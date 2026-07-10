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Spain v Austria: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traduit par

La série d'invincibilité de l'Espagne prend fin après 650 minutes : De Ketelaere met un terme au record d'Unai Simón

U. Simon
Espagne vs Belgique
Espagne
Belgique
Coupe du monde

La série de l'Espagne sans but encaissé à la Coupe du monde prend fin

Après 650 minutes sans encaisser de but, le mur espagnol finit par céder. C'est Charles De Ketelaere qui met fin à l'extraordinaire série sans but encaissé des Furias Rojas : à la 41e minute de la première mi-temps, il marque le but du 1-1 d'une tête digne d'un véritable avant-centre, battant pour la première fois de cette Coupe du monde Unai Simón.


Ainsi s’achève une série appelée à marquer l’histoire de la Coupe du monde. Le gardien espagnol détenait déjà le record absolu d’invincibilité dans la compétition, ayant dépassé les 517 minutes de Walter Zenga, établies lors du Mondial 1990 en Italie, pour porter son total à 650 minutes sans voir le ballon finir au fond de ses filets. Un record destiné à rester dans les annales.


  • C’est De Ketelaere, l’une des grandes figures belges de la Coupe du monde, qui a mis fin à cette série d’invincibilité. Après son doublé contre les États-Unis, l’attaquant belge inscrit son troisième but de la compétition, confirmant son excellent état de forme et rééquilibrant le match d’une conclusion de pur avant-centre.


    Pour l’Espagne, c’est la fin d’une des séries défensives les plus impressionnantes jamais vues en Coupe du monde, même si la satisfaction d’avoir écrit une page d’histoire demeure, grâce à Unai Simón, nouveau détenteur du record absolu de la compétition. Pour la Belgique, en revanche, le but de De Ketelaere vaut match nul et relance complètement la rencontre juste avant la mi-temps.


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