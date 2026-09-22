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La sélection reconstruite des États-Unis peut-elle gérer quatre matches amicaux en seulement 11 jours ? Le plan de Pochettino pour le Pérou, le Chili, le Mexique et le Canada révélé
Pourquoi les matches amicaux de l’USMNT comptent maintenant
Les États-Unis tournent la page d’une Coupe du monde à domicile conclue par une défaite décevante contre la Belgique en huitièmes de finale, et la reconstruction commence immédiatement. Mauricio Pochettino a accepté un nouveau contrat qui le maintiendra au poste de sélectionneur jusqu’en 2030, et sa première mission dans le cadre de cette prolongation s’annonce particulièrement chargée : des matches amicaux à domicile contre le Pérou le 26 septembre, le Chili le 29 septembre, le Mexique le 3 octobre et le Canada le 6 octobre. Au lieu de la traditionnelle fenêtre internationale de deux matches, la fenêtre automnale a été élargie à quatre rencontres, offrant à Pochettino un rare aperçu précoce de la profondeur de son groupe avant le début des qualifications pour la Coupe du monde 2030.
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Les chiffres derrière les affiches
Ce doublé d'ouverture face à des sélections sud-américaines s'accompagne de sa propre histoire. Les États-Unis ont affronté le Pérou pour la dernière fois en 2018, avec un match nul 1-1, tandis que le Pérou, 50e au classement mondial de la FIFA après avoir manqué de peu la qualification pour la Coupe du monde 2026, est désormais dirigé par l'entraîneur Mano Menezes. Le Chili représente un obstacle psychologique encore plus important : les deux équipes se sont affrontées pour la dernière fois en 2019, là aussi sur un match nul 1-1, et le Chili affiche un bilan historique de 3-5-3 face aux États-Unis, qui n'ont plus battu la Roja depuis 2000. Pour gérer quatre matches en 11 jours, Pochettino a convoqué 28 joueurs au lieu des 26 habituels, afin de répartir la charge de travail et de se prémunir contre les blessures. Un nom ressort : Cavan Sullivan, le talent de 16 ans du Philadelphia Union, auteur de six buts et cinq passes décisives depuis début août, est en passe de connaître sa première sélection avec l'équipe A des États-Unis lors de cette fenêtre.
Le message de Pochettino à un effectif remanié
S’exprimant après la confirmation du calendrier, Pochettino a déclaré à US Soccer : « Nous attendons de nos joueurs qu’ils rivalisent avec l’état d’esprit selon lequel chaque match est crucial », présentant ces matches amicaux comme un terrain d’évaluation plutôt que comme une simple série de rencontres de gala. L’entraîneur a salué le soutien reçu par son groupe à domicile pendant l’été et souhaite que cette atmosphère se prolonge dans le nouveau cycle, même avec un effectif très jeune qui cherche encore son identité après l’élimination en Coupe du monde.
Les stades, la diffusion et la route vers 2030
La tournée sillonne le pays : le Pérou à l’Inter&Co Stadium d’Orlando, le Chili à l’Energizer Park de St. Louis, le Mexique au State Farm Stadium de Glendale, et le Canada à l’Allianz Field de St. Paul. Les quatre matches seront diffusés sur TNT, truTV, HBO Max, Universo et Peacock. Cette fenêtre s’inscrit directement dans une perspective plus large : les États-Unis retrouveront la compétition en novembre avec des quarts de finale aller-retour de la Ligue des nations de la Concacaf à domicile et à l’extérieur, première étape compétitive d’un cycle qui mène finalement vers la Coupe du monde 2030, coorganisée par le Maroc, le Portugal et l’Espagne.
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