Sous contrat avec le Hertha Berlin jusqu’en 2029 après avoir prolongé l’été dernier, Maximilian Eichhorn peut néanmoins partir avant terme grâce à une clause de résiliation. Le montant exact de son indemnité de transfert fait l’objet de spéculations : selon Sky, le Bayer Leverkusen devrait verser entre huit et neuf millions d’euros pour s’offrir le jeune milieu de terrain de 16 ans.

Ce accord met un terme à plusieurs semaines de négociations autour de l’un des plus grands talents allemands. Plusieurs clubs de premier plan, en Allemagne et à l’étranger, auraient tenté de recruter Eichhorn.

Mais la liste des prétendants s’est récemment raccourcie. Le Bayern Munich se serait retiré en raison des exigences jugées trop élevées concernant la prime à la signature, tandis que Liverpool était déjà hors course, le jeune joueur souhaitant rester en Allemagne. Selon le magazine kicker, la lutte s’est alors réduite à un duel entre Leverkusen et Leipzig, même si le Ruhrnachrichten assurait que le vice-champion, le Borussia Dortmund, restait également en lice.