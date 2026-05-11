Gullit le reconnaît : le légendaire Néerlandais observe de loin un Chelsea en pleine saison 2025-2026 éprouvante, qui pourrait même exclure les Blues des compétitions européennes.

Une chute humiliante s’est produite au cours des 12 derniers mois, après des sommets atteints avec les triomphes en Ligue Europa Conférence et en Coupe du monde des clubs de la FIFA, ainsi que la qualification pour la Ligue des champions, mais les Blues se retrouvent désormais à la neuvième place du classement de l’élite anglaise.

Les propriétaires ambitieux ont continué à dépenser sans compter sur le marché des transferts, mais des questions se posent sur la philosophie adoptée, le potentiel étant souvent privilégié au détriment du palmarès.