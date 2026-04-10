Dans une décision qui souligne l’attrait mondial des Red Dragons, FX a confirmé le renouvellement de « Welcome to Wrexham » pour trois saisons supplémentaires. Cet engagement pluriannuel sans précédent assure que la série documentaire restera en production au moins jusqu’à sa huitième saison, suivant le parcours du club dans les échelons du football anglais.

Cette annonce tombe à pic pour les supporters, car elle intervient un mois seulement avant la très attendue première de la saison 5. La diffusion débutera sur FX et Hulu le 14 mai par un double épisode, suivi d’une programmation hebdomadaire qui continuera de documenter cette période de transformation sous la houlette du duo hollywoodien.