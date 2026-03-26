La Roma examine attentivement la composition de son milieu de terrain pour la saison prochaine. Les performances de Manu Koné pourraient susciter des offres après l'intérêt manifesté par l'Inter cet été, peut-être à nouveau de la part des Nerazzurri, tandis que Lorenzo Pellegrini arrive en fin de contrat et pourrait partir libre. Pour assurer un renfort de poids au milieu de terrain, il faudra non seulement des investissements importants, mais aussi de bonnes idées, et Remo Freuler pourrait être une première option.
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La Roma va-t-elle réunir Freuler et Gasperini ? Son contrat avec Bologne arrive à échéance et le joueur se montre ouvert à cette idée
IDÉE EN COURS D'ÉLABORATION
Ce joueur incontournable, d'abord sous Motta puis sous Italiano au milieu de terrain de Bologne, a été l'un des piliers de Gasperini pendant ses années à l'Atalanta, jusqu'à son transfert à Nottingham Forest en 2022, une saison avant de revenir en Italie pour signer jusqu'en 2026 avec les Rossoblù. Son contrat arrivant à échéance ne semble pas devoir être renouvelé, et il suffit donc d'un simple accord de Gasp pour que le directeur sportif Massara puisse tenter de conclure l'affaire avec l'international suisse, buteur contre l'Italie en huitièmes de finale de l'Euro 2024.
DANS LA TÊTE DE GASP
Le lien qui unit Freuler, 34 ans, et Gasperini dépasse le cadre du terrain après six ans et demi passés ensemble. C'est ce que révèlent les propos du Suisse, avant le match européen contre la Roma, remporté 4-5 au total des deux manches et qui a permis d'accéder aux quarts de finale de l'Europa League :
« Je connais par cœur sa façon de jouer, même s'il a lui aussi fait évoluer son football ces dernières années. Mais la base reste plus ou moins la même. J'ai une excellente relation avec Gasperini, sur le terrain comme en dehors. Je connais aussi très bien ses ajustements, qu'il aligne trois attaquants ou un milieu de terrain supplémentaire, je sais ce qu'il a en tête. »
OUVERTURE POUR RESTER EN ITALIE
« Je n'ai pas encore décidé de mon avenir, nous verrons bien ce qui se passera puisque mon contrat arrive à échéance », a déclaré Freuler depuis le stage de préparation de la Suisse, qui dispute actuellement un match amical contre l'Allemagne dans le cadre de sa préparation pour la Coupe du monde. « Je n'exclus certainement pas l'hypothèse de rester en Italie. Beaucoup de Suisses jouent en Serie A, un championnat qui correspond bien à nos qualités. Nous avons une bonne intelligence tactique : je pense que c'est la raison pour laquelle les Suisses réussissent bien en Serie A. »
LA SAISON DE FREULER
Au total, Freuler a disputé 30 matches et délivré 2 passes décisives cette saison, marquée par une fracture de la clavicule qui l'a tenu éloigné des terrains pendant un peu plus d'un mois entre novembre et décembre.