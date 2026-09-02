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« La signature de l’été ! » - Rio Ferdinand estime que le Christos Tzolis d’Arsenal à 34 M£ peut être l’une des meilleures affaires du mercato
Ferdinand salue Tzolis, une « bonne affaire »
Ferdinand estime qu’Arsenal a réalisé l’affaire absolue de ce mercato avec l’acquisition de Tzolis en provenance du Club Bruges pour 34 millions de livres sterling. Malgré les grosses dépenses des Gunners sur plusieurs noms très en vue après leur premier titre de Premier League en plus de deux décennies, c’est l’ailier de 24 ans qui a le plus impressionné l’ancien capitaine de l’Angleterre.
Ferdinand, s’exprimant sur sa chaîne YouTube, n’a pas tardé à mettre en avant la star grecque pour son impact immédiat et sa qualité technique. « Qui est la meilleure recrue du mercato ? De ce que j’ai vu jusqu’à présent, je vais choisir Tzolis », a déclaré Ferdinand.
« Pour le prix auquel vous l’avez eu, 35 millions de livres sterling, de ce que j’ai vu, c’est un petit ailier dribbleur, avec une excellente vision du jeu, qui prend de bonnes décisions dans le dernier tiers. Je pense que l’équipe de recrutement d’Arsenal a fait une très belle affaire. Je vais me mouiller tôt, je vais dire qu’il sera ma recrue de la saison, en termes de rapport qualité-prix et en termes de ce qu’il apporte. »
- AFP
Le renfort tactique d’Arteta
L’équipe de Mikel Arteta ne s’est pas reposée après son sacre historique, choisissant au contraire de renforcer agressivement un effectif déjà gagnant. Le club du nord de Londres a dépensé près de 200 millions de livres sterling durant l’été, en répondant à la fois aux besoins de profondeur et de qualité.
« Ils ont dépensé gros et je pense qu’ils ont dépensé de manière brillante, a expliqué Ferdinand. Je pense qu’ils se sont renforcés, qu’ils paraissent plus forts, qu’ils ont ajouté davantage de puissance physique, ainsi qu’un peu de malice avec l’arrivée de Tzolis sur l’aile, lui qui a déjà paru vraiment, vraiment tranchant et très vif, et qui ressemble à une superbe recrue au prix auquel il est arrivé, ce qui est une affaire dans le marché actuel. Il y a aussi Ezri Konza, top joueur, top défenseur central, fiable, il jouera beaucoup de matches et ne le laissera jamais tomber. »
La star grecque comparée à Sanchez
L’engouement autour de Tzolis a atteint un nouveau niveau après sa prestation lors du match d’ouverture de la saison. L’ancien ailier d’Arsenal Theo Walcott s’est montré tout aussi élogieux, soulignant que l’ailier grec lui rappelle Alexis Sanchez en raison de son style direct et de sa première touche de balle positive.
Ce style « hybride », qui combine l’efficacité technique de Trossard avec le caractère explosif de Sanchez, a offert à Arteta une nouvelle dimension sur le flanc gauche. Ferdinand a fait écho à ce sentiment, estimant que l’opération représente une valeur incroyable compte tenu de l’inflation actuelle du marché.
- Getty
Défendre son titre
Le grand ménage estival à l’Emirates a vu plusieurs départs de premier plan, notamment Gabriel Martinelli vers Al-Hilal pour 56 M£ et Gabriel Jesus vers Barcelone pour 8,6 M£. Leandro Trossard, Jakub Kiwior, Fabio Vieira et Christian Norgaard sont également partis, permettant à Arteta d’affiner son effectif pour défendre le titre. Ferdinand estime que cet équilibre entre arrivées et départs les a préparés pour la saison éprouvante à venir. Il a conclu : « Arteta et son équipe d’Arsenal seront très discrètement satisfaits du travail qu’ils ont accompli. »
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