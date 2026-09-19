Russian Look
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La Russie bénéficie d’un retour partiel sur la scène internationale du football, la FIFA incluant une équipe de jeunes dans le tirage au sort de la Coupe du monde des moins de 15 ans
L’équipe de jeunes entre dans le tournoi
La Russie a officiellement réintégré le giron du football international au niveau des jeunes après avoir été incluse dans le tirage au sort de la phase de groupes de la Coupe du monde des moins de 15 ans, en Azerbaïdjan. Placée dans une poule de six équipes aux côtés de la Turquie, de l’Afghanistan, de Djibouti, de la Sierra Leone et du Soudan, cette décision marque le premier assouplissement des sanctions sportives visant le pays depuis l’invasion de l’Ukraine en février 2022. Toutefois, cet assouplissement reste strictement limité au football de base, après l’envoi d’invitations officielles à l’ensemble des 211 associations membres en décembre dernier.
- AFP
L’instance dirigeante expose sa vision
L’instance dirigeante du football mondial a souligné que le format de tournoi-festival est délibérément conçu pour combler l’écart de compétitivité entre les nations membres à travers le monde. En expliquant l’objectif central du lancement de cette compétition pilote, la FIFA a déclaré : « La Coupe du monde U15 et Festival de la FIFA répond à un défi fondamental du football international : offrir de véritables opportunités compétitives aux nations pour lesquelles se qualifier aux compétitions de la FIFA reste un défi immense. »
L’interdiction visant le cadre supérieur reste absolue
L’assouplissement des restrictions au niveau des jeunes ne modifie pas la suspension des équipes nationales seniors et des clubs russes des principales compétitions comme le Championnat d’Europe et la Ligue des champions. Ces restrictions avaient auparavant été confirmées par le Tribunal arbitral du sport afin d’éviter des boycotts généralisés de matches de la part des fédérations européennes. Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, a réitéré que la porte restait fermement close aux sélections seniors russes tant que le conflit en Ukraine se poursuivrait.
- Pius Koller
L’Azerbaïdjan accueille des matches de gala
Le tournoi à 191 équipes se déroulera en Azerbaïdjan du 24 au 30 octobre, avec des rencontres disputées dans un format à huit contre huit comprenant des mi-temps de 20 minutes sur des terrains plus petits. Des absences de premier plan, notamment l’Ukraine, l’Allemagne, les Pays-Bas et les États-Unis, soulignent que de profondes tensions géopolitiques continuent de planer sur l’événement. Pour la suite, la FIFA prévoit de lancer une édition féminine l’année prochaine avant d’instaurer ces deux festivals de football de base comme rendez-vous annuels à partir de 2028.
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