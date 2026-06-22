La sélection argentine se rallie autour de Lionel Messi, et Lionel Scaloni dément les rumeurs infondées au sujet du père de la star de l’Inter Miami

La famille Messi a ensuite précisé que Jorge suivait un traitement médical et que son état s’améliorait. À la veille du match de l’Argentine contre l’Autriche à Arlington, au Texas, Scaloni a rapidement coupé court aux spéculations pour recentrer l’attention sur le terrain.

« Tout va bien. Nous sommes prêts à disputer le match de demain », a-t-il déclaré, cité parESPN. « Nous sommes fermement convaincus que c’est le groupe qui permet de surmonter les bonnes comme les mauvaises situations. Nous savons qu’il vaut toujours mieux être entre amis. C’est ce que nous ressentons tous, et il doit le ressentir aussi. Je ne souhaite pas m’étendre davantage sur ce sujet ; nous sommes prêts pour le match. »