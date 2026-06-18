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La sélection brésilienne confirme que Neymar ne voyagera même pas avec le groupe à Philadelphie pour la rencontre de la Coupe du monde face à Haïti, sa convalescence se prolongeant
Neymar restera dans le New Jersey
La Confédération brésilienne de football (CBF) a confirmé que Neymar sera bien forfait pour le deuxième match de poules du Brésil lors de la Coupe du monde 2026. Le joueur de 34 ans ne fera pas le voyage à Philadelphie, où la Seleção doit affronter Haïti vendredi soir.
Au lieu de voyager avec le groupe principal, l’ancienne star du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain restera au camp de base de l’équipe pour peaufiner sa préparation physique. « Il restera dans le New Jersey afin d’optimiser la phase finale de son processus de récupération, en profitant des excellentes infrastructures de l’hôtel The Ridge et du centre d’entraînement de Columbia Park », a expliqué la CBF dans un communiqué officiel.
- AFP
Écart par rapport au plan initial d'Ancelotti
Ce choix stratégique marque un tournant dans la gestion de Neymar décidée par l’entraîneur Carlo Ancelotti et son staff technique. Initialement, le plan prévoyait que le joueur suive le groupe, augmente progressivement sa participation aux séances collectives et se rende sur chaque terrain de match pour préserver la cohésion d’équipe.
Cependant, le staff médical a préconisé une démarche plus sédentaire pour lui permettre d’accéder à des équipements de rééducation spécifiques. L’attaquant a bien effectué une brève apparition sur la pelouse mardi, puis participé aux exercices d’échauffement avec le groupe mercredi, mais il poursuit sa préparation avec une charge de travail strictement contrôlée par rapport au reste de l’effectif.
La course aux phases à élimination directe
Officiellement forfait contre Haïti, Neymar est déjà dans la ligne de mire du staff brésilien pour le dernier match de poule face à l’Écosse, le 24 juin. Sa présence reste toutefois incertaine : les techniciens doivent trouver le juste milieu entre lui redonner du rythme et éviter une rechute avant les phases à élimination directe.
Ancelotti privilégie la prudence, l’objectif prioritaire étant de pouvoir s’appuyer sur le meilleur buteur de l’histoire de la Seleção lors des phases à élimination directe. La réaction du joueur durant les prochaines séances techniques et tactiques déterminera s’il disputera quelques minutes lors de la dernière journée de poules ou s’il sera préservé en vue des huitièmes de finale.
- AFP
Danilo salue l’influence considérable de Neymar
L’absence prolongée de la superstar alimente les débats dans les médias, mais, dans le vestiaire, le groupe reste pleinement conscient de l’apport essentiel de son joueur emblématique. Veille de la rencontre face à Haïti, le défenseur chevronné Danilo l’a rappelé en conférence de presse : la valeur de l’attaquant dépasse les seuls buts et passes décisives. Sa simple présence sur la feuille de match suffit à contraindre les entraîneurs adverses à revoir leur dispositif défensif.
« Quand on a un joueur comme Neymar, les adversaires sont plus tendus et demandent de l’aide pour le marquer », a expliqué Danilo. « Du coup, avec deux joueurs sur lui, un de nos joueurs se retrouve libre. Ça peut beaucoup nous aider. Sa simple présence sur le terrain suffit à déstabiliser l’adversaire. Après, il faut rester réaliste : on espère qu’il va bien et qu’il pourra nous aider. Il a déjà prouvé sa valeur. »