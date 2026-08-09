Simeone a tracé une ligne rouge concernant l’avenir d’Alvarez, profitant d’une conférence de presse à Séoul pour réaffirmer que l’Atletico Madrid ne cherche pas à le vendre. Le technicien argentin a souligné que la direction du club est totalement alignée sur la volonté de conserver le joueur de 26 ans, quel que soit le bruit autour d’un possible transfert en Premier League ou chez un rival national en Liga.

« La situation est très claire, le club a pris une décision que [le CEO de l’Atleti] Miguel Angel Gil Marin a très bien expliquée », a déclaré Simeone aux journalistes avant un match amical de pré-saison contre le géant de Premier League Manchester City. « D’un point de vue sportif, nous sommes très heureux d’avoir un joueur comme Julian, et d’un point de vue sportif nous allons l’aider à continuer à grandir, à continuer à s’améliorer, et à nous rendre ce qu’il nous a donné au cours de ces deux années, ce qui était énorme.

« Nous avons quelques précédents, nous avons déjà vu ce qui s’est passé avec [Antoine] Griezmann, je ne vois pas d’autre voie que de travailler d’un point de vue sportif comme nous devons le faire et d’essayer d’aider comme nous l’avons fait au cours de ces deux dernières années. »