La saga de la Super Ligue enfin terminée : le Real Madrid parvient à un accord avec l'UEFA pour « le bien-être du football européen ».

Le projet de Super Ligue est officiellement terminé, l'UEFA ayant annoncé qu'elle et le Real Madrid avaient mis fin à leur litige juridique concernant la création potentielle d'une ligue dissidente. Le club espagnol était la seule équipe restante dans ce projet voué à l'échec, après le retrait du FC Barcelone la semaine dernière.

Une déclaration commune de l'UEFA, du Real et des clubs de football européens indique: « L'UEFA, les clubs de football européens et le Real Madrid CF parviennent à un accord pour le bien du football européen.

Cet accord de principe permettra également de résoudre leurs différends juridiques liés à la Super Ligue européenne, une fois que ces principes auront été exécutés et mis en œuvre.

Après des mois de discussions menées dans l'intérêt du football européen, l'UEFA, les clubs de football européens (EFC) et le Real Madrid CF annoncent qu'ils sont parvenus à un accord de principe pour le bien du football européen, respectant le principe du mérite sportif et mettant l'accent sur la viabilité à long terme des clubs et l'amélioration de l'expérience des supporters grâce à l'utilisation de la technologie.

Cet accord de principe permettra également de résoudre leurs différends juridiques liés à la Super Ligue européenne, une fois que ces principes auront été exécutés et mis en œuvre. »