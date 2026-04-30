La sélection américaine masculine a annoncé qu’elle « devait » se qualifier pour la Coupe du monde 2026 afin d’aider Christian Pulisic, Lionel Messi et la MLS à développer un football « plus sûr » que le football américain pour les jeunes

Cole, qui a déjà évolué au sein d’un collectif similaire en équipe d’Angleterre, a accepté de sortir de sa retraite pour un prêt d’un jour au Warley FC, la « meilleure pire équipe » de Specsavers. Interrogé par GOAL sur l’essor du football amateur aux États-Unis, porté par Messi et ses coéquipiers, il a répondu avec autorité : « Oui, ils s’en sortent incroyablement bien. J’ai pu le constater sur place : le football y est véritablement apprécié.

Mais les États-Unis sont immenses : la Floride n’a rien à voir avec Kansas City ; on y trouve des montagnes, des plages, un froid glacial comme un climat tropical. D’après mon expérience en Floride, les gens y adorent vraiment le football.

Je pense que la MLS se développe, que la Premier League se développe là-bas, que le football se développe. Et je pense que ce qu’ils aiment aussi dans le football, c’est qu’il est un peu plus sûr que le football américain – les enfants y jouent.

Le fait que Messi y soit et brille est donc un atout considérable ; il aurait pu se contenter de vivre sur la plage à Miami, mais il reste l’un des meilleurs joueurs du monde, malgré ses presque 40 ans, et le public prend un immense plaisir à le regarder.

« L’infrastructure est déjà en place, et je pense qu’une bonne Coupe du monde, avec une éventuelle qualification des États-Unis pour les quarts de finale, serait un événement majeur pour le pays. »