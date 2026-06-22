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La sélection argentine se rallie autour de Lionel Messi, et Lionel Scaloni dément les rumeurs infondées au sujet du père de la star de l’Inter Miami
L'Argentine met de côté les distractions avant son match contre l'Autriche
Les préparatifs de l'Argentine en vue de son deuxième match du groupe J ont été perturbés par de fausses informations selon lesquelles Jorge, le père du capitaine Messi, serait décédé. Ces informations ont suscité un vif intérêt en Argentine, et un présentateur de télévision aurait démissionné après la diffusion de ces informations erronées.
- AFP
Scaloni met en avant la force du groupe
La famille Messi a ensuite précisé que Jorge suivait un traitement médical et que son état s’améliorait. À la veille du match de l’Argentine contre l’Autriche à Arlington, au Texas, Scaloni a rapidement coupé court aux spéculations pour recentrer l’attention sur le terrain.
« Tout va bien. Nous sommes prêts à disputer le match de demain », a-t-il déclaré, cité parESPN. « Nous sommes fermement convaincus que c’est le groupe qui permet de surmonter les bonnes comme les mauvaises situations. Nous savons qu’il vaut toujours mieux être entre amis. C’est ce que nous ressentons tous, et il doit le ressentir aussi. Je ne souhaite pas m’étendre davantage sur ce sujet ; nous sommes prêts pour le match. »
Un présentateur télé démissionne après une erreur à l’antenne
La polémique a éclaté lorsque Florencia Pena, présentatrice sur Luzu TV, a annoncé par erreur le décès du père de Messi en direct à l’antenne. L’information, propagée à la vitesse d’un éclair, a provoqué une immense détresse au sein de la famille alors que Messi entamait sa sixième Coupe du monde. Pena a ensuite démissionné, affirmant avoir reçu des informations erronées de la part de son équipe de production via son oreillette.
La chaîne a immédiatement sanctionné les personnes impliquées, et le producteur Nicolas Occhiato a confirmé le licenciement de plusieurs membres de l’équipe.
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L'Argentine se concentre désormais sur son match contre l'Autriche
L’Argentine vise une deuxième victoire contre l’Autriche pour valider son billet pour les seizièmes de finale, après avoir dominé l’Algérie 3-0 grâce à un triplé de Messi. Scaloni anticipe un duel exigeant face à un adversaire agressif et bien organisé, et il sera attentif à la réaction de son équipe lors des phases où elle sera privée du ballon.
« L’Autriche est un adversaire coriace, qui compte de très bons joueurs », reconnaît Scaloni. « Elle pratique un bon pressing, c’est une équipe qui joue direct, et elle a réalisé une excellente campagne de qualification. C’est une équipe à prendre au sérieux. Ce sera un match compliqué. Nous avons tous les deux gagné, ce qui peut donner lieu à un beau spectacle. Ce sera difficile, c’est certain. »