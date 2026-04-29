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La saison de Dominic Solanke pourrait être TERMINÉE, Tottenham subissant un nouveau coup dur avec cette blessure grave alors que le club se bat pour éviter la relégation
Les ischio-jambiers de Solanke le contraignent à l’arrêt
La participation de Solanke aux derniers matchs décisifs de Tottenham en Premier League est incertaine après sa blessure aux ischio-jambiers subie contre les Wolves. Selon The Telegraph, les premiers examens laissent penser qu’il s’agirait d’une lésion de grade 2 aux ischio-jambiers, dont la récupération peut prendre de trois à huit semaines. Le club, qui lutte pour éviter la relégation, n’a pas encore confirmé la gravité de l’indisponibilité, mais l’attaquant pourrait ainsi rejoindre la liste des joueurs des Spurs forfait pour la fin de saison.
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La liste des blessés ne cesse de s’allonger
Malgré leur victoire initiale en championnat contre les Wolves en 2026, les Spurs restent en zone de relégation, à deux points de West Ham United. Xavi Simons, opéré du ligament croisé antérieur après le match contre les Wolves, manquera le reste de la saison et devrait être absent au moins sept mois, ce qui repousse son retour probable à décembre.
Outre Simons et l’incertitude concernant Solanke, De Zerbi doit déjà composer sans Mohammed Kudus, Dejan Kulusevski, Wilson Odobert et Cristian Romero pour le reste de la saison. James Maddison, qui n’a pas encore joué depuis son retour à l’entraînement après une année d’absence due à deux blessures au genou, n’est pas encore opérationnel, ce qui réduit d’autant plus l’effectif en vue des prochaines rencontres.
De Zerbi doit résoudre un véritable casse-tête pour composer son équipe.
De Zerbi évoquera la condition physique de Solanke lors de sa conférence de presse vendredi et espère sans doute que l’attaquant de 28 ans restera disponible pour la fin de saison.
Les quatre dernières rencontres des Spurs les opposeront à Aston Villa dimanche, puis à Leeds United, Chelsea et Everton. Perdre un autre avant-centre pour l’une de ces échéances représenterait un sérieux revers pour De Zerbi. La rencontre face à Chelsea a d’ailleurs été reprogrammée au mardi 19 mai, en raison de la participation des Blues à la finale de la FA Cup le samedi 16 mai.
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Les rêves de Coupe du monde menacés
Une blessure qui mettrait fin à sa saison porterait également un coup dur aux espoirs de Solanke de participer à la Coupe du monde avec l'Angleterre en tant que remplaçant de Harry Kane. L'attaquant était pressenti pour une place dans l'équipe de Thomas Tuchel, mais une longue indisponibilité obligerait l'entraîneur allemand à se tourner vers d'autres options.