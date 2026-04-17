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La sélection anglaise est encouragée à convoquer la star de Nottingham Forest, dont le profil offre un « plus » par rapport à Cole Palmer, Phil Foden et leurs coéquipiers, tandis que Morgan Gibbs-White s’accroche à son rêve de Coupe du monde
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Comment Gibbs-White est devenu une figure emblématique de Forest
Depuis son arrivée très onéreuse en provenance de Wolverhampton en 2022, pour un montant atteignant 42,5 millions de livres (57 millions de dollars), Gibbs-White s’est imposé comme une figure emblématique de Nottingham Forest. Le club considère cet investissement comme judicieux et réclamera près du double en cas de transfert.
Ayant prolongé l’été dernier le contrat de l’international de 26 ans, malgré l’intérêt de Tottenham, le club espère le voir franchir le cap des 200 matchs sous le maillot des Reds.
Le club lui a offert la tribune idéale pour gagner six sélections en équipe nationale senior, et il reste en lice pour disputer la Coupe du monde de la FIFA cet été.
Gibbs-White parviendra-t-il à se faire une place dans la sélection anglaise pour la Coupe du monde 2026 ?
Des joueurs comme Jude Bellingham, Morgan Rogers et Eberechi Eze font également partie de ce groupe, mais l’ancienne star de l’équipe d’Angleterre des moins de 21 ans, Lansbury – qui soutient la campagne « Check Your Bally’s », destinée à collecter des fonds pour le Mois de la sensibilisation au cancer des testicules lors de la prochaine série de matchs de Premier League – a déclaré à GOAL lorsqu’on lui a demandé si Gibbs-White pouvait se frayer un chemin dans la hiérarchie : « Il joue bien, donc il a sa chance. Il apporte quelque chose de différent des autres et doit faire partie de la discussion. Pour moi, il doit être pris en compte. Il pèse d’ailleurs d’autant plus dans le débat qu’il enchaîne les matchs et figure parmi les quatre derniers de la compétition européenne. »
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L’ancien capitaine des Reds, Lansbury, s’engage en faveur d’une cause qui lui est personnellement chère.
Lansbury a vu Gibbs-White franchir la barre des dix buts cette saison, tout en se créant 43 occasions en Premier League – seul Foden faisant mieux, avec deux occasions de plus, parmi les espoirs anglais.
Les Foresters espèrent donc une nouvelle performance décisive de leur capitaine, qui portera le brassard dimanche contre Burnley, à l’occasion de la campagne « Check Your Bally’s ».
Expliquant le dispositif, Lansbury a déclaré : « Bally’s et Oddballs se sont associés. J’ai moi-même passé un test de dépistage du cancer en 2016 et le fait qu’ils viennent s’installer au stade de Forest témoigne d’un immense respect à leur égard.
En tant que participant, j’ai hâte de contribuer à sensibiliser le public et à collecter des fonds pour l’association. Si cela pousse ne serait-ce qu’une personne à se faire dépister, et qu’un diagnostic précoce permet de sauver une vie, les chances de guérison sont bien plus élevées que si l’on attend. »
Marinakis parviendra-t-il à faire de Forest un habitué des compétitions européennes ?
Forest accueillera Burnley au City Ground, fort d’une victoire arrachée face à un Porto réduit à 10 joueurs en Ligue Europa, qui lui a permis d’accéder à sa première demi-finale européenne depuis 42 ans – soit depuis l’ère de l’emblématique entraîneur Brian Clough.
Un tir dévié de Gibbs-White a permis aux Reds de l’emporter 2-1 sur l’ensemble des deux matchs face à la formation portugaise, maintenant intacte leur chance de remporter un titre continental en 2026. L’objectif est que de telles occasions deviennent monnaie courante pour un club qui compte déjà deux victoires en Coupe d’Europe à son palmarès.
Interrogé sur la capacité de l’ambitieux propriétaire Evangelos Marinakis à faire de Forest un prétendant régulier aux compétitions européennes, aucun rêve n’étant considéré comme trop grand, Lansbury a ajouté : « Oui, ce club est taillé pour ça, non ? C’est un club fantastique, doté d’une immense base de supporters, et pour le ramener aux années fastes qu’il a connues, je pense qu’il n’est pas si loin de ses rêves. Ils ont aussi une belle carte à jouer en Europe, alors j’espère qu’ils iront au bout et remporteront la compétition. »
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Tout savoir sur le « Check your Bally's » : explication de la campagne et rôle du VAR
Dans le cadre de sa campagne de sensibilisation « Check Your Bally’s », lancée à l’occasion du Mois de la sensibilisation au cancer des testicules, Bally Bet s’engage à verser 100 £ à la fondation The OddBalls pour chaque vérification VAR effectuée en Premier League ce week-end.
Des interruptions désormais familières pour les fans, qui voient régulièrement les décisions clés être revues à la loupe, deviendront ce week-end des rappels vitaux : chaque fois que le jeu s’arrêtera pour une vérification, Bally Bet fera un don, associant ainsi l’idée de « check » sur le terrain à l’importance de s’auto-examiner en dehors.
Pour aller plus loin, Bally Bet prendra le contrôle de la rencontre Nottingham Forest-Burnley, le 19 avril, afin d’amplifier la portée de l’opération.
S’appuyant sur les habitudes des supporters, Bally Bet diffusera le message « Check Your Bally’s » sur les écrans LED, les écrans géants et dans le programme du match, rappelant que la vérification ne concerne pas seulement les hors-jeu, les penalties et les buts de dernière minute. La fondation OddBalls sera présente au City Ground pour permettre aux fans de s’entretenir avec des professionnels qualifiés.