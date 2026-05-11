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« La seule certitude pour un entraîneur de Chelsea, c'est qu'il finira par être limogé » : Ruud Gullit explique pourquoi des entraîneurs de renom comme Pep Guardiola, Jürgen Klopp et José Mourinho pourraient bouder les Blues
Chute vertigineuse : de vainqueurs de la Coupe du monde des clubs à la neuvième place de la Premier League
Gullit le reconnaît : le légendaire Néerlandais observe de loin un Chelsea en pleine saison 2025-2026 éprouvante, qui pourrait même exclure les Blues des compétitions européennes.
Une chute humiliante s’est produite au cours des 12 derniers mois, après des sommets atteints avec les triomphes en Ligue Europa Conférence et en Coupe du monde des clubs de la FIFA, ainsi que la qualification pour la Ligue des champions, mais les Blues se retrouvent désormais à la neuvième place du classement de l’élite anglaise.
Les propriétaires ambitieux ont continué à dépenser sans compter sur le marché des transferts, mais des questions se posent sur la philosophie adoptée, le potentiel étant souvent privilégié au détriment du palmarès.
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Fabregas, Alonso, Iraola : qui sera le prochain entraîneur de Chelsea ?
Les performances irrégulières de Chelsea ont entraîné le départ des entraîneurs Enzo Maresca et Liam Rosenior, et l’intronisation de Calum McFarlane comme coach par intérim. Ce dernier a conduit les Blues en finale de la FA Cup, offrant au club l’occasion de conquérir un nouveau trophée majeur.
Une victoire contre Manchester City au stade de Wembley le 16 mai leur offrirait aussi un billet pour l’Europa League 2026-2027. Un tel succès permettrait de masquer temporairement certaines failles, mais d’autres décisions majeures devront être prises cet été au niveau du staff technique et de l’effectif.
Les noms de Cesc Fàbregas, Xabi Alonso, Andoni Iraola et Marco Silva circulent, chacun possédant un profil intéressant et une réputation grandissante. Reste à savoir si les Blues demeurent suffisamment attractifs pour les techniciens de premier plan.
Le Chelsea a-t-il perdu de son attrait auprès des grands entraîneurs ?
Interrogé sur le sujet, Ruud Gullit, qui avait mené Chelsea à la victoire en FA Cup 1997 en tant que joueur-entraîneur, a confié à GOAL lors d’un événement organisé avec MrRaffle.com : « Oui, car tout entraîneur verrait ce que je vois et dirait : “Il me faut des joueurs d’expérience. J’ai besoin d’un Casemiro, d’un Aurélien Tchouaméni. J’ai besoin de ce type de joueurs au milieu de terrain. J’ai besoin de cette expérience pour encadrer les jeunes talents. Sinon, ça coince.
« La seule certitude pour un entraîneur à Chelsea, c’est qu’il sera limogé ; c’est la seule constante. Il doit donc s’adapter à la philosophie du club : correspond-elle à la sienne ? Et dispose-t-il des joueurs nécessaires pour mettre en œuvre son projet ?
Pep Guardiola, lui, a toujours obtenu les joueurs qu’il réclamait ; c’est pourquoi il a réussi. Si on lui disait : “Faites avec ce qu’on vous donne”, il ne viendrait pas. Mourinho ne viendrait pas. Klopp ne viendrait pas. Ancelotti non plus. Ce sont des entraîneurs qui connaissent la bonne formule. »
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Finale de la FA Cup : une dernière chance de soulever le trophée avant sa nomination sur le banc.
Chelsea, qui a mis fin à sa série de six défaites consécutives en Premier League en arrachant le nul 1-1 contre Liverpool lors de la dernière journée, doit encore disputer deux matches de championnat après la finale de la FA Cup face à City samedi.
Les Blues, qui peuvent encore mathématiquement viser le top 7, accueilleront d’abord Tottenham, en lutte pour éviter la relégation, à Stamford Bridge, avant de se rendre à Sunderland lors de la dernière journée. Mais leurs chances sont désormais minces, ce qui compliquera la tâche du futur entraîneur permanent : il disposera d’une marge d’erreur réduite pour s’imposer sur un banc de plus en plus brûlant.