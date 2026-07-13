Ignazio La Russa, président du Sénat, est intervenu dans l’émission « Politica nel Pallone » sur Rai GrParlamento pour évoquer son club de cœur, l’Inter, et plusieurs autres sujets footballistiques.





«L'Inter ressemble beaucoup à l'équipe de l'année dernière ; pour l'instant, seul le gardien a changé. Nous attendons de voir ce qu'il adviendra du latéral droit, une situation un peu mystérieuse, mais c'est aussi rassurant de savoir que les fondements n'ont pas changé. Je suis très curieux de voir Stankovic, fils d'un champion de l'Inter ; il faudra voir s'ils le gardent, mais j'espère que oui», rapporte l'ANSA.





«La situation de Bastoni ? Un joueur fort attire forcément les tirs adverses et la pression du public, mais il doit laisser glisser tout cela pour redevenir le champion que nous connaissons.»



