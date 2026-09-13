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Emanuele Tramacere

Traduit par

La Roma vise Endrick pour voir grand : les Friedkin veulent réaliser le gros coup en janvier

Roma
Real Madrid
Endrick

Les propriétaires de la Roma veulent faire rêver les supporters et lutter jusqu’au bout pour le Scudetto.

Le mercato estival de la Roma a littéralement été une succession d’émotions. D’abord l’attente, les joueurs qui se sont envolés, le départ de Celik, puis les premiers gros coups comme les arrivées de Castro et Molina, ensuite de nouveau l’attente pour le renfort au poste de meneur offensif et la longue poursuite de Rodrgio Mora, et enfin la conclusion avec les recrutements de Balerdi et De Roon. Tony D'Amico a fait le maximum sans sacrifier ses joyaux et en construisant un effectif qui est, sans l’ombre d’un doute, compétitif.

Gian Piero Gasperini pourra lutter sur tous les fronts, mais le sentiment qui demeure chez les supporters et qui, petit à petit, est aussi en train de gagner du terrain au sein de la propriété américaine de la famille Friedkin, c’est que quelque chose pourrait encore être fait pour rêver encore plus grand et tenter de lutter jusqu’au bout sur tous les tableaux, Scudetto compris. Dans cette optique, rapporte le Corriere dello Sport, la propriété a l’intention de rouvrir, pour janvier, le dossier Endrick du Real Madrid.

  • La cour estivale

    La Roma avait déjà bougé cet été pour l’ancien de Palmeiras. Une tentative de recrutement en prêt, repoussée d’abord par le joueur, qui voulait jouer ses cartes à Madrid, puis par José Mourinho qui, convaincu de la nécessité d’un joker supplémentaire en attendant le retour de Rodrygo, n’a pas voulu laisser partir le joueur né en 2006.

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  • Endrick toujours bloqué à zéro

    Selon ce qu’a rapporté la presse espagnole, toutefois, les scénarios autour du joueur sont en train de changer après ce début de saison au cours duquel, en raison notamment d’une gêne musculaire, entre le championnat et la Ligue des champions, il a cumulé zéro minute au total sous les ordres de José Mourinho.

    L’entraîneur portugais l’a également laissé sur le banc pendant 90 minutes contre l’Inter et le Rayo Vallecano, allant jusqu’à lui préférer Carlos Espì. Des questions physiques, surtout, mais la frustration du Brésilien commence à grandir, et les images le montrant sombre sur le banc font le tour du web en alimentant les rumeurs du mercato.

  • La Roma est passée à l’action

    Et c’est là que, rapporte le Corriere dello Sport, la Roma est passée à l’action. Les Friedkin — comme l’a confirmé le nouveau CEO de la Roma, John Galantic — sont « emballés sur le plan émotionnel » et veulent offrir à Gasperini ce renfort offensif, cet ailier gauche de formation qui n’est pas arrivé cet été.

    Endrick est considéré comme le profil idéal, le coup « à la Malen » capable de faire encore franchir un cap à l’équipe. Tony D’Amico a de nouveau frappé à la porte des Merengues avec une proposition de prêt avec option d’achat et clause de rachat en faveur du Real Madrid, ou une formule similaire à celle obtenue par Côme pour Nico Paz il y a quelques années.

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  • Un accord de principe est recherché rapidement afin de devancer une possible concurrence. Une poignée de main à officialiser ensuite tranquillement à l’approche du mercato hivernal, mais qui placerait la Roma en pole position. Ce ne sera pas simple, mais la volonté d’Endrick de trouver davantage de temps de jeu peut déjà jouer un rôle décisif.

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