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La saga du fair-play financier de Manchester City relancera-t-elle les discussions sur la Super Ligue ? Le LIV Golf brandi comme un avertissement, Danny Mills explique pourquoi les joueurs vedettes préféreront les « titres de chevalier » à l’argent
Les projets de Super League ont suscité une vive opposition des supporters
Au printemps 2021, il a été révélé que 12 clubs de premier plan avaient convenu de créer leur propre compétition, avec l’objectif d’y réunir 20 équipes. Les poids lourds de la Premier League, Manchester City, Liverpool, Manchester United, Chelsea, Arsenal et Tottenham, étaient tous impliqués.
Les membres du groupe surnommé « Big Six » ont fait face à une vive contestation de la part des supporters, et le projet a fini par être abandonné. L’ombre d’une Super Ligue continue toutefois de planer, des clubs comme le Real Madrid et la Juventus refusant de renoncer totalement au projet.
Pour les clubs qui envisagent de rompre avec l’UEFA et la FIFA, une partie du problème tient au fait que les joueurs sous contrat chez eux ne seraient plus autorisés à représenter leur pays dans les compétitions internationales, ce qui compliquerait les transferts.
Ils disposeraient toutefois d’une plus grande liberté en matière de recrutement, puisque les règles du fair-play financier (FFP) et les règles de rentabilité et de viabilité (PSR) seraient supprimées. Des clubs comme Manchester City, ainsi que d’autres équipes aux propriétaires extrêmement fortunés, pourraient alors dépenser autant qu’ils le souhaitent. Le club de l’Etihad Stadium est actuellement engagé dans un bras de fer lié au FFP : 114 accusations pèsent sur la partie bleue de Manchester et les sanctions les plus sévères sont évoquées.
Si Manchester City décidait de ne plus se plier aux règles de la Premier League et de la Fédération anglaise de football, pourrait-il être tenté de reprendre les discussions sur la création d’une Super Ligue ?
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Pourquoi les joueurs seraient opposés à une Super Ligue européenne
Interrogé à ce sujet, Mills, l’ancien défenseur de Manchester City qui s’exprimait en partenariat avec Gambling.com, le guide des meilleurs casinos en ligne, a confié à GOAL : « C’est très, très difficile.
« J’ai eu cette discussion à maintes reprises. Pour jouer au niveau international, il faut que la FIFA homologue votre compétition. Donc, si la FIFA n’homologue pas votre Super League, aucun de ces joueurs ne peut disputer de compétition internationale.
« On a beau penser que les joueurs privilégient leur club à leur pays, lorsqu’il s’agit de la Coupe du monde ou des Championnats d’Europe, c’est différent. Vous remportez la Premier League ou la Ligue des champions, vous devenez une légende de votre club, une légende dans votre ville. Vous remportez la Coupe du monde ou l’Euro, vous devenez une légende dans votre pays, vous recevez des titres de chevalier et cela reste pour toujours.
« Si je vous demandais maintenant qui a remporté la Ligue des champions en 2017, vous ne le sauriez probablement pas sans chercher. L’impact de ce titre a ses limites. Mais si je vous demandais de nommer tous les pays qui ont remporté la Coupe du monde, vous pourriez à peu près les énumérer. Vous savez lesquels c’est.
« Je ne pense donc pas que la Super League puisse un jour fonctionner de cette manière. L’Arabie saoudite a plus ou moins essayé, sans vraiment y parvenir. La Chine avait essayé auparavant, sans grand succès non plus. Il faudra toujours de la compétition. Et les meilleurs joueurs voudront toujours jouer au niveau international. »
LIV Golf prouve que ces projets peuvent s’effondrer
D’autres sports ont vu naître des compétitions indépendantes, comme LIV Golf, qui a attiré dans ses rangs certains des meilleurs joueurs de la planète en leur promettant des contrats lucratifs et une nouvelle formule censée séduire un public mondial.
Ce projet fait aujourd’hui l’objet d’une procédure de faillite, tout en cherchant à attirer de nouveaux partenaires et financements, et rappelle que l’herbe n’est pas toujours plus verte ailleurs.
Interrogé sur les éventuelles similitudes entre LIV et une Super Ligue européenne, alors que les meilleurs golfeurs ont été autorisés à participer aux quatre tournois majeurs et à la Ryder Cup, Mills a déclaré : « Qu’est-ce que ça a donné ? Ça ne s’est pas très bien passé.
« Ils ont trouvé une solution à très court terme, qui a ensuite volé en éclats. Parce que ce n’est pas intéressant à regarder. Dans le sport, tout repose sur l’incertitude. Tout repose sur la victoire et la défaite. Et les gens veulent une compétition équitable.
« C’est pour cela que notre système pyramidal fonctionne si bien : il y a la relégation et la promotion. Il y a de l’espoir, et la relégation est dévastatrice. Si tout devient très, très fade et qu’on ne peut pas être relégué, on arrive à un stade où, à la moitié de la saison, il n’y a plus de raison de faire des efforts.
« À quel point les matches sont-ils disputés ? Valent-ils la peine d’être regardés ? Non. C’est pour cela que l’EFL a porté à huit le nombre d’équipes participant aux barrages de Championship. Pour rendre la compétition encore plus disputée.
« Regardez les équipes aujourd’hui : une septième ou une huitième place peut vous qualifier pour l’Europe. Cela prolonge l’intérêt de la saison. Avant, quand on arrivait en mars, on pouvait se dire : “Bon, ça va maintenant, ça ne change plus grand-chose, on ne sera pas relégués et on ne se qualifiera pas pour l’Europe.” On lève le pied de 10 à 15 % et certains matches deviennent un peu absurdes.
« Avec une Super Ligue, si vous n’êtes pas dans les quatre premiers alors qu’il reste 10 ou 15 matches, vous vous dites : “Plus besoin de faire des efforts maintenant”, et le niveau baisse. Les gens ne veulent pas regarder parce qu’il n’y a plus d’incertitude.
« Nous regardons tous le sport pour cette incertitude, d’une manière ou d’une autre. Nous aimons tous les séances de tirs au but parce que, au fond, nous voulons voir quelqu’un rater. Le sport est cruel ainsi. Si on lui enlève cela, il devient impossible à regarder, à mon avis. »
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Manchester City dans l’attente de sanctions dans une affaire de fair-play financier qui dure depuis longtemps
Le sort de Manchester City reste à déterminer, alors que le club fait appel des premiers verdicts de culpabilité prononcés à son encontre. L’incertitude continue de peser sur la Premier League et sur le football anglais dans son ensemble.
Manchester City pourrait être exclu de l’élite, subir des retraits de points et des interdictions de recrutement. De quoi soulever des questions sur la valeur des classements et des titres disputés, en Angleterre comme à l’étranger, si le club mancunien devait écoper des sanctions les plus sévères, qui pourraient le priver de trophées majeurs.
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