La saison de Dominic Solanke pourrait être TERMINÉE, et Tottenham subit un nouveau coup dur avec cette blessure grave alors que le club se bat pour éviter la relégation

Malgré leur victoire initiale en championnat contre les Wolves en 2026, les Spurs restent en zone de relégation, à deux points de West Ham United. Xavi Simons, opéré du ligament croisé antérieur après le match contre les Wolves, manquera le reste de la saison et devrait être absent au moins sept mois, ce qui repousse son retour probable à décembre.

Outre Simons et l’incertitude concernant Solanke, De Zerbi doit déjà composer sans Mohammed Kudus, Dejan Kulusevski, Wilson Odobert et Cristian Romero pour le reste de la saison. James Maddison, de retour à l’entraînement après une année d’absence due à deux blessures au genou, n’a toujours pas disputé la moindre minute, ce qui laisse l’effectif très réduit pour les matchs à venir.