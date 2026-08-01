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La sensation de la Coupe du monde Vozinha sur le point de quitter Colo-Colo pour retrouver son ancien entraîneur
Vozinha snobe les géants chiliens
Selon MARCA, le géant chilien Colo-Colo a été plongé dans une grande incertitude après que le gardien cap-verdien expérimenté Vozinha n’a pas embarqué sur son vol à destination de Santiago pour finaliser son transfert. Bien que la direction de Colo-Colo ait déjà officiellement annoncé sa signature sur ses canaux numériques, le portier de 40 ans n’avait pas encore signé de contrat de travail. Le joueur a profité de cette faille réglementaire pour réévaluer son avenir après une offre soudaine venue du football africain.
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Une offre africaine change les plans
Vozinha a connu un brusque changement d’avis concernant son transfert en Amérique du Sud après avoir reçu un appel direct de l’ancien sélectionneur du Cap-Vert, Bubista, qui a récemment pris les rênes du club marocain de la RS Berkane. L’opportunité de retrouver le technicien qui a dirigé le Cap-Vert lors de la Coupe du monde 2026 s’est révélée être le facteur décisif qui a fait pencher l’engagement du gardien. D’autres informations indiquent que Berkane lui a non seulement garanti une place incontestable de titulaire dans les buts, mais a également mis sur la table une offre financière exceptionnellement lucrative.
Les performances en Coupe du monde suscitent de l’intérêt
La montée de l’intérêt autour de Vozinha découle directement de ses prestations remarquables avec le Cap-Vert lors de la récente phase finale de la Coupe du monde. Les performances impressionnantes du gardien vétéran face à des puissances mondiales telles que l’Espagne, l’Uruguay et l’Argentine ont considérablement fait grimper sa valeur marchande sur le marché international des transferts.
Cependant, la bourde de Colo-Colo, qui a présenté publiquement le joueur sans contrat juridiquement contraignant, a suscité de vives réactions médiatiques, laissant le club chilien dans une position embarrassante aux yeux de l’opinion publique.
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Heures décisives pour Vozinha
Les prochaines heures s’annoncent décisives pour déterminer si Vozinha respectera son accord verbal avec Colo-Colo ou finalisera un transfert vers le Maroc. La direction de Colo-Colo a tenté d’apaiser la colère grandissante des supporters sur les réseaux sociaux en attribuant ce retard à des obstacles administratifs et à des autorisations de voyage. Cependant, sans contrat officiel signé, le gardien vétéran conserve un contrôle total sur la dernière grande décision de sa carrière professionnelle.
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