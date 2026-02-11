IMAGO
La saga de la Super Ligue enfin terminée : le Real Madrid parvient à un accord avec l'UEFA pour « le bien-être du football européen ».
La Super League est enfin morte
Le projet de Super Ligue est officiellement terminé, l'UEFA ayant annoncé qu'elle et le Real Madrid avaient mis fin à leur litige juridique concernant la création potentielle d'une ligue dissidente. Le club espagnol était la seule équipe restante dans ce projet voué à l'échec, après le retrait du FC Barcelone la semaine dernière.
Une déclaration commune de l'UEFA, du Real et des clubs de football européens indique: « L'UEFA, les clubs de football européens et le Real Madrid CF parviennent à un accord pour le bien du football européen.
Cet accord de principe permettra également de résoudre leurs différends juridiques liés à la Super Ligue européenne, une fois que ces principes auront été exécutés et mis en œuvre.
Après des mois de discussions menées dans l'intérêt du football européen, l'UEFA, les clubs de football européens (EFC) et le Real Madrid CF annoncent qu'ils sont parvenus à un accord de principe pour le bien du football européen, respectant le principe du mérite sportif et mettant l'accent sur la viabilité à long terme des clubs et l'amélioration de l'expérience des supporters grâce à l'utilisation de la technologie.
Le Real suit l'exemple du Barça... finalement
Les clubs de Premier League Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Tottenham Hotspur ont tous participé à la proposition initiale de la Super League et ont signé en 2021. Cependant, face à la vive réaction des supporters anglais, les six clubs ont retiré leur soutien dans les 72 heures.
Il a fallu attendre la semaine dernière pour que Barcelone abandonne le projet. À ce moment-là, Joan Laporta, le président du club, a déclaré que le Barça allait désormais chercher à renforcer ses liens avec l'UEFA.
Il a déclaré : « Le président de l'UEFA et le président de l'ECA, désormais l'EFC, nous ont invités à venir à Rome. J'ai assisté à plusieurs réunions. C'était formidable, passionnant, et nous avons discuté de nombreux sujets. Vous savez, nous sommes déterminés à établir des ponts entre la Super Ligue et l'UEFA. Le Barça a une position claire, et les personnes concernées et responsables le savent déjà. Nous sommes en faveur de la paix, car il y a matière à explorer ensemble pour que les clubs de la Super Ligue reviennent à l'UEFA. Nous nous sentons très proches de l'UEFA et de l'EFC.
Nous sommes sur le point de parvenir à un accord avec l'UEFA. Aleksander Ceferin et Nasser Al-Khelaifi sont tous deux en mesure de promouvoir cet accord et de nous accueillir au sein de l'UEFA et de l'EFC. Nous sommes déterminés à franchir cette étape, car elle est bénéfique pour le football européen et les clubs. Il s'agit d'un cadre très large, car il profite également aux joueurs. »
Dans un communiqué, le club a déclaré : « Le FC Barcelone annonce par la présente qu'il a officiellement notifié aujourd'hui à la European Super League Company et aux clubs concernés son retrait du projet de Super Ligue européenne. »
Le revirement de Perez
Florentino Perez, président du Real Madrid, avait déclaré que le club se battrait pour la Super Ligue, mais leur déclaration commune avec l'UEFA équivaut à un armistice.
Il a déclaré à l'annonce du retrait du Barça : « Nous continuons d'affirmer que [la Super Ligue] est un projet essentiel pour le football. Avec le jugement historique de la Cour européenne et deux jugements supplémentaires rendus par le tribunal de Madrid, la situation est très différente. Notre droit de créer nos propres compétitions a été reconnu. Nous pouvons également réclamer plusieurs millions d'euros de dommages et intérêts à l'UEFA pour son comportement. Nous avons deux droits : être indemnisés pour nos pertes et organiser une compétition à l'avenir, et nous poursuivrons sans relâche ces deux objectifs. »
Quelle est la prochaine étape pour le Real Madrid ?
Le Real Madrid affrontera la Real Sociedad ce week-end en Liga avant de disputer les barrages de la Ligue des champions contre Benfica. Le match aller aura lieu le 17 février au Portugal.
