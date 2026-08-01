La sensation de la Coupe du monde Vozinha sur le point de quitter Colo-Colo pour retrouver son ancien entraîneur

La montée de l’intérêt autour de Vozinha découle directement de ses prestations remarquables avec le Cap-Vert lors de la récente phase finale de la Coupe du monde. Les performances impressionnantes du gardien vétéran face à des puissances mondiales telles que l’Espagne, l’Uruguay et l’Argentine ont considérablement fait grimper sa valeur marchande sur le marché international des transferts.

Cependant, la bourde de Colo-Colo, qui a présenté publiquement le joueur sans contrat juridiquement contraignant, a suscité de vives réactions médiatiques, laissant le club chilien dans une position embarrassante aux yeux de l’opinion publique.



