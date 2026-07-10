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Ona Batlle Barcelona Arsenal transfer gfx 16:9Getty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

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La signature d'Ona Batlle confirme qu'Arsenal pourrait enfin mettre fin à huit ans d'attente pour le titre de la WSL. GOAL passe en revue les transferts les plus marquants du mercato estival féminin 2026

WOMEN'S FOOTBALL
Arsenal Women
O. Batlle
Barcelona
London City Lionesses
A. Putellas
M. Earps
G. Stanway
G. Reuteler
S. Cerci
Chelsea FC Women
M. Matsukubo
K. McCabe
North Carolina Courage
E. Parkinson
N. Anyomi
Manchester United Women
A. Medina
Gotham FC
S. Kerr
Real Madrid Femenino
Felicia Schroeder
OL Lyonnes
C. Weir
Manchester City Women
B. Mead
WSL Série printemps
NWSL
Paris Saint Germain
Bayern Munich
Atletico Madrid Femenino
BK Haecken FF
FEATURES
Valadares Gaia
Eintracht Frankfurt
TSG 1899 Hoffenheim
J. Rytting Kaneryd

Ça y est. Le mercato estival 2026 a ouvert ses portes et s’annonce particulièrement agité dans le football féminin, avec plusieurs grandes stars sur le point de changer de club. Alexia Putellas, Georgia Stanway et Sam Kerr ont déjà officialisé leur transfert, mais les rumeurs et les indiscrétions vont bon train : d’autres mouvements de poids sont attendus, et les surprises ne manqueront pas.

La saison dernière a été riche en mouvements de poids : Manchester United et Manchester City ont effectué un échange, Grace Clinton et Jess Park changeant d’écurie, tandis que les London City Lionesses ont établi un nouveau record mondial en recrutant Grace Geyoro, en provenance du Paris Saint-Germain. Cet été s’annonce tout aussi prolifique, la jeune pépite suédoise Felicia Schroder ayant déjà pris la direction du Real Madrid pour un montant record.

La Suédoise n’est pas la seule joueuse encore sous contrat à avoir changé d’air ; d’autres, comme l’attaquante du PSG Romee Leuchter ou la Chelsea Mayra Ramirez, pourraient suivre si une offre convaincante se présente. Sans oublier les nombreuses joueuses libres, telles que le duo barcelonais Mapi Leon et Salma Paralluelo, prêtes à relever de nouveaux défis.

Certains transferts s’avèrent bénéfiques pour toutes les parties, mais ce n’est pas toujours le cas : les choix d’un club ou d’une joueuse peuvent parfois susciter la controverse. GOAL vous aide donc à y voir clair en évaluant chaque grand mouvement du mercato féminin. Tout au long de l’été, nous noterons chaque transfert au fur et à mesure, afin que vous puissiez identifier les grands gagnants et les éventuels perdants de cette intersaison.

Découvrez toutes nos notes ci-dessous et partagez votre avis dans les commentaires.

  • Ona Batlle Arsenal signing 2026Getty Images

    10 juillet : Ona Batlle (de Barcelone à Arsenal)

    Pour Barcelone : Ce départ sera sans doute le plus frustrant de l’été. Âgée de seulement 27 ans, Batlle compte parmi les meilleures arrières latérales du monde, contrairement à Putellas et León, toutes deux dans la trentaine, ou à Paralluelo, dont les prétentions salariales étaient inaccessibles. Le Barça espérait pourtant la conserver plusieurs saisons encore, d’autant qu’il s’agit de son club de cœur. Finalement, elle retourne en Angleterre sous la forme d’un transfert gratuit. Un véritable coup dur. Note : F

    Pour Arsenal : après le départ de Katie McCabe, un poste s’est libéré à l’arrière gauche et Arsenal a choisi de le pourvoir avec une joueuse de classe mondiale. Batlle est naturellement arrière droite, mais elle possède une grande expérience sur le flanc opposé, où elle peut évoluer très efficacement en tant qu’arrière latérale inversée, ce qui pose de nouveaux problèmes aux adversaires. Le duo de latérales titulaires formé d’Emily Fox et de Batlle figure désormais parmi les meilleurs du football féminin, et c’est en s’appuyant sur cette qualité, déjà renforcée par Taylor Hinds et Smilla Holmberg, qu’Arsenal pourra franchir un cap et viser enfin un nouveau titre en WSL, le premier depuis 2019. Note : A

    Pour Batlle : Si ce départ peut surprendre, étant donné l’aura du Barça et le fait qu’il s’agit de son club formateur, la latérale a tout gagné en Catalogne et revient en Angleterre pour un nouveau défi, après trois saisons sans trophée à Manchester United. De nouveaux objectifs l’attendent à Arsenal et ses chances de retrouver la gloire en Ligue des champions restent élevées, les Gunners ayant remporté ce titre l’année dernière, même si elles n’étaient pas aussi grandes qu’au Barça. Note : B

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  • Alexia Putellas London City Lionesses 2026Getty Images

    8 juillet : Alexia Putellas (du FC Barcelone aux London City Lionesses)

    Pour Barcelone : Perdre Putellas, joueuse de classe mondiale au leadership affirmé et à l’influence déterminante, constitue un coup dur. Après 14 ans au club et tous les titres possibles, la double lauréate du Ballon d’Or a choisi de relever un nouveau défi. Le fait qu’elle ne rejoigne pas un grand rival européen du Barça est un point positif, et le club est bien armé, tant par la qualité de son effectif que par le dynamisme de son centre de formation, pour aller de l’avant de manière positive, même si ce départ reste un coup dur qui fait mal. Note : C

    Pour London City : C’est un coup de maître. À peine un an après son arrivée en Women’s Super League, une joueuse du calibre de Putellas peut propulser London City après une solide sixième place la saison dernière. Elle compte parmi les meilleures joueuses de la planète et, à elle seule, élève considérablement le niveau de l’équipe. C’est aussi un choix judicieux pour tirer le meilleur de Grace Geyoro, dont la première saison, après un transfert record, a été en deçà des attentes. L’arrivée de Putellas au milieu de terrain devrait permettre d’exprimer pleinement le talent de la star française. Note : A+

    Pour Putellas : Peu de footballeuses de haut niveau peuvent tourner une page majeure de leur carrière en apothéose, mais Putellas y est parvenue cette année en quittant le Barça après un quadruplé historique. Direction l’Angleterre, un nouveau championnat et un nouveau défi. Les titres ne pleuvront sans doute pas autant qu’en Catalogne, le projet de London City en étant encore à ses débuts. Sur le plan international, le choix est judicieux : elle va découvrir ce qui est peut-être le meilleur championnat du monde tout en limitant son temps de jeu, London City n’étant pas engagé en Coupe d’Europe. De quoi aborder la Coupe du monde 2023 en pleine possession de ses moyens avec la Roja. Elle bénéficiera par ailleurs d’un salaire très élevé au sein d’un club détenu par la milliardaire Michele Kang. Note : B

  • Geraldine Reuteler Arsenal 2026Getty Images

    8 juillet : Géraldine Reuteler (Eintracht Francfort à Arsenal)

    Pour l’Eintracht Francfort : aurait-il été plus judicieux de laisser partir Reuteler l’été dernier, alors que sa cote était au plus haut après un Euro brillant et qu’Arsenal s’était renseigné sur la milieu de terrain ? Sur le plan financier, sans doute. La joueuse de 27 ans entamait la dernière année de son contrat et il aurait été difficile de la convaincre de signer une prolongation alors que de grands clubs manifestaient leur intérêt. Cependant, conserver Reuteler a permis à l’Eintracht de réaliser une nouvelle saison solide, ponctuée d’une troisième place en Bundesliga et d’une qualification pour les tours préliminaires de la Ligue des champions, un résultat sans doute plus précieux, même si l’internationale suisse ne sera pas facile à remplacer. Note : B

    Pour Arsenal : Les Gunners auraient pu voir Reuteler leur échapper après avoir manqué de conclure l’été dernier. Ils évitent toutefois ce scénario, puisque la milieu de terrain arrivera dans le nord de Londres un an plus tard, en tant que joueuse libre. Le club avait besoin de profondeur et de polyvalence au milieu de terrain, et c’est précisément ce que Reuteler apporte : sa capacité à occuper plusieurs postes élargit l’éventail des options dont dispose l’entraîneuse Renee Slegers. Ce recrutement n’est pas aussi spectaculaire que certaines autres arrivées estivales, mais il renforce intelligemment l’effectif. Note : B

    Pour Reuteler : Ce transfert représente une étape majeure dans la carrière de la milieu de terrain. Depuis plusieurs saisons, elle est l’une des pièces maîtresses de l’Eintracht, régulièrement en lice pour les places européennes derrière le Bayern Munich et Wolfsburg. Sa performance lors de l’Euro à domicile avec la Suisse a confirmé son niveau et son mental. Elle mérite amplement ce transfert vers l’un des cadors européens, et il pourrait s’avérer très lucratif si elle saisit les opportunités offertes par un effectif de qualité, appelé à être roté entre les différentes compétitions. Note : B

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  • Selina Cerci Arsenal 2026Getty Images

    6 juillet : Selina Cerci (de Hoffenheim à Arsenal)

    Du côté d’Hoffenheim : personne n’a marqué plus de buts en Frauen-Bundesliga au cours des deux dernières saisons que Cerci, qui avait été une recrue exceptionnelle pour Hoffenheim après avoir quitté Cologne en 2024. Mais elle s’en va désormais en libre, son contrat ayant expiré. Hoffenheim, qui ne percevra aucune indemnité, voit partir sa buteuse vers un club de haut niveau, ce qui est décevant. Remplacer ses réalisations, qui ont permis au club de terminer deux fois de suite dans la première moitié du classement de la Bundesliga, s’annonce délicat. Le club mise donc à nouveau sur sa formation, ayant déjà recruté deux jeunes attaquantes issues du centre de formation du Barça. Note : D

    Du côté d’Arsenal : l’arrivée de Cerci, qui vient s’ajouter à un secteur offensif déjà composé d’Alessia Russo et de Stina Blackstenius, n’était pas une priorité absolue pour les Gunners cet été, mais elle offre davantage de flexibilité à l’entraîneuse Renee Slegers en attaque. Lorsque Russo recule au poste de numéro 10, comme elle l’a souvent fait la saison dernière, le choix entre Cerci et Blackstenius pour jouer devant elle multiplie les options. L’internationale allemande peut aussi dépanner sur les ailes, même si son impact s’en trouve réduit : éloignée de la surface, elle perd en efficacité. Reste que cette polyvalence offre à Arsenal une nouvelle option pour varier ses schémas offensifs, lui qui a souvent peiné à surprendre adversaires la saison passée. Note : B+

    Pour Cerci : l’une des principales questions concernant ce transfert est la suivante : « À quelle fréquence Cerci va-t-elle jouer ? » Elle s’est imposée comme titulaire régulière en équipe d’Allemagne grâce à son temps de jeu constant et, par conséquent, à ses performances offensives. Si son temps de jeu venait à être réduit à Arsenal, quelles en seraient les conséquences sur le plan international, à seulement un an de la Coupe du monde ? Compte tenu du nombre important de matchs que disputeront les Gunners, elle devrait tout de même avoir des occasions de s’illustrer, d’autant plus que Slegers est très active dans ses remplacements. Mais plusieurs clubs s’étant manifestés pour l’engager, Cerci aurait pu choisir d’autres opportunités, avec des rôles plus importants et toujours la possibilité de remporter des trophées. Note : B-

  • Chelsea FC v Tottenham Hotspur - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    6 juillet : Johanna Rytting Kaneryd (de Chelsea à Lyon)

    Du côté de Chelsea : Rytting Kaneryd s’est distinguée par son engagement et son travail défensif depuis son arrivée en 2022. Cependant, l’internationale suédoise reste irrégulière, avec 11 buts et 15 passes décisives en 79 matches de championnat. Un club comme Chelsea est en droit d’attendre davantage de ses ailiers ; aussi, percevoir une indemnité de transfert pour la joueuse de 29 ans afin de recruter une joueuse de couloir plus prolifique n’est pas une mauvaise affaire. Tout dépendra toutefois de la manière dont les Blues la remplaceront, car son éthique de travail, son bon esprit d’équipe et sa capacité à mettre la pression sur les défenses grâce à sa vitesse sont des atouts non négligeables. Si le club ne parvient pas à la remplacer adéquatement, la note risque de baisser. Note : B

    Pour Lyon : Une recrue intéressante pour les huit fois championnes d’Europe. Peu d’observateurs la placeraient au-dessus de Jule Brand, Tabitha Chawinga ou Kadidiatou Diani ; elle n’arrive donc pas comme une titulaire assurée. Elle offrira toutefois une profondeur stratégique qui permettra à l’entraîneur Jonatan Giraldez de multiplier les rotations entre les compétitions, tout en apportant un profil complémentaire à celui de ses autres ailières. Avec Vicki Becho déjà sur le papier, on pouvait estimer que l’OL n’avait pas besoin de se renforcer sur ce poste, mais les blessures de Chawinga et Diani en fin de saison dernière ont freiné la course au titre européen, conclue par une défaite en finale contre Barcelone. Note : C

    Pour Rytting Kaneryd : Après avoir brillé lors de sa première saison complète à Chelsea (2023-2024), avec dix buts et dix passes décisives, sa progression semblait s’être légèrement essoufflée ces derniers mois. Un nouveau départ pourrait donc lui permettre de raviver la flamme. Reste à voir si elle sera suffisamment titularisée à Lyon pour y parvenir, mais le grand club français dispute de nombreux matchs et elle devrait avoir l’occasion de montrer ce dont elle est capable en tentant de s’imposer dans un onze de départ très, très compétitif, au sein d’un club où elle devrait remporter de nombreux trophées. Note : B

  • Manaka Matsukubo Chelsea signing 2026Harriet Lander/Chelsea FC

    3 juillet : Manaka Matsukubo (du North Carolina Courage à Chelsea)

    Pour le North Carolina Courage, c’est un coup dur. Seule Barbra Banda a été directement impliquée dans plus de buts en NWSL cette saison que Matsukubo, dont les cinq réalisations et les quatre passes décisives en neuf matchs ont été déterminantes pour maintenir la Caroline du Nord en lice pour les play-offs. Si le club a recruté la jeune star anglaise Erica Parkinson, milieu de terrain créative capable de compenser en partie cette perte, la jeune internationale de 18 ans manque encore d’expérience. La réaction du Courage sera donc à suivre, même si le club a au moins perçu une indemnité de transfert avant que Matsukubo ne devienne libre de tout contrat plus tard dans l’année. Note : D

    Côté Chelsea : Après avoir connu la saison de WSL la moins prolifique en termes de buts marqués depuis sept ans, le renforcement de la ligne d’attaque était une priorité majeure pour Chelsea cet été, d’autant plus que Sam Kerr et Catarina Macario ont également quitté le club. Matsukubo peut évoluer au poste d’attaquante centrale, mais, avec ses 1,55 m, elle a peu de chances d’être la solution à ce problème crucial, même si elle offrira une option à ce poste lorsque cela s’avérera opportun. À 21 ans, elle devrait surtout évoluer au milieu de terrain, où sa technique et sa vision du jeu lui permettront de créer des occasions pour ses coéquipières. Son jeu de passes et sa capacité à se sortir des situations serrées seront précieux face aux blocs défensifs bas, une situation fréquente en WSL. Enfin, les Blues ont réussi à la faire signer pour cinq ans, ce qui constitue un atout non négligeable. Note : A

    Pour Matsukubo : Après avoir éclaboussé la NWSL en 2025, elle mérite amplement ce grand pas vers un club sous haute pression. Ses qualités devraient répondre aux attentes de Sonia Bompastor, tout en lui permettant de s’intégrer sans difficulté à la WSL et à la Ligue des champions. Les Blues ont toutefois encore besoin de renforts offensifs, notamment d’une attaquante, pour maximiser l’efficacité de Matsukubo. Néanmoins, la joueuse de 21 ans devrait très bien s’entendre avec les joueuses déjà présentes au club, en particulier Lauren James, compte tenu de la façon dont les deux joueuses se déplacent librement sur le terrain et exploitent les espaces. Note : B+

  • Georgia Stanway Arsenal signing 2026Alex Burstow/Arsenal FC via Getty Images

    3 juillet : Georgia Stanway (Bayern Munich à Arsenal)

    Pour le Bayern Munich : Le départ de Stanway constitue un coup dur pour le club bavarois. L’internationale anglaise a brillé durant quatre saisons et sera difficile à remplacer. Cependant, le Bayern savait depuis janvier qu’elle partirait, ce qui lui a laissé le temps d’anticiper le mercato et de renforcer un milieu de terrain déjà dense. Un coup dur, mais pas une catastrophe. Note : D

    Pour Arsenal : les Gunners dépendaient trop de Kim Little et Mariona Caldentey aux postes de milieux défensives, et l’arrivée de Stanway contribue à remédier à ce problème. Avec Kyra Cooney-Cross déjà sur place et l’arrivée imminente de Geraldine Reuteler, Renée Slegers disposera de plusieurs options de qualité pour faire tourner son milieu, offrir du repos, s’adapter aux adversaires et réduire la dépendance à certaines joueuses. Stanway apporte expérience, talent et polyvalence alors qu’Arsenal vise son premier titre en WSL depuis huit ans. Note : A

    Pour Stanway : Arrivée à Munich pour relancer sa carrière après un départ contrarié de Manchester City, elle a largement réussi son pari, au point de s’imposer comme une pièce maîtresse de l’équipe d’Angleterre et l’une des meilleures milieux de terrain mondiales. Aujourd’hui, elle revient au pays pour évoluer dans le meilleur championnat d’Europe, la WSL, au sein d’une équipe qui a remporté la Ligue des champions l’année dernière. C’est le trophée qui lui a toujours échappé, et elle pourrait avoir plus de chances de le remporter grâce à ce transfert, compte tenu des récents résultats d’Arsenal en UWCL, même si les titres nationaux ne viendront sans doute pas aussi facilement qu’à Munich. Note : B

  • Nicole Anyomi London City Lionesses signing 2026Getty Images

    2 juillet : Nicole Anyomi (Eintracht Francfort → London City Lionesses)

    Pour l'Eintracht Francfort : Cet été s'annonce passionnant pour l'Eintracht. Anyomi est l'une des quatre joueuses clés qui quittent le club sans indemnité de transfert, et elle sera sans doute la plus difficile à remplacer, après avoir inscrit 13 buts et délivré six passes décisives en 20 titularisations en Bundesliga la saison dernière. Si le club brille par ses initiatives hors du terrain et termine régulièrement troisième depuis cinq saisons, se qualifiant ainsi pour l’Europe, il doit désormais trouver le moyen de conserver ses cadres. L’Eintracht a prouvé par le passé sa capacité à remplacer ses départs, mais il lui faudra encore une fois se montrer efficace sur le marché des transferts pour limiter les dégâts. Note : D

    Pour les London City Lionesses : si London City veut franchir un cap et lutter pour le haut du tableau en WSL ainsi que pour les trophées nationaux, le club doit absolument s’appuyer sur davantage de joueuses capables de faire la différence dans le dernier tiers, alors qu’une seule membre de l’effectif a atteint la barre des dix buts ou passes décisives la saison passée. Les statistiques d’Anyomi en championnat lors de la saison 2025-2026 représentent plus du double de ce qu’a réalisé n’importe quelle autre joueuse de London City, à l’exception de Freya Godfrey, et elle espère bien maintenir ce niveau de performance en Angleterre. Est-elle la joueuse idéale pour le style d’Eder Maestre ? Peut-être pas, mais elle constitue une menace constante qui apporte une dimension différente. Note : B

    Pour Anyomi : Des clubs plus prestigieux s’intéressaient à elle en vue de cet été, notamment le Bayern Munich, le PSG et le Paris FC, qui joueront tous la Ligue des champions la saison prochaine, contrairement à London City. Toutefois, un succès en coupe reste envisageable pour le club anglais la saison prochaine, notamment grâce aux modifications attendues dans la Coupe de la Ligue, et il peut lui offrir davantage de garanties en termes de temps de jeu au sein d’un projet ambitieux qui compte déjà plusieurs grandes joueuses. Note : B-

  • Erica Parkinson North Carolina Courage signing 2026Katie Schroeck/North Carolina Courage

    1er juillet : Erica Parkinson (de Valadares Gaia au North Carolina Courage)

    Pour le Valadares Gaia, le départ de Parkinson, jeune pépite du club, était attendu mais reste un coup dur. Sans indemnité de transfert, son remplacement s’annonce compliqué. Malgré tout, Valadares a brillé durant son passage au club, atteignant la finale de la Taça da Liga cette année et terminant deux fois d’affilée dans le top 5 de la Liga BPI. Note : D

    Pour le North Carolina Courage : Parkinson figure parmi les jeunes joueuses les plus douées au monde, et le Courage a non seulement réussi à la recruter, mais il l’a fait dans le cadre d’un contrat de trois ans assorti d’une option pour une quatrième année. Le club a bien démarré la saison de la NWSL, mais il a parfois manqué de créativité, un point sur lequel Parkinson devrait rapidement apporter. L’entraîneur principal, Mak Lind, travaillait auparavant à Hacken, où il a supervisé la formation d’une pléiade de jeunes joueuses talentueuses, dont la nouvelle attaquante du Real Madrid, Felicia Schroder. Il devrait être l’homme de la situation pour aider Parkinson à atteindre de nouveaux sommets. Note : A

    Pour Parkinson : Rejoindre un club dirigé par un entraîneur réputé pour sa capacité à former de jeunes talents est une excellente opportunité pour Parkinson. Les Courage possèdent le troisième effectif le plus jeune de la division, une moyenne qui devrait encore baisser avec l’arrivée de cette joueuse de 18 ans, mais elles comptent néanmoins plusieurs vétérans très importants pour guider ces joueuses inexpérimentées, ce qui en fait un environnement propice à son intégration. La NWSL, très différente de la Liga BPI en termes de style et d’exigences, devrait l’aider à parfaire son jeu et à travailler ses points faibles. Un choix quasi parfait pour son premier grand défi. Note : A

  • Andrea Medina Man Utd Women signing 2026Manchester United via Getty Images

    1er juillet : Andrea Medina (de l'Atlético de Madrid à Manchester United)

    Pour l'Atlético : C'est dommage que l'Atlético perde Medina, qui part libre, car cette joueuse de 22 ans s'est merveilleusement épanouie au sein du club au cours des quatre dernières années. Il ne sera pas facile pour le club espagnol de trouver une remplaçante capable d'égaler sa régularité et sa fiabilité ; elle commençait d'ailleurs à s'imposer de plus en plus comme une figure de proue de l'équipe. Une perte difficile, mais qui reflète la situation actuelle de l’Atlético, cinquième de la Liga F malgré un parcours prometteur en Ligue des champions. Note : F

    Du côté de Manchester United : Medina a passé la majeure partie de sa carrière au poste d’arrière gauche, mais ce transfert pourrait bien indiquer qu’elle évoluera plus régulièrement au poste de défenseuse centrale, où elle s’était retrouvée vers la fin de sa dernière saison à l’Atlético. Manchester United dispose déjà d’une excellente option au poste d’arrière gauche, en la personne d’Anna Sandberg, et l’arrivée de Medina apporte de la profondeur derrière l’internationale suédoise ainsi qu’une option supplémentaire au centre. Medina a surtout joué dans l’axe au sein d’une défense à trois, alors que United évolue en 4-4-2 ; il sera donc intéressant de voir comment elle s’adaptera si elle est alignée plus régulièrement à ce poste. La profondeur de l’effectif était essentielle pour les Red Devils lors de ce mercato ; Medina apporte cette assurance, ainsi que de la polyvalence, de la qualité et le potentiel de progresser encore. Note : A

    Pour Medina : Ce transfert marque une nouvelle étape majeure dans la carrière de la joueuse, qui ne cesse de progresser. Après s’être imposée en Liga F avec le Real Betis, puis avoir confirmé son niveau au sein d’un club du haut de tableau (Atleti), elle rejoint ce qui est souvent considéré comme le meilleur championnat du football féminin, au sein d’une équipe qui lutte pour les premières places. Reste à voir comment elle s’intégrera à ce collectif. Elle devrait alterner entre la charnière centrale et le couloir gauche, ce qui lui permettra de consolider son expérience dans l’axe. Reste à voir si ce nouveau rôle lui convient aussi bien que celui d’arrière gauche, surtout dans une défense à quatre. Note : B+

  • Sam Kerr Gotham 2026 announcementDevon Cafaro/Gotham FC

    29 juin : Sam Kerr (de Chelsea à Gotham)

    Du côté de Chelsea : pendant un temps, le départ de Kerr semblait inévitable. De retour au début de la saison 2025-2026 après vingt mois d’absence suite à une blessure, l’internationale australienne a peiné à s’imposer dans le onze de Sonia Bompastor, qui privilégiait d’autres profils moins naturels au poste d’avant-centre. Une fois revenue de la Coupe d’Asie, Kerr a enchaîné les buts, concluant l’exercice avec sept réalisations en sept matchs. À 32 ans, elle n’incarnait pas la solution à long terme au poste de n° 9, mais aurait-il été judicieux de lui proposer un contrat à court terme, tant la position d’attaquante à Chelsea demeurait floue ? Probablement pas, tant la demande pour Kerr ailleurs semblait inévitable. Les Blues auraient toutefois eu intérêt à la conserver, même si de nouveaux renforts restaient nécessaires. Note : C

    Pour Gotham : Bien qu’il se soit confortablement installé dans les places de barrages dès les premières semaines de la nouvelle saison de la NWSL, Gotham a inscrit un nombre de buts incroyablement faible : avec 12 buts en 11 matchs, il occupe la cinquième place parmi les pires attaques de la division. L’arrivée d’une joueuse comme Kerr devrait y remédier. Si Esther González a été prolifique par le passé, elle peine cette saison ; il n’est donc pas surprenant que Juan Carlos Amoros ait recruté une autre attaquante de pointe de haut niveau dès que Kerr s’est libérée. Une excellente recrue pour une équipe qui doit marquer davantage si elle veut conserver son titre de championne de la NWSL. Note : B

    Pour Kerr : après une dernière saison en dents de scie à Chelsea, et si peu de temps après une blessure de longue durée, il est important que Kerr retrouve un rythme de jeu régulier, surtout en vue de la Coupe du monde de l’année prochain. Va-t-elle jouer un rôle de premier plan à Gotham ? Ou bien va-t-elle partager les tâches de numéro 9 avec Gonzalez ? Le temps de jeu n’est pas aussi « garanti » qu’il pourrait l’être ailleurs, mais Kerr possède des qualités avérées et aura l’occasion de les montrer, d’autant que Gonzalez peine à retrouver son niveau et que Kerr semble mieux adaptée au style d’Amoros. Sur le plan personnel, le choix est aussi pertinent : la joueuse de 32 ans vient d’avoir un enfant avec sa compagne Kristie Mewis, et la famille de cette dernière vit dans le Massachusetts, à quelques heures de route seulement. Note : B

  • Felicia Schroder Hacken Women 2026Getty Images

    23 juin : Felicia Schroder (de Hacken au Real Madrid)

    Pour Hacken, la Damallsvenskan suédoise fait office de véritable pépinière : elle forme des jeunes talents avec brio avant de les voir partir pour des clubs plus grands et plus riches, actifs dans des championnats plus prestigieux et plus lucratifs. Le club savait donc qu’il ne pourrait pas conserver Felicia Schroder éternellement ; d’ailleurs, son passage en Suède s’est avéré encore plus bref la saison dernière, lorsqu’elle a inscrit la bagatelle de 30 buts en championnat. Malgré tout, le club a pleinement valorisé son passage : l’attaquante a permis à Hacken de conquérir un premier titre national depuis cinq ans et de remporter la toute première édition de la Coupe d’Europe, avant de s’envoler pour un transfert estimé à environ 1,5 million d’euros (1,3 million de livres sterling / 1,7 million de dollars). Si son départ est un coup dur, le club suédois s’en sort avec les honneurs. Note : B

    Du côté du Real Madrid : ce recrutement marque-t-il enfin l’ambition nécessaire pour réduire l’écart avec le FC Barcelone ? Les « Blancas » ont souvent été critiquées pour leur manque d’audace ; elles pointent depuis des années à la deuxième place en Espagne, et plusieurs cadres ont tour à tour quitté le navire, à l’image d’Olga Carmona, Esther González, et, cet été encore, Caroline Weir et Naomie Feller. Investir massivement dans l’une des meilleures jeunes joueuses du monde pourrait toutefois marquer un tournant. Schroder est déjà une star et devrait confirmer son talent tout en franchissant un cap, en apportant les buts indispensables à une équipe qui manquait de régularité au poste d’avant-centre la saison dernière. Elle possède encore une marge de progression et, à l’instar de Linda Caicedo, le Real espère qu’elle deviendra une joueuse d’exception à Madrid. Note : A

    Pour Schroder : malgré les critiques adressées à Madrid, ce transfert lui est favorable. Elle doit s’imposer comme l’attaquante centrale titulaire, évoluer dans un championnat de haut niveau et disputer régulièrement la Ligue des champions ; la pression et les attentes augmenteront, mais sans atteindre des sommets. Le club possède par ailleurs un bilan solide dans l’épanouissement des jeunes talents, comme l’illustre le cas Caicedo. Si quelques départs notables sont à signaler, l’encadrement autour de Schroder reste de qualité ; l’association entre les deux attaquantes s’annonce d’ores et déjà passionnante. Note : B+

  • Mary Earps London City LionessesLondon City Lionesses

    19 juin : Mary Earps (du Paris Saint-Germain aux London City Lionesses)

    Du côté du PSG : Ce transfert n’a pas vraiment été une réussite, ni pour le PSG ni pour Earps. La gardienne est arrivée alors qu’elle figurait encore parmi les meilleures à son poste, mais elle n’a pas réussi à afficher un niveau de classe mondiale de manière constante en France, commettant même quelques erreurs très médiatisées. La période tumultueuse traversée par le club n’a rien arrangé : Earps n’était certes pas responsable des départs de joueuses clés, des défaites cruciales ni des changements d’entraîneur, mais son niveau n’a pas suffi à masquer ces problèmes. Logiquement, les deux parties se séparent à l’expiration de son contrat, sans réel gagnant ni perdant. Note : C

    Pour London City : Le club londonien a conclu une première saison solide en WSL et, pour confirmer, le poste de gardienne apparaissait comme une priorité. Parmi les gardiennes ayant joué au moins 750 minutes, Elene Lete affichait le deuxième pire pourcentage d’arrêts du championnat, encaissant 6,8 buts de plus que prévu selon les statistiques des buts attendus. Plus expérimentée que la jeune joueuse de 24 ans, Earps devrait lui transmettre son savoir-faire après une première année en dents de scie en WSL ; la gardienne anglaise a connu des sommets au cours d’une carrière plus longue. Reste à savoir si elle retrouvera ce niveau à son retour en Angleterre, comme l’espère London City. Le club a en tout cas tenté de renforcer un secteur qui en avait besoin. Note : B

    Pour Earps : Si Earps souhaite retrouver un niveau de performance régulier parmi l’élite, s’éloigner du cirque parisien n’est pas une mauvaise idée. Si l’ex-internationale anglaise a beaucoup appris, sur le terrain et en dehors, durant cette expérience française, le PSG reste un club souvent chaotique, régulièrement dominé par Lyon. Earps espère que l’environnement ambitieux de London City lui permettra de retrouver son meilleur niveau, d’autant qu’elle bénéficiera sans doute d’un contrat avantageux alors que la fin de sa carrière approche. Note : B

  • Caroline Weir Real Madrid Women 2025-26Getty Images

    16 juin : Caroline Weir (du Real Madrid à Lyon)

    Pour le Real Madrid, le départ de Weir est un symbole de l’état d’avancement du projet de l’équipe féminine. Considérée comme la plus grande joueuse ayant porté les couleurs des « Blancas », elle s’est distinguée par une constance remarquable depuis son arrivée en 2022. Pourtant, elle quitte la capitale sans avoir remporté le moindre titre, le Real Madrid restant à des années-lumière du FC Barcelone dans la course aux trophées nationaux et un cran en dessous de l’élite européenne. Pour conserver des talents de premier plan comme Weir, le Real doit tout simplement faire mieux avec son équipe féminine. Son départ sera une perte énorme. Note : F

    Pour Lyon : Une recrue fantastique, arrivée libre, pour le finaliste de la Ligue des champions cette année. Capable de faire basculer les grands rendez-vous, l’Écossaise apporte expérience et qualité, deux atouts qui doivent aider l’OL à mettre fin à quatre ans de disette continentale. Avec le départ de Lindsey Horan, son arrivée renforce aussi un milieu de terrain déjà redoutable. Une recrue majeure pour le géant français. Note : A

    Pour Weir : Après avoir brillé sans remporter le moindre titre à Madrid, la milieu de terrain mérite ce transfert qui doit lui ouvrir les portes des trophées. Passée par Arsenal et Manchester City avant de rejoindre la capitale espagnole, elle franchit un nouveau cap en rejoignant les huit fois championnes d’Europe. Un choix qui, au vu de l’exposition médiatique de l’OL, devrait enfin lui offrir la reconnaissance que son talent mérite. Note : A

  • Beth Mead Man City unveiling 2026Manchester City FC

    12 juin : Beth Mead (Arsenal à Manchester City)

    Du côté d’Arsenal : les Gunners savaient depuis longtemps qu’ils devraient se séparer de plusieurs joueuses de l’équipe première cet été, de nombreux contrats arrivant à leur terme. Selon les informations disponibles, Mead figurait pourtant parmi les joueuses que le club souhaitait conserver. Bien qu’elle n’ait pas été une titulaire incontestable cette saison, l’internationale anglaise s’est tout de même montrée très efficace et a apporté beaucoup, tant en possession de balle qu’en contre-attaque, aux doubles champions d’Europe. Arsenal n’a toutefois pas pu égaler la durée du contrat proposé par Manchester City, ce qui a entraîné un départ regretté. Il sera essentiel de la remplacer à la hauteur cet été, car ce transfert a fait perdre au club du nord de Londres une grande partie de sa créativité et de sa puissance offensive. Note : D

    Pour Manchester City : Les flancs sont déjà bien pourvus chez les Citizens, ce qui rend ce recrutement surprenant aux yeux de nombreux observateurs. Un contrat de trois ans pour une joueuse qui vient d’avoir 31 ans interpelle forcément. Mais Mead, dont les performances régulières au plus haut niveau depuis des années apportent fiabilité, expérience et mentalité de gagnante aux nouvelles championnes de la WSL, reste une valeur sûre. Si City veut à nouveau se battre pour les titres nationaux la saison prochaine, et préparer sereinement son retour en Ligue des champions, un effectif plus étoffé est indispensable. Polyvalente, capable d’évoluer sur toute la ligne d’attaque, Mead répond exactement à ce besoin. Note : B

    Pour Mead : avec une Coupe du monde prévue l’année prochaine, le temps de jeu sera crucial pour l’Anglaise au cours de la saison à venir si elle souhaite jouer un rôle clé pour l’Angleterre au Brésil – à condition que l’équipe se qualifie. Ce transfert ne le garantit pas, l’effectif de City étant déjà bien fourni offensivement, mais la rotation sera essentielle si l’équipe d’Andree Jeglertz veut rivaliser sur quatre tableaux. Mead devrait donc disposer de nombreuses occasions de jouer, et ainsi de s’imposer dans le onze de départ. Sur le plan personnel, ce transfert est aussi une bonne nouvelle : un contrat de trois ans avec un grand club à 31 ans, ainsi que la perspective de retrouver sa partenaire Vivianne Miedema, déjà décisive sous les couleurs de City la saison passée. Note : B

  • Katie McCabe Chelsea 2026-27Getty Images

    1er juin : Katie McCabe (d’Arsenal à Chelsea)

    Du côté d’Arsenal, la gestion du contrat de McCabe a suscité la confusion de bout en bout. Joueuse clé et solution polyvalente aux blessures, la capitaine irlandaise semblait pourtant destinée à partir, suscitant logiquement l’intérêt de plusieurs clubs à l’approche de l’été. Les Gunners ont ensuite fait volte-face et lui ont proposé un nouveau contrat, même si The Athletic a rapporté que celui-ci « concernait un rôle très spécifique au sein de l’équipe à l’avenir », ce qui a poussé la joueuse à opter pour un nouveau défi. L’arrivée simultanée de la latérale barcelonaise Ona Batlle atténue le coup, mais les Gunners risquent tout de même de regretter la polyvalence de McCabe, d’autant qu’elle ira renforcer un rival direct. Note : D

    Pour Chelsea : Il s’agit d’une recrue fantastique pour Chelsea, d’autant plus que le club semble avoir « volé » McCabe sous le nez de Manchester City, le nouveau champion de la WSL qui s’apprêtait à recruter la star irlandaise pour renforcer un poste qui en a bien besoin. Chelsea a utilisé différentes options au poste d’arrière gauche la saison dernière, avec Niamh Charles, Sandy Baltimore et Veerle Buurman, mais aucune d’entre elles n’est vraiment à l’aise à ce poste. L’arrivée de McCabe libère Baltimore pour qu’elle puisse enfin s’exprimer dans un rôle offensif, tandis que Buurman pourra se consacrer à son poste de défenseure centrale, où elle excelle. Charles, qui devrait désormais rejoindre City, est une bonne joueuse, mais McCabe figure parmi les meilleures à son poste dans le football féminin ; sa présence élève donc considérablement le niveau du onze des Blues. Note : A

    Pour McCabe : De nombreux supporters d’Arsenal sont consternés par son choix de rejoindre un grand rival, alors qu’elle s’est imposée comme une légende des Gunners au cours des 11 dernières années. Mais cette joueuse de 30 ans est une footballeuse de haut niveau et c’est pour elle l’occasion de rejoindre un autre grand club aux ambitions considérables. Pour qu’elle puisse rester en Angleterre et réaliser ce projet, les options étaient de toute façon limitées. Elle s’intègre parfaitement chez les Blues, s’imposera comme une titulaire incontournable et pourra conquérir de nombreux trophées si le club tourne la page d’une saison décevante pour retrouver son niveau de la dernière décennie. Compte tenu de son mécontentement face à l’offre d’Arsenal concernant son rôle, ce changement représente une évolution positive sur le plan personnel. Note : B