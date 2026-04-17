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La sélectionneuse des Lionesses, Sarina Wiegman, a livré des nouvelles de la blessure de Leah Williamson, tandis qu’une joueuse de l’équipe d’Angleterre a dû déclarer forfait avant le match de qualification pour la Coupe du monde contre l’Islande
Genou, mollet, ischio-jambiers : les blessures qui ont tourmenté Williamson cette saison
Williamson n’a cessé d’être freinée par des problèmes physiques tout au long de la saison. Elle a entamé l’exercice en phase de convalescence, suite à une blessure au genou subie durant le triomphe de l’Angleterre à l’Euro, et n’a donc fait ses débuts avec Arsenal qu’à la mi-décembre. En janvier, une blessure au mollet l’a tenue éloignée des terrains pendant un mois supplémentaire. Puis, juste au moment où elle commençait à retrouver son rythme, un problème aux ischio-jambiers l’a à nouveau contrainte à l’inactivité ; elle n’a donc plus joué pour son club ni pour son pays depuis plus de quatre semaines.
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L’Angleterre nourrit encore l’espoir de pouvoir compter sur Williamson
Malgré cela, Wiegman a convoqué la capitaine de l’Angleterre pour le stage de ce mois-ci, car elle avait repris l’entraînement avec Arsenal, mais n’avait pas encore retrouvé les terrains de match. Cependant, Williamson n’a pas pu intégrer le groupe pour le match de mardi contre l’Espagne à Wembley et a dû se contenter de regarder depuis le banc de touche son équipe battre les championnes du monde 1-0 lors d’un match crucial de cette campagne de qualification pour la Coupe du monde.
« Elle progresse bien, mais c’était encore un peu trop tôt. Nous ne voulons pas prendre de risque inutile avec elle », a expliqué Wiegman à ITV avant la rencontre. Après la rencontre, la sélectionneuse a ajouté qu’il n’était « pas judicieux » d’aligner la défenseuse dans un match « de ce niveau » aussi tôt. « Mais elle est en très bonne forme et nous espérons qu'elle sera disponible pour nous samedi », a-t-elle conclu.
Bonne nouvelle et mauvaise nouvelle : Wiegman fait le point sur son effectif.
Vendredi, à la veille du match en Islande, Sarina Wiegman a confirmé que Millie Williamson était « en forme », sans toutefois garantir sa présence sur la pelouse. « Elle s’entraînera et nous prenons toujours la décision finale après la séance », a précisé la sélectionneuse anglaise. La bonne nouvelle, cependant, c’est que la défenseuse reste intégrée au groupe, ce qui suggère qu’elle pourrait être alignée samedi à Reykjavik.
En revanche, Keira Barry a dû quitter le groupe vendredi. L’attaquante de 20 ans, qui a brillé depuis son départ de Manchester United pour le Bay FC en février, avait été convoquée pour la première fois chez les A en remplacement de l’ailière des London City Lionesses Freya Godfrey, blessée. Mais, lors de la conférence de presse de vendredi, Wiegman a confirmé que Barry avait dû regagner son club en raison d’un problème à la cheville.
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La condition physique de Williamson est cruciale pour l’Angleterre… et pour Arsenal.
La condition physique de Williamson est cruciale, non seulement pour l’Angleterre, mais aussi pour Arsenal. Les Gunners abordent une série de rencontres décisives, dont une demi-finale de Ligue des champions à double manche face à Lyon, alors qu’ils visent un nouveau sacre continental. Les Gunners doivent également rattraper leur retard en Women’s Super League, ce qui les contraint à jouer tous les trois jours jusqu’à la fin de la saison. Son retour serait donc décisif pour permettre à Arsenal d’atteindre ses objectifs en Ligue des champions féminine et en WSL, tant pour ses qualités individuelles que pour soulager un effectif que l’entraîneuse Renee Slegers cherche à préserver durant les dernières semaines de la saison.
Du côté de l’Angleterre, Sarina Wiegman peut se montrer optimiste : le nouveau duo de défenseuses centrales, Lotte Wubben-Moy et Esme Morgan, a tenu son rang face à l’Espagne en maintenant les cages inviolées contre les championnes du monde. Cette solide performance du duo est un signal encourageant avant le choc contre l’Islande. Résultat : pas de pression inutile pour précipiter le retour de Williamson, qui peut ainsi gérer sa convalescence de manière optimale.
Les Lionesses veulent capitaliser sur leur succès face à l’Espagne pour le match de samedi contre l’Islande, alors que les championnes d’Europe visent la première place de leur groupe de qualification pour la Coupe du monde. Seul le vainqueur du groupe obtiendra un billet direct pour la compétition estivale, d’où l’importance d’une victoire contre les Islandaises, d’autant que le prochain rendez-vous des Anglaises les enverra en Espagne, en juin.