Lors de la première Coupe du monde au Mexique en 1970, marquée par le « match du siècle » entre l’Allemagne et l’Italie en demi-finale ainsi que par le troisième titre du Brésil de Pelé, cette situation particulière n’a posé aucun problème à la FIFA. Les choses ont changé dès la deuxième édition en 1986, lorsque la Fédération internationale a exigé d’avoir accès à tous les billets. En vain. Les « Titulares de Palcos y Plateas » assistent ainsi gratuitement au but du siècle de Diego Armando Maradona et à la légendaire « Main de Dieu » en quart de finale contre l’Angleterre, puis à la victoire de l’Argentine en finale face à l’Allemagne.

En 2026, l’Azteca deviendra le premier stade au monde à accueillir des matchs de Coupe du monde pour la troisième fois. Avec 19 rencontres déjà à son actif, il est d’ores et déjà le stade ayant accueilli le plus de matchs de Coupe du monde. Cinq autres s’y ajouteront lors du prochain tournoi, dont le match d’ouverture Mexique-Afrique du Sud et une rencontre des huitièmes de finale.

Les litiges autour des 14 000 sièges se sont multipliés durant la compétition. Sous la pression conjointe de la FIFA et de l’exploitant du stade, Ollamani, les détenteurs de places ont alors créé l’Asociacion Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas (AMTPP) pour défendre leurs droits. « Notre association a intenté un procès contre les projets de la FIFA et du stade Azteca et l’a emporté », a déclaré le secrétaire général Roberto Ruano Ortega au magazine autrichien ballesterer. « Nos places en loge et en tribune seront respectées. Nous ne paierons rien. »

Toutefois, l’exploitant de l’enceinte, ayant déjà garanti à la FIFA la vente de ces sièges pour les rencontres du Mondial, a dû, selon plusieurs sources mexicaines concordantes, indemniser l’instance internationale à hauteur d’environ 54 millions d’euros.