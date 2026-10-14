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« La sécurité doit être la priorité absolue ! » : la Coupe d’Asie 2027 menacée d’un report inattendu à 2028 après les attaques à Riyad
La crise sécuritaire en Arabie saoudite déclenche des discussions sur un éventuel report de la Coupe d’Asie
SelonChosun, des informations suggèrent que la Coupe d’Asie 2027, prévue en Arabie saoudite en janvier prochain, pourrait être reportée d’un an, à janvier 2028. Ce possible report fait suite à des incidents de sécurité à Riyad, notamment une attaque contre l’aéroport international du roi Khaled qui a entraîné une suspension temporaire des opérations.
L’instabilité politique a déjà perturbé le football local dans le pays hôte.
Un match de la Ligue des champions Élite de l’AFC entre Al-Nassr et Naft Tehran à Riyad a récemment été reporté après l’interception d’un missile balistique au-dessus de la capitale.
- NurPhoto
Le syndicat des joueurs exige que la sécurité soit prioritaire alors que des nations se retirent
Face aux inquiétudes croissantes concernant la sécurité autour du tournoi, Boo Bush, président de la FIFPRO Asie-Océanie, a insisté sur le fait que la sécurité des joueurs devait guider les décisions à venir. « La sécurité des joueurs, des supporters et du personnel doit être la priorité absolue et occuper une place centrale dans la planification et l’organisation de la Coupe d’Asie », a déclaré Bush.
« Des évaluations des risques sont réalisées avant la convocation de toutes les équipes nationales et, alors que la situation sécuritaire continue d’évoluer, ces évaluations seront cruciales à l’approche de la Coupe d’Asie. »
La Fédération japonaise de football s’est déjà retirée de la prochaine Coupe du monde FIFAe en Arabie saoudite, invoquant des évaluations de sécurité.
Les associations internationales élaborent des plans d’urgence
Les sélections nationales de toute l’Asie réévaluent leurs programmes de préparation et leurs projets de déplacement au Moyen-Orient. La Corée du Sud a relevé son niveau d’alerte pour les voyages en Arabie saoudite, tout en étudiant d’autres solutions pour les matches amicaux prévus en novembre contre l’Arabie saoudite et le Qatar.
Malgré ces perturbations, selon la presse locale, les préparatifs du tournoi se poursuivent actuellement sur la base d’un début en janvier 2027.
Les instances dirigeantes du football continuent toutefois de suivre de près l’évolution de la situation dans la région avant de fixer les dates définitives.
- AFP
L’AFC garde le silence alors que la date limite pour prendre une décision approche
La Confédération asiatique de football n’a, pour l’heure, publié aucun communiqué officiel concernant d’éventuelles modifications du calendrier ou des lieux. Une décision définitive sur un éventuel report du tournoi à 2028 est attendue à l’issue de nouvelles évaluations de sécurité.
Les nations participantes attendent désormais des directives officielles de l’AFC concernant les prochaines fenêtres internationales et l’organisation du tournoi.
Les évaluations de sécurité à Riyad détermineront si la compétition phare peut se dérouler comme prévu.
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