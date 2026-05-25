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La sélection espagnole pour la Coupe du monde 2026 est officielle : Lamine Yamal figure parmi les HUIT joueurs du FC Barcelone présents dans la liste des 26, tandis que le Real Madrid subit un camouflet historique
La domination du FC Barcelone et l'exclusion du Real Madrid
Décision surprenante : pour la première fois dans l’histoire de la Coupe du monde, aucun joueur espagnol du Real Madrid ne fait partie de la sélection nationale. Le sélectionneur De la Fuente s’appuie largement sur le FC Barcelone, fraîchement couronné champion de Liga, qui fournit pas moins de huit joueurs au groupe final de 26.
La délégation barcelonaise, composée de Joan García, Eric García, Pau Cubarsi, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Ferran Torres et Yamal, prendra donc la direction des États-Unis, du Mexique et du Canada. Un choix qui sanctionne le succès national du club catalan, au détriment de joueurs comme Dean Huijsen et du vétéran Dani Carvajal, laissés pour compte du côté du Real Madrid.
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De la Fuente assume son statut de « favori »
De la Fuente est convaincu que son équipe d’Espagne possède les atouts pour rééditer le triomphe de 2010. En début de mois, le sélectionneur a affiché son optimisme quant aux chances de la Roja, qu’il place au sommet de la hiérarchie internationale aux côtés des autres puissances mondiales du ballon rond.
« Nous devons rester prudents, même si nous sommes favoris », a déclaré l’entraîneur de 64 ans. « Nous devons garder les pieds sur terre. Je ne le cache pas, nous sommes favoris, mais tout autant que l’Angleterre ou la France. » Il reconnaît toutefois la difficulté de restreindre ses choix : « Le processus le plus crucial est la détection des joueurs, mais le plus douloureux est d’écarter des joueurs qui mériteraient d’intégrer le groupe. »
Absences et blessures de joueurs vedettes
L’absence des stars du Real Madrid n’est pas le seul sujet de discussion, plusieurs grands noms ayant été écartés pour des raisons tactiques ou médicales. Fermin Lopez est sans doute le plus malchanceux : il a été écarté après s’être fracturé le cinquième métatarsien du pied droit lors de la récente victoire 3-1 du FC Barcelone contre le Real Betis. Nico Williams, lui, a été retenu malgré une blessure subie en fin de saison avec l’Athletic Club.
Plusieurs éléments évoluant en Premier League figurent toutefois dans le groupe, parmi lesquels le trio d’Arsenal David Raya, Martin Zubimendi et Mikel Merino, ainsi que Rodri (Manchester City).
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La liste complète des 26 joueurs de l'équipe d'Espagne
L'Espagne peaufinera sa préparation par des matchs amicaux contre l'Irak et le Mexique avant d'entamer son parcours dans le groupe H de la Coupe du monde, où elle affrontera le Cap-Vert, l'Arabie saoudite et l'Uruguay. La richesse de son milieu de terrain demeure le principal atout de la Roja, avec Pedri, Rodri, Fabián Ruiz et Zubimendi, qui forment un véritable moteur permettant aux créateurs plus avancés de s'exprimer.
La composition complète de l'équipe est la suivante :
Gardiens : Unai Simón, David Raya, Joan García.
Défenseurs : Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Pubill, Eric García, Marcos Llorente, Pedro Porro.
Milieux de terrain : Pedri, Fabian Ruiz, Martin Zubimendi, Gavi, Rodrigo Hernandez, Alex Baena, Mikel Merino, Mikel Oyarzabal.
Attaquants : Dani Olmo, Nico Williams, Yeremy Pino, Ferran Torres, Borja Iglesias, Víctor Muñoz, Lamine Yamal.