejoindre Orlando City aux États-Unis, il tenait à rendre personnellement hommage à un joueur qui avait remporté l'Europa League et la Supercoupe de l'UEFA avec le club.

« Excusez-moi, excusez-moi », a-t-il commencé lors de la conférence de presse. « Avant que vous ne commenciez à poser des questions, je tenais, en tant qu'entraîneur et supporter de l'Atlético Madrid, à ce qu'Antoine soit présent à la conférence de presse d'aujourd'hui. »



