Depuis son arrivée en provenance des Wolves en 2022 pour 42,5 millions de livres (57 millions de dollars), Gibbs-White s’est imposé comme une figure emblématique du City Ground. Nottingham Forest, convaincu d’avoir réalisé un investissement judicieux, réclamerait près du double en cas de transfert.

Ayant prolongé l’été dernier le contrat de l’international de 26 ans, malgré l’intérêt de Tottenham, le club espère le voir franchir le cap des 200 matchs sous le maillot des Reds.

Le club lui a offert la tribune idéale pour gagner six sélections en équipe nationale senior, et il reste en lice pour disputer la Coupe du monde de la FIFA cet été.