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La sélection idéale de GOAL pour l'Angleterre à la Coupe du monde 2026 : Trent Alexander-Arnold et Ollie Watkins font partie du groupe, mais Phil Foden et Jordan Henderson n'y trouvent pas leur place

Opinion
Angleterre
Coupe du monde
J. Bellingham
H. Kane
B. Saka
T. Tuchel
M. Rashford
K. Mainoo
D. Rice
P. Foden
J. Henderson
C. Palmer
H. Maguire
J. Pickford
T. Alexander-Arnold
O. Watkins
FEATURES

Le parcours de l'Angleterre vers la Coupe du monde 2026 touche à sa fin. La prochaine fois que les Three Lions se réuniront, ce sera pour disputer deux matchs amicaux de préparation aux États-Unis, contre le Costa Rica et la Nouvelle-Zélande, avant d'entamer leur parcours face à la Croatie le 17 juin. Ils le feront en tant que favoris pour remporter le titre, Thomas Tuchel et ses joueurs ayant la pression de mettre enfin un terme à 60 ans de déception.

On ne sait pas exactement comment Tuchel s'y prendra pour composer son effectif définitif pour la Coupe du monde, mais les matchs amicaux de mars contre l'Uruguay et le Japon ont sans doute constitué la dernière occasion pour certains joueurs de se mettre en valeur, du moins sur la scène internationale. À ce titre, le sélectionneur anglais a certainement une idée bien précise des 26 joueurs qu'il sélectionnera cet été.

Mais quelle serait votre sélection anglaise pour la Coupe du monde à l'heure actuelle ? C'est la question à laquelle 10 rédacteurs et éditeurs de GOAL (Chris Burton, Stephen Darwin, Krishan Davis, Mark Doyle, Richard Martin, Tom Maston, Amee Ruszkai, Joe Strange, Sean Walsh et James Westwood) se sont penchés ces derniers jours, chacun ayant sélectionné individuellement les 26 joueurs qu'il choisirait d'emmener en Amérique du Nord s'il était à la place de Tuchel.

Nous avons compilé les résultats pour constituer la sélection idéale de l'Angleterre pour la Coupe du monde selon GOAL, mais avons-nous vu juste ? Découvrez les sélections ci-dessous et donnez-nous votre avis dans les commentaires au bas de la page...

  • England v Serbia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Gardiens de but

    La sélection de GOAL : Jordan Pickford, Dean Henderson et James Trafford.

    Jordan Pickford a peut-être eu ses détracteurs par le passé, mais le gardien d'Everton a rarement déçu l'Angleterre lors des grands tournois, et il n'est donc pas surprenant que nos 10 votants l'aient tous inclus dans leur sélection.

    Le choix de Dean Henderson comme remplaçant numéro un de Pickford a également fait l'unanimité, après deux saisons exceptionnelles du gardien de Crystal Palace, tandis que huit de nos votants ont été convaincus par le talent de James Trafford et ont inclus le joueur de Manchester City comme troisième choix, malgré son manque de temps de jeu à l'Etihad Stadium cette saison suite à l'arrivée de Gianluigi Donnarumma.

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  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Arrières latéraux

    La sélection de GOAL : Trent Alexander-Arnold, Lewis Hall, Reece James et Nico O'Reilly.

    Au début de la trêve internationale de mars, le débat a principalement porté sur la décision de Tuchel de ne pas sélectionner Trent Alexander-Arnold, alors qu'il avait élargi son effectif à 35 joueurs et qu'il devait composer avec des problèmes de blessures au poste d'arrière droit. Cela suggère que le joueur du Real Madrid – qui n'a disputé que 26 minutes avec l'Angleterre depuis l'arrivée de Tuchel – n'a pas convaincu le sélectionneur anglais de sa forme ou de sa condition physique au cours d'une saison marquée par les blessures dans la capitale espagnole.

    Sept de nos votants estiment toutefois que la créativité et la qualité de passe d’Alexander-Arnold pourraient s’avérer utiles cet été, et il rejoint donc Reece James (10 votes) dans l’avion de GOAL. Les problèmes de blessures de James n’ont pas dissuadé nos votants de sélectionner le capitaine de Chelsea, même s’il reste à voir dans quelle mesure il sera prêt pour les premiers matchs des Three Lions.

    Le choix des arrières gauches s'est avéré beaucoup moins surprenant : Nico O'Reilly, le héros de la Carabao Cup de Manchester City, a fait l'unanimité, tandis qu'un seul votant n'a pas sélectionné Lewis Hall après ses récentes performances impressionnantes avec Newcastle. Les deux hommes apporteraient également leur expérience au milieu de terrain, ajoutant une touche de polyvalence à l'effectif de Tuchel.

  • England v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

    Défenseurs centraux

    La sélection de GOAL : Marc Guehi, Ezri Konsa, Harry Maguire et John Stones

    Il y a certainement des places à prendre au cœur de la défense anglaise également, même si nos 10 votants ont tous plébiscité Marc Guehi et Ezri Konsa, suggérant que les défenseurs centraux de Manchester City et d'Aston Villa devraient tous deux faire partie du groupe, à tout le moins.

    La présence effective de Guehi et Konsa dans le onze de départ de Tuchel dépendra probablement de la condition physique de John Stones. Le pilier de City a été en proie à des blessures au cours des deux dernières saisons et n’a disputé que 15 matches en club tout au long de la saison 2025-2026. Ses seules apparitions depuis le début de l’année ont eu lieu en FA Cup, mais si Stones est en forme, il ne fait aucun doute qu’il reste le meilleur défenseur de l’Angleterre. Dans cette optique, six de nos votants ont sélectionné le joueur de 31 ans dans leur équipe.

    Le même nombre d'entre eux a quant à lui opté pour le partenaire de longue date de Stones en sélection, Harry Maguire. Vétéran de trois tournois précédents, Maguire s'est illustré depuis qu'il a réussi à se refaire une place dans l'effectif de Manchester United sous la houlette de Michael Carrick, et bien que Tuchel ait été sans détour quant à la place qu'il réserverait à Maguire dans sa hiérarchie personnelle, son expérience et son leadership pourraient encore faire de lui un élément essentiel de la sélection finale, s'il est retenu.

  • England v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

    Milieux de terrain

    La sélection de GOAL : Elliot Anderson, Jude Bellingham, Eberechi Eze, Kobbie Mainoo, Cole Palmer, Declan Rice, Morgan Rogers et Adam Wharton.

    Il n'est pas surprenant que Declan Rice ait reçu le maximum de 10 votes de notre équipe, le milieu de terrain d'Arsenal s'étant imposé comme l'un des meilleurs joueurs à son poste dans le football mondial au cours des dernières années. Il a été rejoint dans cette sélection unanime par Jude Bellingham et Cole Palmer, qui ont tous deux la capacité de faire la différence pour Tuchel pendant le tournoi.

    Cela ne signifie pas pour autant que l'un ou l'autre soit assuré d'une place de titulaire, compte tenu de l'estime que porte Tuchel à Morgan Rogers en tant que numéro 10 dans son système en 4-2-3-1, et tous nos votants sauf un ont inclus le joueur d'Aston Villa dans leur sélection finale. Le même nombre de votants a choisi à la fois Elliot Anderson et Adam Wharton, la star de Nottingham Forest ayant de bonnes chances de devancer le meneur de jeu de Crystal Palace pour une place de titulaire aux côtés de Rice au cœur du milieu de terrain anglais.

    Le groupe des milieux de terrain est complété par Kobbie Mainoo (sept votes), dont le retour à Manchester United est survenu juste à temps pour qu'il se remette dans les petits papiers de Tuchel, et Eberechi Eze (six votes), qui offre une polyvalence essentielle malgré une première saison mitigée sous les couleurs d'Arsenal.

  • England v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

    Ailiers

    La sélection de GOAL : Jarrod Bowen, Anthony Gordon, Noni Madueke, Marcus Rashford et Bukayo Saka

    Bukayo Saka s'est imposé comme titulaire indiscutable de l'équipe d'Angleterre depuis ses débuts sur la scène internationale lors de l'Euro 2020, et bien qu'il n'ait pas connu la meilleure saison individuelle de sa carrière à Arsenal, l'ailier a tout de même obtenu les votes des 10 membres de l'équipe GOAL pour notre sélection.

    Ce score a été égalé par Marcus Rashford, qui a été un pilier de l'équipe de Tuchel au cours des 12 derniers mois. Même si sa forme avec Barcelone a légèrement baissé après une excellente première moitié de saison, le joueur prêté par Manchester United semble assuré d'une place dans l'avion. Il devrait disputer à Anthony Gordon une place dans le onze de départ, et la star de Newcastle n'a manqué de figurer dans la sélection que pour un seul de nos 10 votants.

    Nos options sur les ailes sont complétées par Jarrod Bowen, de West Ham, et Noni Madueke, coéquipier de Saka à Arsenal, qui ont tous deux recueilli cinq votes en tant qu'alternatives sur le côté droit.

  • Latvia v England - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Attaquants

    La sélection de GOAL : Harry Kane et Ollie Watkins

    Autre choix consensuel sans surprise, Harry Kane se rendra à la Coupe du monde au sommet de sa forme, et potentiellement en tant que favori pour le Ballon d'Or, après une superbe saison avec le Bayern Munich qui pourrait encore se terminer par un triplé, tout en affichant des statistiques record devant le but.

    Le choix du remplaçant du capitaine anglais est toutefois beaucoup moins certain, plusieurs candidats ayant été convoqués par Tuchel au cours de l'année écoulée. Ollie Watkins faisait partie de ceux qui n'avaient pas été retenus pour le stage de mars, mais après que d'autres n'aient pas réussi à impressionner, l'attaquant d'Aston Villa a réussi à recueillir neuf votes de notre panel pour rejoindre Kane dans l'équipe.

  • England v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

    Absents notables

    Au total, 19 joueurs ayant reçu des votes n’ont pas été retenus par suffisamment de membres de notre équipe pour intégrer l’équipe type de GOAL, les plus notables étant sans doute Phil Foden et Jordan Henderson.

    Tuchel a utilisé Foden à divers postes, notamment en tant que « faux numéro 9 », au cours de son mandat, mais le manque de forme du milieu de terrain de Manchester City, tant en club qu'en sélection, a probablement joué en sa défaveur. Henderson, quant à lui, a été rappelé de manière surprenante par Tuchel en mars dernier et a été un contributeur régulier depuis, mais l'expérience du vétéran n'a pas suffi à lui valoir les votes nécessaires pour figurer dans notre équipe de rêve.

    Parmi les autres absents, on peut citer Ben White, qui a fait un retour très médiatisé en sélection après plus de trois ans d'absence lors des matchs amicaux de mars, ainsi que le duo défensif de Newcastle composé de Dan Burn et Tino Livramento. Ivan Toney, quant à lui, a été le seul autre attaquant pur à recevoir plus d'une voix derrière Kane et Watkins.

    Joueurs non sélectionnés : Dan Burn, Jordan Henderson, Tino Livramento (trois voix chacun) ; Rio Ngumoha, Jarell Quansah, Aaron Ramsdale, Fikayo Tomori, Ivan Toney (deux voix) ; Jarrad Branthwaite, Levi Colwill, Kiernan Dewsbury-Hall, Phil Foden, James Garner, Morgan Gibbs-White, Myles Lewis-Skelly, Alex Scott, Dominic Solanke, Danny Welbeck, Ben White (une voix).