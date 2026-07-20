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La sélection argentine a tourné le dos à l’équipe d’Espagne lors de la remise du trophée de la Coupe du monde, un geste considéré comme « manque de classe », tandis que des chants en l’honneur de Lionel Messi résonnaient pendant la remise du Ballon d’or à Rodri
Les esprits s'échauffent après une finale haletante
L'Espagne a battu l'Argentine 1-0 en prolongation grâce à Ferran Torres, mais la fin de la finale de la Coupe du monde a été entachée par des incidents violents. La frustration des Albicelestes a explosé après le coup de sifflet final. Les Sud-Américains ont perdu leur sang-froid suite à cette défaite, et Leandro Paredes a écopé d'un carton rouge après avoir été impliqué dans une altercation avec Eric Garcia et Gavi.
La tension a persisté lors de la cérémonie de remise des médailles : l’Espagne a formé une haie d’honneur pour Lionel Messi et ses coéquipiers alors qu’ils recevaient leurs médailles d’argent, mais l’Argentine n’a pas rendu la pareille. Les Sud-Américains ont rejoint l’autre bout de la pelouse tandis que la Roja s’apprêtait à soulever le trophée.
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Les observateurs condamnent le comportement de l'Argentine
Mais ce n’est pas tout : lorsque Rodri a reçu le Ballon d’or, les supporters argentins ont également scandé le nom de Messi. Ces incidents ont suscité de vives critiques après le match, le comportement de l’Argentine devenant un sujet de discussion majeur au même titre que la victoire de l’Espagne.
Le commentateur Adrian Durham a réagi sur talkSPORT : « Aucun sens de la décence, absolument aucun. Ils ont été tout simplement choquants. Ils se sont complètement ridiculisés ici aujourd’hui. Les supporters, eux, ont été formidables. Mais même pendant la remise des trophées, notamment lorsque Rodri est monté sur le podium pour recevoir le trophée du meilleur joueur du tournoi, les supporters scandaient le nom de Messi et chantaient également “Argentine”. Ils ne peuvent tout simplement pas accepter que l’Argentine ait été battue en finale de la Coupe du monde. »
Questions sur le parcours de l'Albiceleste jusqu'en finale
Durham a également remis en question le parcours de l'Argentine jusqu'en finale, laissant entendre que l'équipe avait bénéficié de circonstances favorables tout au long du tournoi.
« L’Argentine est une véritable honte pour le football, une honte pour la Coupe du monde. En fait, elle a toujours été une honte, à l’exception de ces 20 minutes contre l’Angleterre », a-t-il ajouté.
« Tirée au sort dans le groupe le plus facile de l’histoire de la Coupe du monde, elle a dû batailler ferme en phase à élimination directe contre le Cap-Vert, puis a eu besoin que l’Égypte laisse filer la victoire pour se qualifier pour les quarts de finale, où la Suisse s’est tirée une balle dans le pied avec un carton rouge inutile.
« En demi-finale, l’Angleterre a dominé, avant d’offrir la qualification sur un plateau à l’Argentine, qui a ensuite atteint une finale où elle s’est complètement ridiculisée. Regardons les choses en face : l’Argentine a bénéficié d’une série de décisions favorables tout au long de ce tournoi. »
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L'Argentine encourt une procédure disciplinaire
Les conséquences de la finale devraient entraîner un examen plus approfondi du comportement de l’Argentine, après un tournoi émaillé de nombreux incidents disciplinaires. Les incidents survenus lors de la finale, combinés à la polémique antérieure autour de la banderole sur les Malouines, garantissent que l’attention restera autant portée sur la conduite de l’Albiceleste que sur son parcours jusqu’en finale de la Coupe du monde.
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