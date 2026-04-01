La sélection idéale de GOAL pour l'Angleterre à la Coupe du monde 2026 : Trent Alexander-Arnold et Ollie Watkins font partie du groupe, mais Phil Foden et Jordan Henderson n'y trouvent pas leur place

On ne sait pas exactement comment Tuchel s'y prendra pour composer son effectif définitif pour la Coupe du monde, mais les matchs amicaux de mars contre l'Uruguay et le Japon ont sans doute constitué la dernière occasion pour certains joueurs de se mettre en valeur, du moins sur la scène internationale. À ce titre, le sélectionneur anglais a certainement une idée bien précise des 26 joueurs qu'il sélectionnera cet été.

Mais quelle serait votre sélection anglaise pour la Coupe du monde à l'heure actuelle ? C'est la question à laquelle 10 rédacteurs et éditeurs de GOAL (Chris Burton, Stephen Darwin, Krishan Davis, Mark Doyle, Richard Martin, Tom Maston, Amee Ruszkai, Joe Strange, Sean Walsh et James Westwood) se sont penchés ces derniers jours, chacun ayant sélectionné individuellement les 26 joueurs qu'il choisirait d'emmener en Amérique du Nord s'il était à la place de Tuchel.

Nous avons compilé les résultats pour constituer la sélection idéale de l'Angleterre pour la Coupe du monde selon GOAL, mais avons-nous vu juste ? Découvrez les sélections ci-dessous et donnez-nous votre avis dans les commentaires au bas de la page...