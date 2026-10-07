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Emanuele Tramacere
Traduit par

La Serie A est de retour, les compositions probables de la 6e journée : Kolo Muani, Calhanoglu et Ramos titulaires, doute autour de Lautaro, Alajbegovic et Wesley. McTominay titulaire d’entrée ?

Serie A
Inter vs Parme
Inter
Parme
Sassuolo vs Milan AC
Sassuolo
Milan AC
Cagliari vs Juventus FC
Cagliari
Juventus FC
Genoa vs Fiorentina
Genoa
Fiorentina
SSC Naples vs Frosinone
SSC Naples
Frosinone
Como vs Roma
Como
Roma
Lecce vs Bologne
Lecce
Bologne
Lazio Rome vs Monza
Lazio Rome
Monza
Atalanta Bergame vs Venezia
Atalanta Bergame
Venezia
Torino vs Udinese
Torino
Udinese

Les 20 équipes de l’élite du championnat d’Italie retrouvent les terrains avant la trêve internationale.

La longue trêve internationale a enfin pris fin et, après pas moins de trois semaines d’arrêt, les 20 équipes de notre Serie A sont prêtes à retrouver les terrains, à s’affronter et à tenter de relancer leur parcours dans un marathon qui va se poursuivre longtemps entre championnat et coupes. Et la Serie A repartira sur les chapeaux de roue, avec le programme de la 6e journée de la saison 2026/2027 qui réservera énormément de surprises.

Au cours de la trêve, en effet, de nombreuses hiérarchies ont été redistribuées, quelques joueurs ont été contraints de rester sur la touche et beaucoup d’autres sont revenus de blessure. C’est pourquoi les entraîneurs seront appelés à faire des choix compliqués et difficiles, qui n’excluront pas des changements de système, des exclusions plus ou moins marquantes, avec aussi un œil sur les nombreux rendez-vous rapprochés.

Le coup d’envoi sera donné samedi 10 octobre à 15 heures avec Genoa-Fiorentina, qui sera suivi à 18 heures par le match de l’Inter à domicile contre Parme et par Naples, qui accueillera Frosinone en retrouvant Scott McTominay. Le choc est programmé dimanche 11 octobre à 12 h 30 avec la super-affiche Côme-Roma.

L’AC Milan et la Juventus clôtureront le programme de dimanche, tous deux à l’extérieur, respectivement à 18 heures sur le terrain de Sassuolo et à 20 h 45 sur celui de Cagliari. Lundi, les derniers matches seront Atalanta-Venise et Torino-Udinese.


Voici toutes les compositions probables.

  • GENOA-FIORENTINA Samedi 10 octobre, 15 heures

    GENOA (3-5-2) : Bijlow ; Marcandalli, Ostigard, Vasquez ; Ehizibue, Frendrup, Sow, Baldanzi, Ellertsson ; Messias, Osmajic. Entr. De Rossi


    FIORENTINA (4-3-3) : De Gea ; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Viery ; Ndour, Fagioli, Atta ; Mastantuono, Pellegrino, Pedro Goncalves. Entr. Vanoli

  • INTER-PARME Samedi 10 octobre, 18 heures

    INTER (3-5-2) : Martinez ; Bisseck, Akanji, Bastoni ; Diouf, Barella, Calhanoglu, Jones, Dimarco ; Thuram, Lautaro. Entr. Chivu


    PARME (3-5-2) : Corvi ; Delprato, Troilo, Diego Carlos ; Britschgi, Keita, Sierro, Valeri ; Touré, Lontani ; Romero. Entr. Gilardino

  • NAPOLI-FROSINONE Samedi 10 octobre, 20h45

    NAPLES (4-2-3-1) : Meret ; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera ; Gilmour, Lobotka ; Politano, De Bruyne, Lang ; Hojlund. Entr. Allegri


    FROSINONE (4-2-3-1) : Palmisani ; Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia ; Calò, Masini ; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze ; Bobcek. Entr. Alvini

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  • COMO-ROMA Dimanche 11 octobre, 12h30

    COMO (4-2-3-1) : Butez ; Couto, Ramon, Chalobah, Valle ; Da Cunha, Milla ; Diao, Nico Paz, Baturina ; Douvikas. Entr. Fabregas


    ROMA (3-4-2-1) : Svilar ; Mancini, Ndicka, Hermoso ; Molina, De Roon, Konè, Lulli ; Mora, Dybala ; Malen. Entr. Gasperini

  • LAZIO-MONZA Dimanche 11 octobre, 15 heures

    LAZIO (4-3-3) : Mandas ; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Tavares ; Frattesi, Belhayane, Taylor ; Isaksen, Noslin, Zaccagni. Entr. Gattuso


    MONZA (3-4-2-1) : Tornqvist ; Kouadio, Lucchesi, Carboni ; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas ; Robinson, Cutrone ; Varela. Entr. Juric

  • LECCE-BOLOGNA Dimanche 11 octobre, 15 heures

    LECCE (4-3-3) : Falcone ; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo ; Coulibaly, Ilic, Maleh ; Pierotti, Stulic, Monteiro. Entr. Di Francesco


    BOLOGNE (3-4-3) : Skorupski ; Helland, Heggem, Theate ; Zortea, Pobega, Ferguson, Miranda ; Orsolini, Piccoli, Cambiaghi. Entr. Palladino

  • SASSUOLO-AC MILAN Dimanche 11 octobre, 18 heures

    SASSUOLO (4-3-3) : Turati ; Cinquegrano, Caleta-Car, Leysen, Doig ; Bakola, Matic, Thorstvedt ; Berardi, Esposito, Lauriente. Entr. : Aquilani.


    MILAN (4-2-3-1) : Maignan ; Gila, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi ; Musah, Rabiot ; Chukwueze, Pulisic, Moreira ; Ramos. Entr. : Amorim

  • CAGLIARI-JUVENTUS Dimanche 11 octobre, 20 h 45

    CAGLIARI (4-3-2-1) : Caprile ; Ze Pedro, Mina, Rodriguez, Obert ; Adopo, Winks, Romano ; Fazzini, Maldini ; Mendy. Entr. Pisacane


    JUVENTUS (4-2-3-1) : Vicario ; Kalulu, Bremer, Kelly, Celik ; McKennie, Douglas Luiz ; Conceicao, Nico Gonzalez, Alajbegovic ; Kolo Muani. Entr. Spalletti

  • ATALANTA-VENISE Lundi 12 octobre, 18h30

    ATALANTA (4-3-3) : Carnesecchi ; Bellanova, Kristensen, Scalvini, Bernasconi ; Samardzic, Kessie, Ederson ; De Ketelaere, Scamacca, Rowe. Entr. Sarri


    VENISE (3-5-2) : Stankovic ; Bella-Kotchap, Juan Jesus, Moreno ; Hainaut, Kike Perez, Helgason, Sohm, Correia ; Adams, Yeboah. Entr. Stroppa

  • TORINO-UDINESE Lundi 12 octobre, 20h45

    TORINO (3-5-1-1) : Perri ; Coco, Comuzzo, Comert ; Belghali, Mandragora, Fitz-Jim, Bragança, Cacciamani ; Vlasic ; Simeone. Entr. Abate


    UDINESE (3-4-2-1) : Okoye ; Solet, Kabasele, Ebosse ; Vojvoda, Miller, Karlstrom, Kamara ; Unai Gomez, Ekkelenkamp ; Davis. Entr. Runjaic