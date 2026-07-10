Du côté de Chelsea : pendant un temps, le départ de Kerr semblait inévitable et compréhensible. De retour au début de la saison 2025-2026 après vingt mois d’absence pour cause de blessure, l’internationale australienne a peiné à s’imposer dans le onze de Sonia Bompastor, la technicienne française privilégiant des solutions moins naturelles à la pointe de l’attaque. Une fois intégrée après la Coupe d’Asie, Kerr a toutefois enchaîné les buts, concluant l’exercice avec sept réalisations en sept rencontres. À 32 ans, elle n’incarnait pas la solution à long terme au poste de n° 9, mais aurait-on pu lui proposer un contrat à court terme, d’autant que l’avenir de l’attaque des Blues restait flou ? Probablement pas, tant la demande pour Kerr ailleurs était forte. Les Blues auraient toutefois eu intérêt à la conserver, même si d’autres renforts demeuraient nécessaires. Note : C

Pour Gotham : Bien qu’il se soit confortablement installé dans les places de barrages dès les premières semaines de la nouvelle saison de la NWSL, Gotham a inscrit un nombre de buts incroyablement faible : avec 12 buts en 11 matchs, l’équipe se classe au cinquième rang des pires buteurs de la division. L’arrivée d’une joueuse du calibre de Kerr devrait donc y remédier. Si Esther González a été prolifique par le passé, elle peine cette saison ; il n’est donc pas surprenant que Juan Carlos Amoros ait recruté une autre attaquante de pointe de haut niveau dès que l’Australienne s’est libérée. Un renfort majeur pour une équipe qui doit marquer davantage si elle veut conserver son titre de championne de la NWSL. Note : B

Pour Kerr : après une dernière saison en dents de scie à Chelsea, et si peu de temps après une blessure de longue durée, il est important que Kerr retrouve un rythme de jeu régulier, surtout en vue de la Coupe du monde de l’année prochain. Va-t-elle jouer un rôle de premier plan à Gotham ? Ou bien partagera-t-elle avec Gonzalez les tâches de numéro 9 ? Le temps de jeu n’est pas aussi « garanti » qu’il le serait dans d’autres clubs, mais Kerr possède de réelles qualités et aura l’occasion de les démontrer, d’autant plus que Gonzalez peine à retrouver son niveau et que Kerr semble mieux correspondre au style d’Amoros. Sur le plan personnel, le timing est aussi judicieux : la joueuse de 32 ans vient d’avoir un enfant avec sa compagne Kristie Mewis, dont la famille habite à proximité, dans le Massachusetts. Note : B