La Russie bénéficie d’un retour partiel sur la scène internationale du football, la FIFA incluant une équipe de jeunes dans le tirage au sort de la Coupe du monde des moins de 15 ans

La Russie a officiellement réintégré le giron du football international au niveau des jeunes après avoir été incluse dans le tirage au sort de la phase de groupes de la Coupe du monde des moins de 15 ans, en Azerbaïdjan. Placée dans une poule de six équipes aux côtés de la Turquie, de l’Afghanistan, de Djibouti, de la Sierra Leone et du Soudan, cette décision marque le premier assouplissement des sanctions sportives visant le pays depuis l’invasion de l’Ukraine en février 2022. Toutefois, cet assouplissement reste strictement limité au football de base, après l’envoi d’invitations officielles à l’ensemble des 211 associations membres en décembre dernier.