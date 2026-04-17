Depuis son arrivée très onéreuse en provenance de Wolverhampton en 2022, pour un montant atteignant 42,5 millions de livres (57 millions de dollars), Gibbs-White s’est imposé comme une figure emblématique de Nottingham Forest. Le club considère cet investissement comme judicieux et réclamera près du double en cas de transfert.

Ayant prolongé l’été dernier le contrat de l’international de 26 ans, malgré l’intérêt de Tottenham, le club espère le voir franchir le cap des 200 matchs sous le maillot des Reds.

Le club lui a offert la tribune idéale pour gagner six sélections en équipe nationale senior, et il reste en lice pour disputer la Coupe du monde de la FIFA cet été.