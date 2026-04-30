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La sélection américaine masculine a annoncé qu’elle « devait » se qualifier pour la Coupe du monde 2026 afin d’aider Christian Pulisic, Lionel Messi et la MLS à développer un football « plus sûr » que le football américain pour les jeunes
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Beckham et Ibrahimovic ont contribué à renforcer l’image de marque de la MLS.
En concurrence avec la NFL, la NBA, la MLB et bien sûr la NHL pour séduire le public sportif nord-américain, la MLS a accompli un parcours remarquable en peu de temps.
La Coupe du monde 1994 a posé les bases, puis l’arrivée de stars comme David Beckham au LA Galaxy en 2007 a accéléré la croissance. Depuis, Steven Gerrard, Andrea Pirlo, Kaká, David Villa, Wayne Rooney et Zlatan Ibrahimovic ont tous fait escale aux États-Unis.
Messi brille aux États-Unis tandis que Pulisic et ses coéquipiers se distinguent en Europe.
Depuis son arrivée à l’Inter Miami en 2023 aux côtés de Beckham, Messi mène la charge sur le plan national. L’Argentin, souvent présenté comme le « GOAT », a déjà récolté deux titres de MVP et une MLS Cup, attirant ainsi un nouvel élan d’attention sur le football américain.
Des joueurs comme Pulisic, Weston McKennie, Tyler Adams, Folarin Balogun et Ricardo Pepi participent à cette dynamique, brillant sur les terrains de Premier League, de Serie A, de Ligue 1, d’Eredivisie et de Ligue des champions, et formant ce que l’on nomme déjà une « génération dorée ».
- Specsavers
Comment les stars de l’équipe nationale américaine et de la MLS peuvent contribuer à développer le football aux États-Unis
Cole, qui a déjà évolué au sein d’un collectif similaire en équipe d’Angleterre, a accepté de sortir de sa retraite pour un prêt d’un jour au Warley FC, la « meilleure pire équipe » de Specsavers. Interrogé par GOAL sur l’essor du football amateur aux États-Unis, porté par Messi et ses coéquipiers, il a répondu avec autorité : « Oui, ils s’en sortent incroyablement bien. J’ai pu le constater sur place : le football y est véritablement apprécié.
Mais les États-Unis sont immenses : la Floride n’a rien à voir avec Kansas City ; on y trouve des montagnes, des plages, un froid glacial comme un climat tropical. D’après mon expérience en Floride, les gens y adorent vraiment le football.
Je pense que la MLS se développe, que la Premier League se développe là-bas, que le football se développe. Et je pense que ce qu’ils aiment aussi dans le football, c’est qu’il est un peu plus sûr que le football américain – les enfants y jouent.
Le fait que Messi y soit et brille est donc un atout considérable ; il aurait pu se contenter de vivre sur la plage à Miami, mais il reste l’un des meilleurs joueurs du monde, malgré ses presque 40 ans, et le public prend un immense plaisir à le regarder.
« L’infrastructure est déjà en place, et je pense qu’une bonne Coupe du monde, avec une éventuelle qualification des États-Unis pour les quarts de finale, serait un événement majeur pour le pays. »
La culture populaire a un rôle essentiel à jouer.
Cole sait ce qu’il faut pour atteindre les sommets du football et comprend l’importance d’offrir aux joueurs – jeunes et moins jeunes – la possibilité de vivre pleinement leur passion pour ce sport, quel que soit le niveau auquel ils évoluent.
Interrogé sur son attitude lorsqu’il représente Warley, entre un mode « Sunday League » détendu et une rigueur professionnelle, il explique : « Je n’ai pas joué depuis un moment, mais après ma retraite, j’ai disputé quatre ans en Sunday League. J’adorais ça.
J’ai adoré ça. Mais j’ai dû arrêter quand mes fils ont commencé à jouer le dimanche. Alors, enfiler à nouveau les crampons avec Warley, c’était un vrai plaisir : une bonne ambiance, une équipe sympa.
Le foot du dimanche matin est une véritable tradition anglaise, une part de la culture britannique. J’ai adoré ça. Et vous savez quoi ? J’adore voir à quel point tout le monde aime jouer. On se rend alors compte du privilège que nous avions de le faire en tant que professionnels. »
Les stars de demain s’inspirent des icônes d’aujourd’hui
Messi, Pulisic et McKennie incarnent ce rêve aujourd’hui ; à eux d’inspirer les futures stars. Certains suivront cette voie jusqu’à devenir internationaux, tandis que d’autres joueront par pur plaisir, perpétuant l’esprit du « pull en guise de poteaux » encore plusieurs générations.
La métamorphose du Warley FC est relatée par Specsavers dans sa série YouTube « Best Worst Team ». Regardez Joe Cole dans l’épisode 9 et abonnez-vous à la chaîne YouTube « Best Worst Team » de Specsavers pour suivre le parcours de l’équipe.