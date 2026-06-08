« La saison de Leroy a beaucoup ressemblé à la mienne : elle a été mouvementée, avec des hauts et des bas. Ce qui compte à mes yeux, c’est qu’il n’a pas seulement bien commencé, il a aussi bien fini, en surmontant à chaque fois les moments difficiles. Je sais à quel point il bosse dur, il mérite vraiment d’être là », a déclaré Gündogan.

Le milieu de terrain évoque toutefois « le seul problème de Leroy » : Sane « laisse parfois transparaître un peu trop clairement son agacement quand quelque chose ne se passe pas à 100 % pendant le match ». Mais, précise Gündogan, « c’est en fait quelque chose de positif ». « Parce qu’il montre exactement l’inverse de l’image que les gens ont de lui. On lui colle souvent une étiquette. Mais je suis convaincu que cela prouve simplement qu’il se soucie de ce qu’il fait et qu’il est avant tout en colère contre lui-même. »

La sélection de Sané a toutefois suscité des interrogations chez certains supporters et experts allemands. Comme l’a souligné Gündogan, l’ailier de 30 ans vient d’une saison en demi-teinte à Galatasaray Istanbul, où il a tout de même participé à 16 buts (16 réalisations ou passes décisives) en 43 matchs officiels. Nagelsmann attendait pourtant une progression plus marquée dans un championnat turc moins exigeant, et Sané a même perdu son statut de titulaire chez le champion national.