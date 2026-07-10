Après 650 minutes sans encaisser de but, le mur espagnol finit par céder. C'est Charles De Ketelaere qui met fin à l'extraordinaire série sans but encaissé des Furias Rojas : à la 41e minute de la première mi-temps, il marque le but du 1-1 d'une tête digne d'un véritable avant-centre, battant pour la première fois de cette Coupe du monde Unai Simón.





Ainsi s’achève une série appelée à marquer l’histoire de la Coupe du monde. Le gardien espagnol détenait déjà le record absolu d’invincibilité dans la compétition, ayant dépassé les 517 minutes de Walter Zenga, établies lors du Mondial 1990 en Italie, pour porter son total à 650 minutes sans voir le ballon finir au fond de ses filets. Un record destiné à rester dans les annales.



