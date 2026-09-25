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La « seule façon » pour que Brian Brobbey devienne une cible de transfert de Manchester United expliquée, alors que Jimmy Floyd Hasselbaink évoque les qualités dignes des meilleurs de Premier League de l’attaquant de Sunderland
Un transfert de Brobbey à 50 M£ vers Manchester United évoqué
Michael Carrick a utilisé la star brésilienne Matheus Cunha comme « faux neuf » cette saison, tandis que Benjamin Sesko, le seul véritable avant-centre senior dans l’effectif de United, a été contraint de se contenter d’un rôle de remplaçant de luxe.
Il a été suggéré que Manchester United pourrait chercher à ajouter davantage de puissance offensive à son effectif lors des prochains mercatos. Un intérêt pour Brobbey avait été évoqué avant la Coupe du monde 2026, l’ancien joueur de l’Ajax ayant réussi une première saison productive au Stadium of Light, avec sept buts et une qualification européenne à la clé.
Un transfert à 50 millions de livres sterling (66 M$) a été évoqué à un moment, Sunderland pouvant réaliser une belle plus-value sur un joueur recruté pour seulement 17 M£ (22 M$). Aucun accord n’a été conclu, mais Brobbey continue d’attirer l’attention, avec un triplé inscrit lors de sa dernière sortie en championnat contre Manchester City.
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Ce qui doit se passer pour que Brobbey rejoigne Manchester United
Le joueur de 24 ans laisse entrevoir la promesse de belles choses à venir, et ses qualités pourraient rendre de fiers services à United dans le dernier tiers du terrain. Hasselbaink a toutefois déclaré à GOAL, en association avec MrQ, lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait voir Brobbey rejoindre un club de l’élite : « C’est un numéro neuf d’un autre genre.
« La seule façon dont je peux l’imaginer, par exemple, à Manchester United, c’est si Manchester United devient une équipe vraiment dominante, avec 60 % de possession de balle, qui joue 80 à 85 % du temps dans la moitié de terrain adverse. Là, il est très bon.
« Il fait aussi le travail pour Sunderland, qu’on soit bien clair. Mais sa plus grande qualité, c’est de conserver le ballon et de faire jouer les autres. Et si vous pouvez faire ça autour de la surface adverse, vous posez un problème. Donc je peux l’imaginer si Manchester United devient une équipe vraiment dominante. »
L’ancien international néerlandais Hasselbaink a ajouté, lorsqu’on lui a demandé s’il y avait quelqu’un de meilleur en Premier League dans ce que Brobbey fait de mieux : « Non, il conserve le ballon vraiment, vraiment bien. Peu importe la taille du défenseur central. Quand ils commencent à aller au duel avec lui, c’est lui qui gagne. »
Pourquoi Brobbey pourrait être parfait pour Manchester United
Un homme qui pourrait voir Brobbey prendre la direction d’Old Trafford, c’est Matt Kilgallon, l’ancien défenseur de Sunderland ayant précédemment évoqué auprès de GOAL un potentiel accord de transfert : « C’est une blague, ce Brobbey. Je l’ai regardé avec la Hollande et il a l’air d’une menace absolue. Man United, je veux dire, Sunderland, on ne peut pas refuser ça. Doubler son argent et même un peu plus, et Brobbey va se dire : “Man United, ils ne viennent pas souvent frapper à la porte, non ?”
« Il va probablement partir et voir Sunderland, même si on dirait qu’il a pris du plaisir avec son football dans le nord de l’Angleterre, je pense qu’il se dirait : “c’est ma chance d’y aller”. Et il l’a mérité, non ? Il a tout donné à Sunderland et a été absolument fantastique pour eux. Il a gagné le droit que les gens parlent de lui.
« S’il veut vraiment ce transfert à Man United, je pense que Sunderland dira : “on ne se mettra pas en travers de son chemin”. Ils essaieront probablement de gratter un peu plus d’argent à Man U et diront : “vas-y, fiston”. Je pense qu’il est encore jeune, non ? Ce serait une superbe recrue pour Man United. »
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Sunderland n’est nullement sous pression pour se séparer de Brobbey
Sunderland a lié Brobbey par un contrat jusqu’à l’été 2029, et n’est donc sous aucune pression pour le vendre ou écouter des offres de clubs rivaux. Le club veut profiter le plus longtemps possible de l’importante présence du Néerlandais.
Ses services pourraient toutefois s’avérer difficiles à conserver si sa trajectoire ascendante se maintient, ses prochaines apparitions en club et en sélection étant appelées à le rapprocher encore davantage de la vitrine mondiale.
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