Selon nos informations, le jeune prodige, très courtisé, a donné son accord pour rejoindre la « ville aux couleurs » cet été. Les autres clubs prétendants ont été informés de la décision d’Eichhorn.
Traduit par
« La saga est terminée » : Kennet Eichhorn aurait enfin pris sa décision, et un transfert-coup de tonnerre pourrait intervenir à tout moment
Sous contrat avec le Hertha Berlin jusqu’en 2029 après avoir prolongé l’été dernier, Maximilian Eichhorn peut néanmoins partir avant terme grâce à une clause de résiliation. Le montant exact de son indemnité de transfert fait l’objet de spéculations : selon Sky, le Bayer Leverkusen devrait verser entre huit et neuf millions d’euros pour s’offrir le jeune milieu de terrain de 16 ans.
Ce accord met un terme à plusieurs semaines de négociations autour de l’un des plus grands talents allemands. Plusieurs clubs de premier plan, en Allemagne et à l’étranger, auraient tenté de recruter Eichhorn.
Mais la liste des prétendants s’est récemment raccourcie. Le Bayern Munich se serait retiré en raison des exigences jugées trop élevées concernant la prime à la signature, tandis que Liverpool était déjà hors course, le jeune joueur souhaitant rester en Allemagne. Selon le magazine kicker, la lutte s’est alors réduite à un duel entre Leverkusen et Leipzig, même si le Ruhrnachrichten assurait que le vice-champion, le Borussia Dortmund, restait également en lice.
- Getty Images
Kennet Eichhorn a patienté jusqu’à ce que la question de l’entraîneur soit réglée au Bayer Leverkusen.
Bayer était pourtant considéré comme un candidat prometteur. Selon Sky, Eichhorn devrait prochainement passer sa visite médicale avant de signer un contrat valable jusqu’en 2031. « La saga est terminée », peut-on lire.
La clarification du poste d’entraîneur en fin de semaine dernière aurait dissipé les derniers doutes du jeune joueur. Le jeune homme de 16 ans aurait, selon certaines sources, attendu patiemment de savoir qui succéderait à Kasper Hjulmand sous les couleurs du Bayer. Un tel engagement pouvait tout à fait être interprété comme un signe d’un transfert imminent. Il aurait déjà eu des échanges personnels avec le nouvel entraîneur du B04, Carles Martinez.
Réputé pour son travail avec les jeunes, le technicien espagnol partage plusieurs points communs avec l’ancien mentor des Rheinländer, Xabi Alonso. Son jeu basé sur la possession devrait mettre en valeur les qualités du jeune meneur, déjà à l’aise dans l’entrejeu défensif.
La saison passée, le capitaine de l’équipe d’Allemagne U17 n’a été freiné que par une grave blessure au ligament syndesmique, qui l’a tenu éloigné des terrains pendant près de trois mois, puis par une suspension suite à un carton rouge. Sous la houlette de l’entraîneur Stefan Leitl, il était toutefois titulaire indiscutable chez les Berlinois et a représenté l’un des rares points positifs malgré une nouvelle montée manquée.
Les statistiques de Kennet Eichhorn avec l’équipe professionnelle du Hertha BSC
Interventions : 19 19 Sorties de plus de 90 minutes 2 buts Buts 2 Passes décisives 0 carton jaune Cartons jaunes 7 Cartons rouges 1