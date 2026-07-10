La saison dernière a été riche en mouvements de poids : Manchester United et Manchester City ont effectué un échange, Grace Clinton et Jess Park changeant d’écurie, tandis que les London City Lionesses ont établi un nouveau record mondial en recrutant Grace Geyoro, en provenance du Paris Saint-Germain. Cet été s’annonce tout aussi prolifique, la jeune pépite suédoise Felicia Schroder ayant déjà pris la direction du Real Madrid pour un montant record.
La Suédoise n’est pas la seule joueuse encore sous contrat à avoir changé d’air ; d’autres, comme l’attaquante du PSG Romee Leuchter ou la Chelsea Mayra Ramirez, pourraient suivre si une offre convaincante se présente. Sans oublier les nombreuses joueuses libres, telles que le duo barcelonais Mapi Leon et Salma Paralluelo, prêtes à relever de nouveaux défis.
Certains transferts s’avèrent bénéfiques pour toutes les parties, mais ce n’est pas toujours le cas : les choix d’un club ou d’une joueuse peuvent parfois susciter la controverse. GOAL vous aide donc à y voir clair en évaluant chaque grand mouvement du mercato féminin. Tout au long de l’été, nous noterons chaque transfert au fur et à mesure, afin que vous puissiez identifier les grands gagnants et les éventuels perdants de cette intersaison.
Découvrez toutes nos notes ci-dessous et partagez votre avis dans les commentaires.