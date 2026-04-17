La condition physique de Williamson est cruciale, non seulement pour l’Angleterre, mais aussi pour Arsenal. Les Gunners abordent une série de rencontres décisives, dont une demi-finale de Ligue des champions à double manche face à Lyon, alors qu’ils visent un nouveau sacre continental. Les Gunners doivent également rattraper leur retard en Women’s Super League, ce qui les contraint à jouer tous les trois jours jusqu’à la fin de la saison. Son retour serait donc décisif pour permettre à Arsenal d’atteindre ses objectifs en Ligue des champions féminine et en WSL, tant pour ses qualités individuelles que pour soulager un effectif que l’entraîneuse Renee Slegers cherche à préserver durant les dernières semaines de la saison.

Du côté de l’Angleterre, Sarina Wiegman peut se montrer optimiste : le nouveau duo de défenseuses centrales, Lotte Wubben-Moy et Esme Morgan, a tenu son rang face à l’Espagne en maintenant les cages inviolées contre les championnes du monde. Cette solide performance du duo est un signal encourageant avant le choc contre l’Islande. Résultat : pas de pression inutile pour précipiter le retour de Williamson, qui peut ainsi gérer sa convalescence de manière optimale.

Les Lionesses veulent capitaliser sur leur succès face à l’Espagne pour le match de samedi contre l’Islande, alors que les championnes d’Europe visent la première place de leur groupe de qualification pour la Coupe du monde. Seul le vainqueur du groupe obtiendra un billet direct pour la compétition estivale, d’où l’importance d’une victoire contre les Islandaises, d’autant que le prochain rendez-vous des Anglaises les enverra en Espagne, en juin.