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« La situation est très claire » : Diego Simeone envoie un message à Arsenal et au FC Barcelone au sujet des liens autour d’un transfert de Julian Alvarez
Simeone tient bon à Séoul
Simeone a tracé une ligne rouge concernant l’avenir d’Alvarez, profitant d’une conférence de presse à Séoul pour réaffirmer que l’Atletico Madrid ne cherche pas à le vendre. Le technicien argentin a souligné que la direction du club est totalement alignée sur la volonté de conserver le joueur de 26 ans, quel que soit le bruit autour d’un possible transfert en Premier League ou chez un rival national en Liga.
« La situation est très claire, le club a pris une décision que [le CEO de l’Atleti] Miguel Angel Gil Marin a très bien expliquée », a déclaré Simeone aux journalistes avant un match amical de pré-saison contre le géant de Premier League Manchester City. « D’un point de vue sportif, nous sommes très heureux d’avoir un joueur comme Julian, et d’un point de vue sportif nous allons l’aider à continuer à grandir, à continuer à s’améliorer, et à nous rendre ce qu’il nous a donné au cours de ces deux années, ce qui était énorme.
« Nous avons quelques précédents, nous avons déjà vu ce qui s’est passé avec [Antoine] Griezmann, je ne vois pas d’autre voie que de travailler d’un point de vue sportif comme nous devons le faire et d’essayer d’aider comme nous l’avons fait au cours de ces deux dernières années. »
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Barcelone et Arsenal en état d’alerte maximale
L’entraîneur d’Arsenal, Mikel Arteta, admire depuis longtemps le vainqueur de la Coupe du monde 2022 et a activement étudié la possibilité de le faire venir dans le nord de Londres afin de renforcer son secteur offensif. Arsenal cherche désespérément un avant-centre de premier plan après avoir manqué Vinicius Junior, mais se heurte à un mur à Madrid.
Malgré l’atmosphère glaciale entre les deux géants espagnols, le directeur sportif du FC Barcelone, Deco ont tenu une réunion avec le représentant du joueur, Fernando Hidalgo. Ces discussions secrètes dans la capitale visaient à maintenir l’opération en vie, car le Barça estime qu’Alvarez est désespéré à l’idée de porter ses couleurs.
Obstacles financiers et clauses libératoires
La logistique financière de l’opération reste un obstacle majeur pour le club catalan. Selon plusieurs informations, la quête d’autres cibles par Barcelone, comme Rodri de Manchester City, a conduit le club à considérer l’opération Alvarez comme pratiquement impossible en raison des contraintes imposées par des règles financières strictes.
Gil Marin s’est montré incroyablement direct au sujet des coûts en jeu, affirmant que la seule manière pour n’importe quel club de recruter l’attaquant est de payer sa clause libératoire astronomique de 500 millions d’euros (428,5 M£). « Mon opinion est claire, la volonté du club est claire, nous l’avons clairement fait savoir au joueur et à son agent, ainsi qu’au président du Barça », a déclaré Gil Marin.
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Le désir d'Alvarez de relever un nouveau défi
Le joueur lui-même n’a pas caché son désir de changer d’air. Après la victoire 2-0 de l’Argentine contre l’Autriche pendant la Coupe du monde 2026, Alvarez a publiquement fait part de sa frustration, indiquant qu’il estimait que son cycle à l’Atletico était arrivé à une conclusion naturelle.
« J’ai parlé avec les personnes à qui je devais parler et la meilleure chose pour tout le monde, c’est un transfert. Je veux réaliser mon rêve », a déclaré Alvarez. Malgré cet appel, Simeone et Gil Marin semblent impassibles, et attendent du joueur qu’il reste professionnel lorsqu’il reprendra l’entraînement.
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