La sélection argentine a tourné le dos à l’équipe d’Espagne lors de la remise du trophée de la Coupe du monde, un geste considéré comme « manque de classe », tandis que des chants en l’honneur de Lionel Messi résonnaient pendant la remise du Ballon d’or à Rodri

Durham a également remis en question le parcours de l'Argentine jusqu'en finale, laissant entendre que l'équipe avait bénéficié de circonstances favorables tout au long du tournoi.

« L’Argentine est une véritable honte pour le football, une honte pour la Coupe du monde. En fait, elle a toujours été une honte, à l’exception de ces 20 minutes contre l’Angleterre », a-t-il ajouté.

« Tirée au sort dans le groupe le plus facile de l’histoire de la Coupe du monde, elle a dû batailler ferme en phase à élimination directe contre le Cap-Vert, puis a eu besoin que l’Égypte laisse filer la victoire pour se qualifier pour les quarts de finale, où la Suisse s’est tirée une balle dans le pied avec un carton rouge inutile.

« En demi-finale, l’Angleterre a dominé, avant d’offrir la qualification sur un plateau à l’Argentine, qui a ensuite atteint une finale où elle s’est complètement ridiculisée. Regardons les choses en face : l’Argentine a bénéficié d’une série de décisions favorables tout au long de ce tournoi. »