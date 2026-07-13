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Gianluca Minchiotti

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La Russa affirme : « Bastoni est un joueur solide, et ses adversaires, avec l’appui du public, tentent de le perturber pour le déstabiliser. »

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Serie A

Le président du Sénat s’exprime sur l’Inter, la Nazionale et la Coupe du monde.

Ignazio La Russa, président du Sénat, est intervenu dans l’émission « Politica nel Pallone » sur Rai GrParlamento pour évoquer son club de cœur, l’Inter, et plusieurs autres sujets footballistiques.


«L'Inter ressemble beaucoup à l'équipe de l'année dernière ; pour l'instant, seul le gardien a changé. Nous attendons de voir ce qu'il adviendra du latéral droit, une situation un peu mystérieuse, mais c'est aussi rassurant de savoir que les fondements n'ont pas changé. Je suis très curieux de voir Stankovic, fils d'un champion de l'Inter ; il faudra voir s'ils le gardent, mais j'espère que oui», rapporte l'ANSA.


«La situation de Bastoni ? Un joueur fort attire forcément les tirs adverses et la pression du public, mais il doit laisser glisser tout cela pour redevenir le champion que nous connaissons.»


  • La Russa s'est également exprimé sur l'équipe nationale et le futur sélectionneur : « Roberto Mancini est supérieur à tous les autres. L'essentiel est de ne pas baisser le niveau ; gardons le cap avec Mancini, ou pourquoi pas Antonio Conte, même si je le vois mieux à la tête d'un club. »


    Concernant la Coupe du monde, l’ANSA rapporte : « J’espère que l’Argentine va gagner ; je soutiens toujours cette équipe quand l’Italie n’est pas en lice. Non pas parce que Lautaro Martínez y joue, mais parce qu’il y a énormément d’Italiens dans ce pays. J’avais misé sur la Norvège, mais elle a été éliminée par l’Angleterre et je pense qu’il y a eu une injustice à son égard. »


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