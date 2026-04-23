D’après les quotidiens basques Deia et El Correo, ainsi que l’expert en transferts Matteo Moretto, un accord imminent est attendu entre Terzic et le club de Liga.
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La signature devrait intervenir à tout moment. L’ancien entraîneur du BVB, Edin Terzic, s’apprête à prendre les commandes d’un grand club au riche passé
Bilbao aurait choisi l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund pour succéder à Ernesto Valverde. Âgé de 62 ans, ce dernier est une icône du club : il y a d’abord évolué comme joueur, puis dirigé les équipes de jeunes avant d’occuper le poste d’entraîneur principal de l’équipe première pendant près de dix ans au total, répartis sur trois mandats. Son contrat expire en fin de saison, et il quittera alors ce club basque de tradition.
Dès fin mars, des discussions avancées entre Bilbao et Terzic avaient été évoquées. Outre l’ancien coach du BVB, l’Athletic aurait aussi envisagé Andoni Iraola, qui quittera cet été le club de Premier League AFC Bournemouth après trois saisons réussies et sera remplacé par Marco Rose. Iraola incarnait la continuité, puisqu’il a porté le maillot basque pendant douze ans (plus de 500 matchs officiels entre 2003 et 2015) et maîtrise parfaitement l’ADN du club.
Mais le technicien de 43 ans dispose d’autres options : il serait notamment pressenti pour remplacer Liam Rosenior à Chelsea, suite au départ précoce de ce dernier. Les Blues auraient aussi envisagé Terzic, mais le technicien allemand semble désormais promis au Pays basque.
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Bilbao ne marquerait pas la première expérience à l’étranger d’Edin Terzic.
Par égard pour Valverde et pour préserver la sérénité en cette fin de saison, l’officialisation de la nomination de Terzic ne devrait pas intervenir dans l’immédiat. Bilbao, actuellement neuvième à six journées de la clôture, vise une qualification européenne. Le club basque n’est qu’à trois points de la sixième place, synonyme de Coupe d’Europe.
Pour Terzic, ce poste ne marquerait pas une première expérience à l’étranger. Après ses débuts comme entraîneur des jeunes au Borussia Dortmund, il a été adjoint de Slaven Bilic au Besiktas (2013-2015), puis l’a suivi à West Ham, où le duo est resté près de deux ans et demi.
En 2018, il est revenu au Borussia Dortmund comme adjoint de Lucien Favre, avant de prendre les commandes de l’équipe suite au départ de ce dernier en décembre 2020. Après une année comme directeur technique, il a retrouvé le banc en 2022. Un an plus tard, il a failli offrir le titre de champion au BVB avant de conduire le club jusqu’en finale de la Ligue des champions 2024. Depuis son départ de Dortmund l’été suivant, Terzic est sans club.
Les classements de l'Athletic Bilbao au cours des cinq dernières années
Saison
Classement
2025/26 (après 32 journées)
9
2024/25
4
2023/24
5
2022/23
8
2021/22
8