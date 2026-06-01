En prévision des Jeux olympiques d’été de 1968 et de la Coupe du monde de 1970, le Mexique a construit un nouveau stade national au milieu des années 1960. L’Estadio Azteca était conçu pour accueillir plus de 100 000 spectateurs et ainsi s’imposer comme l’un des plus grands stades du monde.
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« La situation risque de dégénérer ! » 14 000 supporters souhaitent assister gratuitement au match d’ouverture de la Coupe du monde et menacent même la FIFA de « recourir à la violence »
Problème : en pleine construction, les fonds se tarissent subitement. La solution, inédite pour un stade de cette envergure, fait encore parler d’elle aujourd’hui. Avant même la fin des travaux, 600 loges de dix places chacune et 8 000 sièges en tribune ont été vendus à des supporters aisés. En contrepartie, ces « Titulares de Palcos y Plateas » ont obtenu la garantie d’assister à tous les événements du stade pendant 99 ans (soit jusqu’en 2065) sans frais supplémentaires.
Que ce soit pour les matchs du Club América, les rencontres de l’équipe nationale mexicaine, une messe papale, un concert de Michael Jackson, une étape de la NFL ou même une Coupe du monde, les « Titulares de Palcos y Plateas » conservent leur droit d’accès aux 14 000 sièges concernés.
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La lutte des « Titulares de Palcos y Plateas »
Lors de la première Coupe du monde au Mexique en 1970, marquée par le « match du siècle » entre l’Allemagne et l’Italie en demi-finale ainsi que par le troisième titre du Brésil de Pelé, cette situation particulière n’a posé aucun problème à la FIFA. Les choses ont changé dès la deuxième édition en 1986, lorsque la Fédération internationale a exigé d’avoir accès à tous les billets. En vain. Les « Titulares de Palcos y Plateas » assistent ainsi gratuitement au but du siècle de Diego Armando Maradona et à la légendaire « Main de Dieu » en quart de finale contre l’Angleterre, puis à la victoire de l’Argentine en finale face à l’Allemagne.
En 2026, l’Azteca deviendra le premier stade au monde à accueillir une troisième Coupe du monde. Avec 19 rencontres déjà à son actif, il est d’ores et déjà le stade ayant accueilli le plus de matchs de Coupe du monde. Cinq autres s’y ajouteront lors du prochain tournoi, dont le match d’ouverture Mexique-Afrique du Sud et une rencontre des huitièmes de finale.
Les litiges autour des 14 000 sièges se sont multipliés durant la compétition. Sous la pression conjointe de la FIFA et de l’exploitant du stade, Ollamani, les détenteurs de places ont alors créé l’Asociacion Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas (AMTPP) pour défendre leurs droits. « Notre association a intenté un procès contre les projets de la FIFA et du stade Azteca et l’a emporté », a déclaré le secrétaire général Roberto Ruano Ortega au magazine autrichien ballesterer. « Nos places en loge et en tribune seront respectées. Nous ne paierons rien. »
Toutefois, l’exploitant de l’enceinte, ayant déjà garanti à la FIFA la vente de ces sièges pour les rencontres du Mondial, a dû, selon plusieurs sources mexicaines concordantes, indemniser l’instance internationale à hauteur d’environ 54 millions d’euros.
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Roberto Ruano Ortega estime que « la situation risque d’empirer ».
Le jugement général n’a pas mis fin aux litiges. Depuis, la FIFA et les exploitants du stade harcèlent les « Titulares de Palcos y Plateas » par d’autres moyens. Dans un premier temps, ils leur ont interdit d’apporter leur propre nourriture et leurs propres boissons aux matchs de la Coupe du monde, alors que cela était habituellement autorisé. L’alternative ? Des paniers-repas facturés entre 123 000 et 262 000 pesos (6 116 et 13 010 euros). Ils ont aussi brandi la menace d’une suspension pour tout le tournoi à l’encontre des détenteurs revendant des places individuelles. Fin mai, la justice mexicaine a toutefois rejeté ces deux mesures.
À une semaine et demie du match d’ouverture, les détenteurs attendent toujours leurs billets électroniques, qui auraient dû leur parvenir vendredi dernier selon le secrétaire général de l’AMTPP, Roberto Ruano Ortega.
« S’ils nous refusent l’accès, nous porterons plainte et demanderons au tribunal l’autorisation d’utiliser la force », prévient Ruano Ortega, qui assure que les 14 000 supporters qu’il représente entreront gratuitement dans le stade pour le match d’ouverture.