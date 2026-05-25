Décision surprenante : pour la première fois dans l’histoire de la Coupe du monde, aucun joueur espagnol du Real Madrid ne fait partie de la sélection nationale. Le sélectionneur De la Fuente s’appuie largement sur le FC Barcelone, fraîchement couronné champion de Liga, qui fournit pas moins de huit joueurs au groupe final de 26.

La délégation barcelonaise, composée de Joan García, Eric García, Pau Cubarsi, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Ferran Torres et Yamal, prendra donc la direction des États-Unis, du Mexique et du Canada. Un choix qui sanctionne le succès national du club catalan, au détriment de joueurs comme Dean Huijsen et du vétéran Dani Carvajal, laissés pour compte du côté du Real Madrid.











