Au printemps 2021, il a été révélé que 12 clubs de premier plan avaient convenu de créer leur propre compétition, avec l’objectif d’y réunir 20 équipes. Les poids lourds de la Premier League, Manchester City, Liverpool, Manchester United, Chelsea, Arsenal et Tottenham, étaient tous impliqués.

Les membres du groupe surnommé « Big Six » ont fait face à une vive contestation de la part des supporters, et le projet a fini par être abandonné. L’ombre d’une Super Ligue continue toutefois de planer, des clubs comme le Real Madrid et la Juventus refusant de renoncer totalement au projet.

Pour les clubs qui envisagent de rompre avec l’UEFA et la FIFA, une partie du problème tient au fait que les joueurs sous contrat chez eux ne seraient plus autorisés à représenter leur pays dans les compétitions internationales, ce qui compliquerait les transferts.

Ils disposeraient toutefois d’une plus grande liberté en matière de recrutement, puisque les règles du fair-play financier (FFP) et les règles de rentabilité et de viabilité (PSR) seraient supprimées. Des clubs comme Manchester City, ainsi que d’autres équipes aux propriétaires extrêmement fortunés, pourraient alors dépenser autant qu’ils le souhaitent. Le club de l’Etihad Stadium est actuellement engagé dans un bras de fer lié au FFP : 114 accusations pèsent sur la partie bleue de Manchester et les sanctions les plus sévères sont évoquées.

Si Manchester City décidait de ne plus se plier aux règles de la Premier League et de la Fédération anglaise de football, pourrait-il être tenté de reprendre les discussions sur la création d’une Super Ligue ?