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La sélection anglaise est encouragée à convoquer la star de Nottingham Forest, dont le profil offre un « plus » par rapport à Cole Palmer, Phil Foden et leurs coéquipiers, tandis que Morgan Gibbs-White continue de nourrir son rêve de Coupe du monde
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Comment Gibbs-White est devenu une figure emblématique de Forest
Depuis son arrivée en provenance des Wolves en 2022 pour 42,5 millions de livres (57 millions de dollars), Gibbs-White s’est imposé comme une figure emblématique du City Ground. Nottingham Forest, convaincu d’avoir réalisé un investissement judicieux, réclamerait près du double en cas de transfert.
Ayant prolongé l’été dernier le contrat de l’international de 26 ans, malgré l’intérêt de Tottenham, le club espère le voir franchir le cap des 200 matchs sous le maillot des Reds.
Le club lui a offert la tribune idéale pour gagner six sélections en équipe nationale senior, et il reste en lice pour disputer la Coupe du monde de la FIFA cet été.
Gibbs-White parviendra-t-il à se faire une place dans la sélection anglaise pour la Coupe du monde 2026 ?
Des joueurs comme Jude Bellingham, Morgan Rogers et Eberechi Eze font également partie de ce groupe, mais l’ancienne star de l’équipe d’Angleterre des moins de 21 ans, Lansbury – qui soutient la campagne « Check Your Bally’s », destinée à collecter des fonds pour le Mois de la sensibilisation au cancer des testicules lors de la prochaine série de matchs de Premier League – a déclaré à GOAL lorsqu’on lui a demandé si Gibbs-White pouvait se frayer un chemin dans la hiérarchie : « Il joue bien, donc il a sa chance. Il apporte quelque chose de différent des autres et doit faire partie de la discussion. Pour moi, il doit être pris en compte. Il est même difficile de le ignorer, car il enchaîne les matchs et figure parmi les quatre derniers de la compétition européenne. »
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L’ancien capitaine des Reds, Lansbury, s’engage en faveur d’une cause qui lui est particulièrement chère.
Lansbury a vu Gibbs-White franchir la barre des dix buts cette saison, tout en se créant 43 occasions en Premier League – seul Foden faisant mieux, avec deux occasions de plus, parmi les espoirs de l'équipe d'Angleterre.
Forest espère donc une nouvelle performance décisive de son capitaine, qui portera le brassard dimanche contre Burnley, à l’occasion de la campagne de sensibilisation « Check Your Bally’s ».
Expliquant le dispositif, Lansbury a déclaré : « Bally’s et Oddballs se sont associés. J’ai moi-même passé un test de dépistage du cancer en 2016, et le fait qu’ils viennent s’installer au stade de Forest témoigne d’un immense respect à leur égard.
Pour moi, qui participe à cette initiative, j’ai hâte de contribuer à sensibiliser le public et à collecter des dons pour l’association caritative. Si cela incite ne serait-ce qu’une seule personne à se faire dépister, et que cela permet de sauver une vie grâce à un dépistage précoce, les chances de s’en sortir sont bien plus élevées que si l’on attend beaucoup plus longtemps. »
Marinakis parviendra-t-il à faire de Forest un habitué des compétitions européennes ?
Forest accueillera Burnley au City Ground, fort d’une victoire arrachée face à un Porto réduit à 10 joueurs en Ligue Europa, qui lui a permis d’accéder à sa première demi-finale européenne depuis 42 ans – soit depuis l’ère de l’emblématique entraîneur Brian Clough.
Un tir dévié de Gibbs-White a permis aux Reds de l’emporter 2-1 sur l’ensemble des deux matchs face à la formation portugaise, maintenant intacte la possibilité de remporter un titre continental en 2026. L’objectif est que de telles occasions deviennent monnaie courante pour un club qui compte déjà deux victoires en Coupe d’Europe à son palmarès.
Interrogé sur la capacité de l’ambitieux propriétaire Evangelos Marinakis à faire de Forest un prétendant régulier aux compétitions européennes, aucun rêve n’étant considéré comme trop grand, Lansbury a ajouté : « Oui, ce club est taillé pour ça, non ? C’est un club fantastique, doté d’une immense base de supporters, et pour le ramener aux glorieuses années qu’il a connues, je pense que ses rêves ne sont pas si fous. Il a aussi une belle carte à jouer en Europe, alors j’espère qu’il pourra aller au bout et remporter la compétition. »
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Tout savoir sur le « Check your Bally's » : explication de la campagne et rôle du VAR
Dans le cadre de sa campagne de sensibilisation « Check Your Bally’s », lancée à l’occasion du Mois de la sensibilisation au cancer des testicules, Bally Bet s’engage à verser 100 £ à la fondation The OddBalls pour chaque vérification VAR effectuée en Premier League ce week-end.
Des interruptions désormais familières pour les fans, qui voient régulièrement les décisions clés être revues à plusieurs reprises, deviendront ce week-end des rappels vitaux : à chaque fois que le jeu s’arrêtera pour une vérification, Bally Bet fera un don, associant ainsi l’idée de vérifier sur le terrain à l’importance de s’examiner soi-même en dehors du terrain.
Pour aller plus loin, Bally Bet prendra le contrôle de la rencontre Nottingham Forest-Burnley, le 19 avril, afin d’amplifier la portée de l’opération.
S’appuyant sur les habitudes des supporters, Bally Bet diffusera le message « Check Your Bally’s » sur les écrans LED, les écrans géants et dans le programme du match, rappelant que la vérification ne concerne pas seulement les hors-jeu, les penalties et les buts dans les arrêts de jeu. La fondation OddBalls sera présente au City Ground pour permettre aux fans de s’entretenir avec des professionnels qualifiés.