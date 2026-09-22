Ce doublé d'ouverture face à des sélections sud-américaines s'accompagne de sa propre histoire. Les États-Unis ont affronté le Pérou pour la dernière fois en 2018, avec un match nul 1-1, tandis que le Pérou, 50e au classement mondial de la FIFA après avoir manqué de peu la qualification pour la Coupe du monde 2026, est désormais dirigé par l'entraîneur Mano Menezes. Le Chili représente un obstacle psychologique encore plus important : les deux équipes se sont affrontées pour la dernière fois en 2019, là aussi sur un match nul 1-1, et le Chili affiche un bilan historique de 3-5-3 face aux États-Unis, qui n'ont plus battu la Roja depuis 2000. Pour gérer quatre matches en 11 jours, Pochettino a convoqué 28 joueurs au lieu des 26 habituels, afin de répartir la charge de travail et de se prémunir contre les blessures. Un nom ressort : Cavan Sullivan, le talent de 16 ans du Philadelphia Union, auteur de six buts et cinq passes décisives depuis début août, est en passe de connaître sa première sélection avec l'équipe A des États-Unis lors de cette fenêtre.