La longue trêve internationale a enfin pris fin et, après pas moins de trois semaines d’arrêt, les 20 équipes de notre Serie A sont prêtes à retrouver les terrains, à s’affronter et à tenter de relancer leur parcours dans un marathon qui va se poursuivre longtemps entre championnat et coupes. Et la Serie A repartira sur les chapeaux de roue, avec le programme de la 6e journée de la saison 2026/2027 qui réservera énormément de surprises.

Au cours de la trêve, en effet, de nombreuses hiérarchies ont été redistribuées, quelques joueurs ont été contraints de rester sur la touche et beaucoup d’autres sont revenus de blessure. C’est pourquoi les entraîneurs seront appelés à faire des choix compliqués et difficiles, qui n’excluront pas des changements de système, des exclusions plus ou moins marquantes, avec aussi un œil sur les nombreux rendez-vous rapprochés.

Le coup d’envoi sera donné samedi 10 octobre à 15 heures avec Genoa-Fiorentina, qui sera suivi à 18 heures par le match de l’Inter à domicile contre Parme et par Naples, qui accueillera Frosinone en retrouvant Scott McTominay. Le choc est programmé dimanche 11 octobre à 12 h 30 avec la super-affiche Côme-Roma.

L’AC Milan et la Juventus clôtureront le programme de dimanche, tous deux à l’extérieur, respectivement à 18 heures sur le terrain de Sassuolo et à 20 h 45 sur celui de Cagliari. Lundi, les derniers matches seront Atalanta-Venise et Torino-Udinese.





Voici toutes les compositions probables.