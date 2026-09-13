Le mercato estival de la Roma a littéralement été une succession d’émotions. D’abord l’attente, les joueurs qui se sont envolés, le départ de Celik, puis les premiers gros coups comme les arrivées de Castro et Molina, ensuite de nouveau l’attente pour le renfort au poste de meneur offensif et la longue poursuite de Rodrgio Mora, et enfin la conclusion avec les recrutements de Balerdi et De Roon. Tony D'Amico a fait le maximum sans sacrifier ses joyaux et en construisant un effectif qui est, sans l’ombre d’un doute, compétitif.

Gian Piero Gasperini pourra lutter sur tous les fronts, mais le sentiment qui demeure chez les supporters et qui, petit à petit, est aussi en train de gagner du terrain au sein de la propriété américaine de la famille Friedkin, c’est que quelque chose pourrait encore être fait pour rêver encore plus grand et tenter de lutter jusqu’au bout sur tous les tableaux, Scudetto compris. Dans cette optique, rapporte le Corriere dello Sport, la propriété a l’intention de rouvrir, pour janvier, le dossier Endrick du Real Madrid.