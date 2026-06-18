La sélection brésilienne confirme que Neymar ne voyagera même pas avec le groupe à Philadelphie pour la rencontre de la Coupe du monde face à Haïti, sa convalescence se prolongeant

La Confédération brésilienne de football (CBF) a confirmé que Neymar sera bien forfait pour le deuxième match de poules du Brésil lors de la Coupe du monde 2026. Le joueur de 34 ans ne fera pas le voyage à Philadelphie, où la Seleção doit affronter Haïti vendredi soir.

Au lieu de voyager avec le groupe principal, l’ancienne star du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain restera au camp de base de l’équipe pour peaufiner sa préparation physique. « Il restera dans le New Jersey afin d’optimiser la phase finale de son processus de récupération, en profitant des excellentes infrastructures de l’hôtel The Ridge et du centre d’entraînement de Columbia Park », a expliqué la CBF dans un communiqué officiel.