Michael Carrick a utilisé la star brésilienne Matheus Cunha comme « faux neuf » cette saison, tandis que Benjamin Sesko, le seul véritable avant-centre senior dans l’effectif de United, a été contraint de se contenter d’un rôle de remplaçant de luxe.

Il a été suggéré que Manchester United pourrait chercher à ajouter davantage de puissance offensive à son effectif lors des prochains mercatos. Un intérêt pour Brobbey avait été évoqué avant la Coupe du monde 2026, l’ancien joueur de l’Ajax ayant réussi une première saison productive au Stadium of Light, avec sept buts et une qualification européenne à la clé.

Un transfert à 50 millions de livres sterling (66 M$) a été évoqué à un moment, Sunderland pouvant réaliser une belle plus-value sur un joueur recruté pour seulement 17 M£ (22 M$). Aucun accord n’a été conclu, mais Brobbey continue d’attirer l’attention, avec un triplé inscrit lors de sa dernière sortie en championnat contre Manchester City.