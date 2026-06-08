Au cœur des débats sur la sélection de Sané, qui, après la blessure de Lennart Karl et son but marqué en match amical contre les États-Unis en début de tournoi, pourrait même obtenir un poste de titulaire en équipe d’Allemagne, le capitaine de la DFB a parlé d’une « sélection méritée » dans une interview accordée au magazine « kicker ».
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« La seule difficulté de Leroy est en réalité un atout. » Juste avant le coup d’envoi de la Coupe du monde, Ilkay Gündogan monte au créneau pour défendre Sané, malgré les critiques
« La saison de Leroy a beaucoup ressemblé à la mienne : elle a été mouvementée, avec des hauts et des bas. Ce qui compte à mes yeux, c’est qu’il n’a pas seulement bien commencé, il a aussi bien fini, en surmontant à chaque fois les moments difficiles. Je sais à quel point il bosse dur, il mérite vraiment d’être là », a déclaré Gündogan.
Le milieu de terrain évoque toutefois « le seul problème de Leroy » : Sane « laisse parfois transparaître un peu trop clairement son agacement quand quelque chose ne se passe pas à 100 % pendant le match ». Mais, précise Gündogan, « c’est en fait quelque chose de positif ». « Parce qu’il montre exactement l’inverse de l’image que les gens ont de lui. On lui colle souvent une étiquette. Mais je suis convaincu que cela prouve simplement qu’il se soucie de ce qu’il fait et qu’il est avant tout en colère contre lui-même. »
La sélection de Sané a toutefois suscité des interrogations chez certains supporters et experts allemands. Comme l’a souligné Gündogan, l’ailier de 30 ans vient d’une saison en demi-teinte à Galatasaray Istanbul, où il a tout de même participé à 16 buts (16 réalisations ou passes décisives) en 43 matchs officiels. Nagelsmann attendait pourtant une progression plus marquée dans un championnat turc moins exigeant, et Sané a même perdu son statut de titulaire chez le champion national.
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Équipe nationale allemande : Sané devrait être titulaire contre Curaçao
Le fait que Sané ait « bien terminé la saison » ne se vérifie toutefois que partiellement si l'on examine les statistiques. Après son expulsion lors du derby d’Istanbul à la 25^e journée, l’attaquant n’a récolté que deux points en sept matchs, malgré une présence quasi-constante sur la pelouse. Il s’est toutefois distingué en tant que joker contre le Ghana en mars, servant à Deniz Undav le ballon du 2-1 victorieux.
Samedi face aux États-Unis, l’ancien Citizen a certes ouvert le score, mais son match restait terne. Le forfait de Karl devrait toutefois lui offrir une place de titulaire dimanche contre Curaçao. Si Nagelsmann cherche une solution plus classique sur l’aile droite, il peut aussi aligner Jamie Leweling (VfB Stuttgart), car le remplaçant de Karl, Assan Ouedraogo, est un milieu de terrain. Autre option : décaler Kai Havertz, titulaire indiscutable, sur le côté droit et libérer ainsi l’axe pour Deniz Undav ou Nick Woltemade.
Leroy Sané : performances et statistiques avec l’équipe nationale allemande
Jeux 76 Buts 17 Passes décisives 11