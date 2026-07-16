Récemment, des rumeurs laissaient entendre que le pilote Williams Carlos Sainz pourrait courir pour Audi à partir de 2027. Hülkenberg a qualifié cela de « rumeurs estivales typiques de la Formule 1 ». « Je pense que le poste de pilote de réserve est vacant, mais je doute qu’il soit intéressé », a-t-il déclaré à Spa-Francorchamps. « Pour moi, il n’y a aucun doute. »

Après avoir signé un « contrat pluriannuel » en 2024, Hülkenberg a pris le volant de l’équipe Sauber dès 2025, avant que l’écurie d’usine Audi ne fasse son entrée officielle en F1 en 2026. La saison 2027 marquerait ainsi la troisième année de son engagement.