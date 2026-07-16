« Je sais que l'équipe est très satisfaite de Gabi (son coéquipier Gabriel Bortoleto, ndlr) et de moi. Nous n'en sommes qu'au début. C'est notre première année en tant qu'équipe », a déclaré Hülkenberg jeudi, avant le Grand Prix de Belgique : « De plus, les contrats sont très clairs. »
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La saison 2026 de F1 se déroulera-t-elle sans pilote allemand ? L'avenir de Nico Hülkenberg chez Audi est désormais tracé
Récemment, des rumeurs laissaient entendre que le pilote Williams Carlos Sainz pourrait courir pour Audi à partir de 2027. Hülkenberg a qualifié cela de « rumeurs estivales typiques de la Formule 1 ». « Je pense que le poste de pilote de réserve est vacant, mais je doute qu’il soit intéressé », a-t-il déclaré à Spa-Francorchamps. « Pour moi, il n’y a aucun doute. »
Après avoir signé un « contrat pluriannuel » en 2024, Hülkenberg a pris le volant de l’équipe Sauber dès 2025, avant que l’écurie d’usine Audi ne fasse son entrée officielle en F1 en 2026. La saison 2027 marquerait ainsi la troisième année de son engagement.
Le manager de l'équipe, Mattia Binotto, apporte son soutien à Nico Hülkenberg.
Récemment, le directeur de l’écurie, Mattia Binotto, a réaffirmé sa confiance en son pilote. « Nico a toujours la course dans le sang. Il est concentré, constant et il a toujours l’air d’un jeune pilote. Tout se passe bien pour lui et nous en sommes très heureux », avait déclaré l’Italien il y a deux semaines à Silverstone.
Cette saison, Hülkenberg n’a pas encore marqué le moindre point, sa monoplace étant souvent à l’origine de ses ennuis. Le pilote de 38 ans n’a pas franchi la ligne d’arrivée lors de quatre des neuf courses déjà disputées.
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