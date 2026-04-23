Bilbao aurait choisi l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund pour succéder à Ernesto Valverde. Âgé de 62 ans, ce dernier est une icône du club : il y a d’abord évolué comme joueur, puis dirigé les équipes de jeunes avant d’occuper le poste d’entraîneur principal de l’équipe première pendant près de dix ans au total, répartis sur trois mandats. Son contrat expire en fin de saison, et il quittera alors ce club basque de tradition.

Dès fin mars, des discussions avancées entre Bilbao et Terzic avaient été évoquées. Outre l’ancien coach du BVB, l’Athletic aurait aussi envisagé Andoni Iraola, qui quittera cet été le club de Premier League AFC Bournemouth après trois saisons réussies et sera remplacé par Marco Rose. Iraola incarnait la continuité, puisqu’il a porté le maillot basque pendant douze ans (plus de 500 matchs officiels entre 2003 et 2015) et maîtrise parfaitement l’ADN du club.

Mais le technicien de 43 ans dispose d’autres options : il serait notamment pressenti pour remplacer Liam Rosenior à Chelsea, suite au départ précoce de ce dernier. Les Blues auraient aussi envisagé Terzic, mais le technicien allemand semble désormais promis au Pays basque.