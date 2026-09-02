Ferdinand estime qu’Arsenal a réalisé l’affaire absolue de ce mercato avec l’acquisition de Tzolis en provenance du Club Bruges pour 34 millions de livres sterling. Malgré les grosses dépenses des Gunners sur plusieurs noms très en vue après leur premier titre de Premier League en plus de deux décennies, c’est l’ailier de 24 ans qui a le plus impressionné l’ancien capitaine de l’Angleterre.

Ferdinand, s’exprimant sur sa chaîne YouTube, n’a pas tardé à mettre en avant la star grecque pour son impact immédiat et sa qualité technique. « Qui est la meilleure recrue du mercato ? De ce que j’ai vu jusqu’à présent, je vais choisir Tzolis », a déclaré Ferdinand.

« Pour le prix auquel vous l’avez eu, 35 millions de livres sterling, de ce que j’ai vu, c’est un petit ailier dribbleur, avec une excellente vision du jeu, qui prend de bonnes décisions dans le dernier tiers. Je pense que l’équipe de recrutement d’Arsenal a fait une très belle affaire. Je vais me mouiller tôt, je vais dire qu’il sera ma recrue de la saison, en termes de rapport qualité-prix et en termes de ce qu’il apporte. »