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La série documentaire « Welcome to Wrexham » a été officiellement renouvelée pour trois saisons supplémentaires, une excellente nouvelle pour les propriétaires du club, Ryan Reynolds et Rob McElhenney
Un engagement sans précédent envers Wrexham
Dans une décision qui souligne l’attrait mondial des Red Dragons, FX a confirmé le renouvellement de « Welcome to Wrexham » pour trois saisons supplémentaires. Cet engagement pluriannuel sans précédent assure que la série documentaire restera en production au moins jusqu’à sa huitième saison, suivant le parcours du club dans les échelons du football anglais.
Cette annonce tombe à pic pour les supporters, car elle intervient un mois seulement avant la très attendue première de la saison 5. La diffusion débutera sur FX et Hulu le 14 mai par un double épisode, suivi d’une programmation hebdomadaire qui continuera de documenter cette période de transformation sous la houlette du duo hollywoodien.
Impact sur le club et la communauté
Nick Grad, président de FX Entertainment, se félicite de la prolongation de ce partenariat, soulignant que la série a dépassé le cadre d’une simple diffusion sportive. Il souligne son impact considérable sur le club et la communauté du nord du Pays de Galles.
« Lorsque nous avons lancé “Welcome to Wrexham”, nous n’aurions jamais imaginé l’impact que cela aurait sur le club et la ville, tout en créant l’une des séries documentaires les plus réussies et les plus appréciées de la télévision », a déclaré Grad. « Ce renouvellement pour trois saisons témoigne de la vision de Rob et Ryan et du lien durable qu’ils ont tissé avec les fans du monde entier. »
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Reynolds et McElhenney réagissent au renouvellement
Les coprésidents du club, Rob McElhenney et Ryan Reynolds, ont exprimé leur gratitude pour le soutien de longue date apporté par leurs partenaires de diffusion. Tous deux ont joué un rôle déterminant dans la renommée mondiale de Wrexham, en utilisant ce documentaire pour attirer l’attention du grand public sur les aléas du football de division inférieure.
Dans une déclaration commune, les coprésidents ont déclaré : « Une commande de trois saisons pour une série télévisée est pratiquement sans précédent et n’est possible que grâce au travail novateur de notre équipe de documentaristes récompensée aux Emmy Awards, à l’ascension fulgurante du Wrexham AFC et à tous ceux qui travaillent d’arrache-pied pour écrire l’histoire du sport. Nous sommes éternellement reconnaissants envers nos partenaires de FX, tout aussi intrépides et infatigables, de nous avoir accompagnés à chaque étape de ce parcours. Nous sommes ravis de pouvoir continuer à raconter l’histoire de Wrexham pendant de nombreuses années encore. »
En quête du titre de Premier League
Les saisons précédentes racontaient la sortie du club de la National League et ses succès en League Two ; les nouveaux épisodes s’attaquent à un objectif encore plus ambitieux. La production a confirmé que la saison 5 retracera en détail la tentative du club de concrétiser ce que beaucoup estimaient impossible en si peu de temps.
Selon la description officielle de la saison 5, celle-ci suivra « la quête du Wrexham AFC pour atteindre la Premier League après trois promotions consécutives, un exploit qui n’a jamais été réalisé dans l’histoire de la Football League anglaise ». Avec la garantie de trois saisons supplémentaires, les fans pourront suivre chaque étape de ce parcours, qu’il se termine par la gloire hollywoodienne ou par une déception.