SelonChosun, des informations suggèrent que la Coupe d’Asie 2027, prévue en Arabie saoudite en janvier prochain, pourrait être reportée d’un an, à janvier 2028. Ce possible report fait suite à des incidents de sécurité à Riyad, notamment une attaque contre l’aéroport international du roi Khaled qui a entraîné une suspension temporaire des opérations.

L’instabilité politique a déjà perturbé le football local dans le pays hôte.

Un match de la Ligue des champions Élite de l’AFC entre Al-Nassr et Naft Tehran à Riyad a récemment été reporté après l’interception d’un missile balistique au-dessus de la capitale.