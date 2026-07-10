Du côté de Chelsea : pendant un temps, le départ de Kerr semblait inévitable. De retour au début de la saison 2025-2026 après vingt mois d’absence suite à une blessure, l’internationale australienne a peiné à s’imposer dans le onze de Sonia Bompastor, qui privilégiait d’autres profils moins naturels au poste d’avant-centre. Une fois revenue de la Coupe d’Asie, Kerr a enchaîné les buts, concluant l’exercice avec sept réalisations en sept matchs. À 32 ans, elle n’incarnait pas la solution à long terme au poste de n° 9, mais aurait-il été judicieux de lui proposer un contrat à court terme, tant la position d’attaquante à Chelsea demeurait floue ? Probablement pas, tant la demande pour Kerr ailleurs semblait inévitable. Les Blues auraient toutefois eu intérêt à la conserver, même si de nouveaux renforts restaient nécessaires. Note : C

Pour Gotham : Bien qu’il se soit confortablement installé dans les places de barrages dès les premières semaines de la nouvelle saison de la NWSL, Gotham a inscrit un nombre de buts incroyablement faible : avec 12 buts en 11 matchs, il occupe la cinquième place parmi les pires attaques de la division. L’arrivée d’une joueuse comme Kerr devrait y remédier. Si Esther González a été prolifique par le passé, elle peine cette saison ; il n’est donc pas surprenant que Juan Carlos Amoros ait recruté une autre attaquante de pointe de haut niveau dès que Kerr s’est libérée. Une excellente recrue pour une équipe qui doit marquer davantage si elle veut conserver son titre de championne de la NWSL. Note : B

Pour Kerr : après une dernière saison en dents de scie à Chelsea, et si peu de temps après une blessure de longue durée, il est important que Kerr retrouve un rythme de jeu régulier, surtout en vue de la Coupe du monde de l’année prochain. Va-t-elle jouer un rôle de premier plan à Gotham ? Ou bien va-t-elle partager les tâches de numéro 9 avec Gonzalez ? Le temps de jeu n’est pas aussi « garanti » qu’il pourrait l’être ailleurs, mais Kerr possède des qualités avérées et aura l’occasion de les montrer, d’autant que Gonzalez peine à retrouver son niveau et que Kerr semble mieux adaptée au style d’Amoros. Sur le plan personnel, le choix est aussi pertinent : la joueuse de 32 ans vient d’avoir un enfant avec sa compagne Kristie Mewis, et la famille de cette dernière vit dans le Massachusetts, à quelques heures de route seulement. Note : B