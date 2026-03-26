La Roma va-t-elle réunir Freuler et Gasperini ? Son contrat avec Bologne arrive à échéance et le joueur se montre ouvert à cette idée

Le lien qui unit Freuler, 34 ans, et Gasperini dépasse le cadre du terrain après six ans et demi passés ensemble. C'est ce que révèlent les propos du Suisse, avant le match européen contre la Roma, remporté 4-5 au total des deux manches et qui a permis d'accéder aux quarts de finale de l'Europa League :

« Je connais par cœur sa façon de jouer, même s'il a lui aussi fait évoluer son football ces dernières années. Mais la base reste plus ou moins la même. J'ai une excellente relation avec Gasperini, sur le terrain comme en dehors. Je connais aussi très bien ses ajustements, qu'il aligne trois attaquants ou un milieu de terrain supplémentaire, je sais ce qu'il a en tête. »